الاضطرابات التي تتطلَّب الجراحة خلال فترة الحمل

خلال فترة الحمل، قد يحدث اضطرابٌ يتطلَّب عملية جراحية.يمكن للعمليات الجراحية الكبرى، وخاصةً إذا كانت تشتمل البطن، أن تزيد من خطر المخاض المُبكِّر وقد تُسبِّبُ الإسقاط، وخصوصًا في المرحلة المبكرة من الحمل.وبالتالي، يَجرِي تأخير الجراحة عادةً إن أمكن ذلك.ولكن، يجب إجراء الجراحة عند الضرورة من دون تأخير، حيث إن إجراءها يُعد أمنًا إلى درجة معقولة عادةً.
التهاب الزَّائدة
يستدعي حدوث التهاب الزائدة خلال فترة الحمل إجراء جراحة لاستئصالها (استئصال الزائدة appendectomy) مباشرةً لأنَّ تمزُّق الزائدة قد يكون مُميتًا.من غير المُرجَّح أن يؤدي استئصال الزائدة إلى إلحاق الضرر بالجنين أو أن يتسبَّب في حدوث إسقاط.ولكن، قد يكون من الصَّعب اكتشاف حدوث التهاب الزائدة خلال فترة الحمل.حيث إنَّ الألم التَّشنُّجي النَّاجم عن التهاب الزائدة يشبه تقلُّصات الرحم التي تكون شائعة خلال فترة الحمل.يجري دفع الزائدة نحو الأعلى في البطن مع تقدُّم الحمل، لذلك فقد لا يكون موضع الألم النَّاجم عن التهاب الزائدة في مكانه المُتوقَّع.
وإذا عانت النساء من أيَّة أعراضٍ قد تُشير إلى حدوث التهابٍ في الزائدة فعليهنَّ المبادرة إلى إبلاغ طبيبهن.وتنطوي هذه الأعراض على الشعور بألم في البطن يستمرَّ لأكثر من ستِّ ساعات، ولاسيَّما إذا كان مصحوبًا بالغثيان والقيء.
اضطرابات المرارة
يمكن للأطبَّاء عند إصابةالمرارة gallbladder بالتهاب (ينجم عادةً عن حدوث انسداد في المرارة نتيجة تشكُّل حُصيَّات فيها) التوصية باستعمال مسكنات الألم والسوائل من خلال قثطارٍ يتمُّ إدخاله في الوريد.لا يُسمح للنساء بتناول أيِّ شيء حتى يزولَ الالتهاب.
تُعطى النساء المضادَّات الحيويَّة إذا حدثت العدوى.ينبغي إجراء عمليَّة جراحيَّة إذا لم تتحسَّن حالة النساء.
الكيسة المبيضيّة
من الشائع تشكُّل الكيسات المبيضيَّة ovarian cysts غير السرطانيَّة (الحميدة) خلال المراحل المبكِّرة من الحمل.
إذا استمرَّ وجود الكيسة المبيضيَّة خلال فترة الحمل، فعادةً ما يجري تأجيل الجراحة إلى ما بعد الأسبوع الرابع عشر من الحمل.يمكن أن تُنتج الكيسة هرمونات تدعم الحمل وغالبًا ما تختفي دون معالجة.
ولكن، إذا ازداد حجم الكيسة أو كتلة أخرى أو كانت شديدة الإيلام أو كانت لها ملامح مُميَّزة (مشاهَدة في التصوير بتخطيط الصدى)، فقد يكون من الضروري إجراء عملية جراحية قبل الأسبوع الرابع عَشر من الحمل.فمثل هذه الكتلة قد تكون سرطانيَّة.
انسداد الأمعاء
يمكن لانسداد الأمعاء في أثناء الحمل أن يكون شديد الخطورة.إذا أدَّى الانسداد إلى حدوث غنغرينة في الأمعاء والتهاب في الصفاق (التهاب الغشاء الذي يُبطِّن تجويف البطن)، فقد يحدث إجهاضٌ عند المرأة وتكون حياتها مُهدَّدة.
تُُجرى جراحة استكشافية سريعة عادةً عندما يكون لدى النساء الحوامل أعراض انسداد معوي، ولاسيَّما إذا كُنَّ قد خضعنَ لجراحة في البطن أو أُصِبنَ بعدوى في البطن.تشمل أعراض الانسداد المعوي تقلصات في البطن، وفقدان الشهية، والانتفاخ، والتقيؤ، والإمساك الشديد أو الإسهال الشديد، وأحيانًا الحمى.