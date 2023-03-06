التهابُ المهبل البكتيري

تقييم الطبيب

فحص عَيِّنَة من المفرزات أو السَّائِل من عنق الرحم

إذا كان لدى الفتيات أو النساء مُفرَزاتٌ مهبلية غير مَألوفَة، أو تستمر لأكثر من بضعة أيام، فيجب عليهنّ رؤية طبيب.

يشتبه الأطباءُ بالداء المهبلي البكتيري على أساس الأَعرَاض، مثل المفرزات الرمادية أو الصفراء المخضرة ذات الرائحة الكريهة.ثم يطرحون أسئلة حول المفرزات والاضطرابات الأخرى المحتملة (مثل العدوى المنتقلة بالجنس).

ولتأكيد التَّشخيص، يقوم الأطباءُ بفحص الحوض.في أثناء فحص المهبل، يأخذ الطبيبُ عَيِّنَة من المُفرزات بماسحة ذات رأس قطني.ويجري فحصُ العيِّنة تحت المجهر.مع المعلومات المستمدة من هذه الاختبارات، كثيرًا ما يتمكن الطبيب من تحديد الكائنات المسبِّبة للأعراض.إذا كانت نتائجُ الاختبارات غير حاسمة، يمكن إجراء اختبارات أخرى باستخدام العينات التي جرى الحصولُ عليها في أثناء فحص الحوض.

كما يستخدمُ الطبيب أيضًا ماسحة لأخذ عَيِّنَة من السوائل من عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم الذي يفتح في المهبل) عادة.يَجري اختِبارُ هذه العينة لتحري العدوى المنتقلة بالجنس.

ولتحديد ما إذا كان هناك التهابات أو عدوى أخرى في الحوض، يَتفحَّص الطبيبُ الرحم والمَبيضين عن طريق إدخال إصبعي السبَّابة والوسطى من إحدى اليدين بعد ارتداء القفّاز في المهبل، ويضغط على الجزء الخارجي من أسفل البطن باليَد الأخرى.إذا تسبَّبت هذه المناورة في ألم كبير، أو في حالة وجود حمى، قد تكون هناك حالات عدوى أخرى.