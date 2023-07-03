التَّورُّم خلال مرحلة متأخِّرة من الحمل

بدرجةٍ أقلُّ شيوعًا، ينجم التَّورُّم خلال فترة الحمل عن اضطراب (انظر جدول بعض أسباب وملامح التورم في أثناء المرحلة المتأخرة من الحمل).يمكن لمثل هذه الاضطرابات أن تكون خطيرة.وهي تشتمل على ما يلي؛

في مقدمات الانسمام الحملي، وهو اضطراب لا يحدث إلا خلال فترة الحمل، يرتفع ضغط الدم ومستويات البروتين في البول.يمكن أن تتجمَّع السوائل مُسبِّبةً حدوث تورُّمٍ في الوجه أو اليدين أو الأقدام وزيادةً إضافية في الوزن؛ وتعاني معظم النساء المصابات بالتسمم الحملي، وليس جميعهن، من تورم.وإذا كانت مقدمات الانسمام الحملي شديدة فقد تحلق الضرر بالأعضاء، مثل الدماغ أو الكلى أو الرئتين أو الكبد، ويتسبَّبُ بحدوث مشاكلَ عند الطفل.

عند الإصابة بخُثار الوريد العميق تتشكَّل جلطات الدَّم في الأوردة الموجودة في أعماق جزءٍ من الجسم، وغالبًا في الساقين.يزيد الحمل من خطر هذا الاضطراب بعدَّة طرق.خلال فترة الحمل، يُنتِجُ الجسم المزيد من البروتينات التي تساعد على تجلِّط الدَّم (عوامل التخثُّر)، والتي ربما تهدف إلى منع حدوث الكثير من النزف أثناء الولادة.كما تؤدي التغيُّرات الحاصلة خلال فترة الحمل إلى بقاء الدَّم في الأوردة، ممَّا يزيد من فرصة تشكُّل الجلطات.إذا كانت المرأة الحامل أقل حركة، تزداد فرصة بقاء الدَّم في أوردة الساق وتشكُّل جلطة.قد تتداخل الجلطات مع جريان الدَّم.إذا انفصلت جلطة دمويَّة فيمكنها الانتقال عبر مجرى الدَّم إلى الرئتين ممَّا يعيق جريان الدَّم فيهما.يكون هذا الانسداد مُهدِّدًا للحياة (يسمى انصِمام رِئَوِيّ).

يؤدي اعتلال عضلة القلب في الفترة المحيطة بالولادة، وهو حالة نادرة ولكنها خطيرة إلى ضيق التنفس والإرهاق، بالإضافة إلى التورُّم.