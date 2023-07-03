النَّزف المهبلي خلال المراحل المبكِّرة من الحمل

يمكن أن يحدث نزفٌ مهبليٌّ مبكِّرٌ خلال الحمل نتيجة وجود اضطرابات مرتبطة بالحمل (توليديَّة) أو غير مرتبطة به (انظر جدول بعض أسباب وملامح النزف المهبلي في أثناء المرحلة المبكرة من الحمل).

السبب الأكثر شيوعًا للنزف المهبلي في المرحلة المبكرة من الحمل هو

إسقاط (يُسمَّى أيضًا الإجهاض العفوي).

قد يعني النَّزف المهبلي أنَّه من الممكن حدوث إسقاط، ولكن النزف يتوقف في بعض الأحيان ويستمر الحمل دون أي مشاكل.عندما يحدث الإسقاط، فإنه يحدث على بضع مراحل عادةً.في البداية، يكون النزف.ثم تحدث تشنجات، والتي قد تكون شديدة وقد يصبح النزف غزيرًا.ثم تطرح المرأة الحمل، وقد ترى أنسجة الحمل وهي تخرج من المهبل.

في بعض الأحيان، لا يُسبِّب الإسقاط أيَّة أعراض، ويَجرِي اكتشافه عندَ تقييم الجنين في أثناء زيارة طبية منتظمة (يُسمَّى الإسقاط الفائت).إذا اشتبهت المرأة بحدوث إسقاط، فينبغي عليها الاتصال بطبيبها.قد يحدث الإسقاط لدى المرأة أحيانًا في أثناء تواجدها في المنزل، ولكن إذا كان الألم أو النَّزف شديدًا، أو إذا لم يخرج نسيج الحمل بشكلٍ كامل، فسوف تحتاج إلى العلاج بالأدوية أو إلى الخضوع لإجراء للتأكد من أنَّ حالتها آمنة وأنَّ الحمل قد تم طرحه بشكل كامل.

وقد تكون محتويات الرحم مصابةً بالعدوى قبل، أو في أثناء، أو بعد الإسقاط (الإسقاط الإنتاني).

السبب الأشدُّ خطورة للنزف المهبلي في المرحلة المبكرة من الحمل هو

تمزُّق الحمل المُتوضِّع بشكل غير طبيعي (الحمل المنتبذ) -عندما لا يكون في مكانه الطبيعي في الرحم -كأن يكون في أنبوب فالوب (البوق الرَّحمي) على سبيل المثال

يُعد الحمل المنتبذ حالة مهددة للحياة.لن يتطور الحمل المنغرس خارج الرحم على نحو طبيعي.مع نمو الحمل في قناة فالوب أو جزء آخر من الجسم (مثل المبيض، أو عنق الرحم، أو في ندبة سابقة في الرحم ناجمة عن عملية قيصرية، أو في البطن)، فقد يسبب انفجار هذا الجزء.يُؤدِّي هذا إلى ألم شديد ونزف غزير، وهو هما قد يفضي إلى إلحاق ضررٍ شديد بالمرأة الحامل أو حتى وفاتها.عندما يُشخص وجود حمل خارج الرحم، فيكون العلاج هو إنهاء الحمل بالأدوية أو استئصاله بالجراحة.

ويوجد سببٌ محتملٌ خطيرٌ آخر ولكنَّه أقلُّ شيوعًا وهو تمزُّق كيسة الجسم الأصفر.بعد تحرُّر البويضة من المبيض، قد تمتلئ البنية التي حرَّرتها (الجسم الأصفر) بالسائل أو بالدَّم بدلًا من التَّفكُّك والاختفاء كما يحدث عادةً.