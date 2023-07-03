مقدمة عن الأَعرَاض خلال فترة الحمل

يُسبِّب الحمل الكثير من التغيرات في جسم المرأة.تختفي معظم تلك التغيرات بعد الولادة.تُسبِّب هذه التغيُّرات ظهورَ بعض الأَعرَاض (إحساسات جديدة أو مختلفة في الجسم)، والتي يكون معظمها طبيعيًا.ولكن، يمكن أن تحدث بعض الاضطرابات، مثل ارتفاع ضغط الدم، الحملي خلال فترة الحمل، وقد تشير بعض الأعراض إلى مثل هذا الاضطراب.

إذا كان المخاض سريعًا في حالات الحمل السابقة، فيجب على المرأة إخطار الطبيب فورَ ظهور أيَّ مؤشِّرٍ على بَدء المخاض.

الأعراض الشائعة للحمل تكون العديد من الأعراض شائعة في أثناء الحمل.غالبًا ما تكون خفيفة، وعادةً ما تنجم عن التغيرات الطبيعية المرتبطة بالحمل.ولكن، إذا كانت الأَعرَاض جديدة، أو شديدة، أو مستمرة، فيجب على المرأة الاتصال بطبيبها. تتضمن الأعراض التي تنجم عادة عن التغيرات الطبيعية المرتبطة بالحمل إذا كان العرض خفيفًا الغثيان والتقيؤ، وخاصة عندما يحدثا مبكرًا في الحمل

زيادة أو فقدان الشهية للطعام (قد يبدو مذاق بعض الأطعمة سيئًا)

زيادة حاسّة الشم

تورم الثدي

التَّعَب

آلام أسفل الظهر

تورم القدم والكاحل

الأَعراض التي قد تثير القلق حول الحمل تكون بعض الأَعرَاض جزءًا من المخاض الطبيعي وعملية الولادة، عندما تحدث في الحمل مكتمل المدة.ولكن، إذا حدثت هذه الأعراض في وقت مبكر من الحمل، فيجب على المرأة الاتصال بالطبيب.قد تنجم هذه الأَعرَاض عن مشكلة في الحمل، مثل إسقاط محتمل أو ولادة مبكرة. تتضمن أعراض المخاض الطبيعي أو المشكلة المحتملة في الحمل نزف مهبلي

ألم أو تشنجات في البطن (الألم الحوضي)

تقلُّصات

تسرب السَّائِل السلوي (الذي يُوصف باللغة العامية بأنَّه "خروج ماء الرحم، أو خروج ماء الرأس")

قلة حركة الجنين (بعد 24 أسبوعًا من الحمل)