الاضطرابات التي تتطلَّب الجراحة خلال فترة الحمل

يستدعي حدوث التهاب الزائدة خلال فترة الحمل إجراء جراحة لاستئصالها (استئصال الزائدة appendectomy) مباشرةً لأنَّ تمزُّق الزائدة قد يكون مُميتًا.من غير المُرجَّح أن يؤدي استئصال الزائدة إلى إلحاق الضرر بالجنين أو أن يتسبَّب في حدوث إسقاط.ولكن، قد يكون من الصَّعب اكتشاف حدوث التهاب الزائدة خلال فترة الحمل.حيث إنَّ الألم التَّشنُّجي النَّاجم عن التهاب الزائدة يشبه تقلُّصات الرحم التي تكون شائعة خلال فترة الحمل.يجري دفع الزائدة نحو الأعلى في البطن مع تقدُّم الحمل، لذلك فقد لا يكون موضع الألم النَّاجم عن التهاب الزائدة في مكانه المُتوقَّع.

وإذا عانت النساء من أيَّة أعراضٍ قد تُشير إلى حدوث التهابٍ في الزائدة فعليهنَّ المبادرة إلى إبلاغ طبيبهن.وتنطوي هذه الأعراض على الشعور بألم في البطن يستمرَّ لأكثر من ستِّ ساعات، ولاسيَّما إذا كان مصحوبًا بالغثيان والقيء.