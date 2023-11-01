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الأورام الليفيَّة خلال فترة الحمل

حسبLara A. Friel, MD, PhD, University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
تمت مراجعته ربيع الثاني 1445

    الأورام الليفية في الرحم، وهي كتل شائعة نسبيًّا، غالبًا ما لا تسبب أعراض، أو قد تسبب الضغط أو الألم.قد تزيد الأورام الليفية في أثناء الحمل من خطر ما يلي:

    إذا كانت النساء اللواتي لديهن أورام ليفية ولديهن إسقاط سابق أو النساء اللواتي لديهن أورام ليفية كبيرة يفكرن في الحمل، فيجب عليهن التحدث مع طبيبهن أولاً.ثم إذا لزم الأمر، يمكن معالجتهن قبل أن يصبحن حوامل.

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