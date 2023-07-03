النزف المهبلي خلال مراحل الحمل المتأخرة

أكثر الأَسبَاب شيوعًا لحدوث النزف خلال الفترة الأخيرة من الحمل هي:

بداية المخاض

في أواخر الحمل، تخرج من بعض النساء سدادة مخاطية عبر المهبل (تجمع مخاطي في عنق الرحم).عادةً ما تكون السدادة المخاطية كرة صغيرة لزجة وكثيرًا ما تحتوي على خطوط من الدم.لا يُعدُّ خروج السدادة المخاطية بداية المخاض، ولكنه غالبًا ما يكون مؤشراً على أن المخاض سيبدأ خلال الأسبوع القادم.تبدأ الولادة عادةً بخروج مُفرَزاتٍ قليلة من الدَّم ممزوجة بالمخاط من المهبل.تُسمَّى هذه المفرزات بالعلامة الدَّمويَّة، وهي تحدث عندما تتمزق الأوردة الصغيرة ويبدأ عنق الرحم بالانفتاح (التَّوسُّع)، ممَّا يتيح مرور الجنين من خلال المهبل.تكون كمية الدَّم في المفرزات قليلة.

تتضمن الأسباب الأكثر خطورة ولكنها أقل شيوعًا ما يلي (انظر الجدول بعض أسباب وملامح النزف المهبلي في أثناء المرحلة المتأخرة من الحمل):

في حالة المشيمة المنزاحة، تكون المشيمة متَّصلة بالجزء السفلي بدلًا من الجزء العلوي من الرحم.عندما تكون المشيمة في الجزء السفلي من الرحم، فإنَّها قد تَسُدُّ بشكلٍ جزئيٍّ أو كليٍّ عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم)، والذي يجب أن يمر الجنين من خلاله.قد يحدث نزفٌ دون سابق إنذار، أو قد يحدث نتيجة فحص الطبيب لعنق الرحم لتحديد ما إذا كان متوسِّعًا أو للتَّحرِّي عن بداية المخاض.تُشكّل المشيمة المنزاحة حوالى 20٪ من حالات النزف خلال مراحل الحمل المتأخرة وتكون أكثر شيوعًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.قد تكون المشيمة في وضعية منخفضة في وقت مبكر من الحمل، ولكن المشيمة عادة ما تتحرك بعيدًا من تلقاء نفسها قبل الثلث الثالث من الحمل.

الأوعية المنزاحة هي حالة نادرة تنمو فيها الأوعية الدَّموية التي تزود الجنين بالدَّم (من خلال الحبل السري) عبر عنق الرحم ممَّا يسد مسار عبور الجنين.قد تتمزق هذه الأوعية الدَّموية الصغيرة عندما يبدأ المخاض، ممَّا يحرم الجنين من الدَّم.ونتيجةً لوجود كمية صغيرة نسبيًّا من الدَّم عند الجنين، فإنَّ مجرَّد فقدان كمية صغيرة قد يكون خطيرًا، أو ربما مميتًا، للجنين.

عند حدوث انفصال المشيمة تنفصل المشيمة عن الرحم قبل الولادة.تكون أسباب حدوث هذا الانفصال غير واضحة، ولكنَّه قد يحدث بسبب عدم كفاية كمية الدَّم التي تجري إلى المشيمة.تنفصل المشيمة بعد حدوث إصابة في بعض الأحيان، كما قد يحدث نتيجة حادث سيارة.قد يكون النزف أكثر شدة ممَّا يبدو وذلك لأنَّ بعض أو معظم الدَّم قد يتجمَّع خلف المشيمة وبالتالي لا يمكن رؤيته.يُعدُّ انفصال المشيمة السبب المُهدِّد للحياة الأكثر شُيُوعًا للنزف خلال المراحل المتأخرة من الحمل، وهو يُمثِّل حوالى 30٪ من الحالات.قد يحدث انفصال المشيمة الباكر في أيِّ وقت ولكن من الشائع حدوثه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

يمكن أن يحدث تمزق الرحم في أثناء المخاض.يحدث ذلك دائمًا تقريبًا عند النساء اللواتي تعرَّضت أرحامهنَّ لضررٍ أدَّى إلى تندُّب أنسجتها.قد يحدث مثل هذا الضرر في أثناء الولادة القيصرية أو جراحة الرحم أو غير ذلك من العمليات الجراحية في الرحم (مثل استئصال الورم العضلي لإزالة الأورام الليفية الرحمية).

كما يمكن أن يحدث النزف نتيجة اضطرابات لا علاقة لها بالحمل.