الرَّبو خلال فترة الحمل

يتباين تأثير الحمل على الرَّبو من حالة لآخرى.يُعَدُّ تفاقم المرض أكثر شيوعًا بعض الشيء من التَّحسُّن، ولكنَّ معظم النساء الحوامل لا يَتعرضن لنوبات ربوٍ شديدة.

(انظر أيضًا الربو).

كما يتباين تأثير الربو على الحمل من حالة لآخرى أيضًا.ولكن إذا كان الربو شديدًا وغير مضبوطٍ بشكلٍ جيِّد، فإنَّه يزيد من خطر حدوث ما يلي:

يُعَدُّ التطعيم ضد كوفيد-19 وضد فيروس الأنفلونزا خلال موسم الأنفلونزا أمرًا مهمًا بشكل خاص للحوامل المُصابات بالرَّبو.

هل تعلم...