الأورام الليفيَّة خلال فترة الحمل

الأورام الليفية في الرحم، وهي كتل شائعة نسبيًّا، غالبًا ما لا تسبب أعراض، أو قد تسبب الضغط أو الألم.قد تزيد الأورام الليفية في أثناء الحمل من خطر ما يلي:

إذا كانت النساء اللواتي لديهن أورام ليفية ولديهن إسقاط سابق أو النساء اللواتي لديهن أورام ليفية كبيرة يفكرن في الحمل، فيجب عليهن التحدث مع طبيبهن أولاً.ثم إذا لزم الأمر، يمكن معالجتهن قبل أن يصبحن حوامل.