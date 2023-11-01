الأورام الليفيَّة خلال فترة الحمل

الأورام الليفية في الرحم، وهي كتل شائعة نسبيًّا، غالبًا ما لا تسبب أعراض، أو قد تسبب الضغط أو الألم.قد تزيد الأورام الليفية في أثناء الحمل من خطر ما يلي:
توضُّع خاطئ للمشيمة (المشيمة المنزاحة)
تكرُّر حدوث حالات إسقاط
النزف أثناء الولادة أو بعدها (نزف ما بعد الولادة)
وفي حالاتٍ نادرة، التَّدخُّل في حركة الجنين من خلال المهبل في أثناء الولادة
إذا كانت النساء اللواتي لديهن أورام ليفية ولديهن إسقاط سابق أو النساء اللواتي لديهن أورام ليفية كبيرة يفكرن في الحمل، فيجب عليهن التحدث مع طبيبهن أولاً.ثم إذا لزم الأمر، يمكن معالجتهن قبل أن يصبحن حوامل.