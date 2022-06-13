نَجيج حلمة الثَّدي

يُسمَّى السَّائِل الذي يتسرَّب من حلمة واحدةٍ أو من الحلمتين معًا نجيج حلمة الثَّدي؛ويحتوي كلّ ثَدي على العديد من قنوات اللبن (من 15 إلى 20 قناة)،ويمكن أن يأتي النجيج أو المفرزات من واحدةٍ أو أكثر من تلك القنوات.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول اضطرابات الثدي).

يمكن أن يحدُث نجيج حلمة الثَّدي بشكلٍ طبيعيٍّ في أثناء الأسابيع الأخيرة من الحمل، ومن بعد الوِلادة عندما يجري إنتاج حليب الثدي.كما يُمكن أن يكُون نجيج حلمة الثدي ناجمًا عن تحفيز الثدي النساء من غير الحوامل أو المُرضعات، خُصوصًا في أثناء سنوات الإنجَاب.ولكن يكُون نجيج حلمة الثدي عند الرجال غير طبيعيّ دائمًا.

يكون النجيج الطبيعي لحلمة الثدي على شكل سائل رقيقٍ أو عكرٍ أو مائل إلى اللون الأبيض أو رائقٍ تقريبًا.ولكن، قد يأتي النجيج بألوانٍ أخرى، مثل الرماديّ أو الأخضر أو الأصفر أو البُنِّي.يكون النجيج الدموي عاديًا.

يختلف مظهر النجيج غير الطبيعيّ وذلك استِنادًا إلى السَّبب.قَد يترافق النجيج غير الطبيعيّ مع مشاكل أخرى، مثل الجلد المُتوهِّد والتورُّم والاحمرار وتقشُّر الجلد والقرحات والحلمة المعكوسة نحو الداخل (منكمشة).(تنعكس الحلمة إذا انسحبت إلى الداخل ولم تعد إلى مكانها الطبيعيّ عند تحريضها).إذا كان النجيجُ يحدُث من ثديٍ واحدٍ فقط من تلقاء ذاته (من دُون أيّ تحريض للحلمة)، يُعدُّ غير طبيعيٍّ.

أسباب نجيج الحلمة هُناك اضطرابات عديدة يُمكن أن تُسبب نجيجًا غير طبيعيٍّ، حيث من المُرجَّح أن ينجُم النجيج من قناة لبنية واحدةٍ أو من ثديٍ واحدٍ عن مشكلةٍ في هذا الثَّدي، مثل ورم غير سرطاني (حميد) أو ورم سرطاني (خبيث) في الثَّدي. يكُون النجيج من الثديين معًا أو من العديد من قنوات اللبن في ثديٍ واحدٍ أكثر ميلًا لأن ينجُم عن مشكلةٍ خارج الثَّدي، مثل اضطرابٍ هرمونيّ أو استخدَام أدويةٍ مُعيَّنةٍ. الأَسبَاب الشائعة لنجيج الحلمة يكُون السبب اضطرابًا حميدًا في قنوات اللبن عادةً، مثل الآتي: ورم حميد في قناة اللبن (الورم الحليمي داخل القناة intraductal papilloma)

توسُّع قنوات اللبن (توسُّع القَنوات الثديية mammary duct ectasia)

التغيرات الكيسية الليفية، بما فيها الألم والكيسات والتكتُّل العام

عَدوى أو خراج في الثَّدي يُعدُّ الورم الحليمي داخل القناة السبب الأكثر شُيُوعًا،كما أنَّه أيضًا السبب الأكثر شُيُوعًا للنجيج المُدمَّى من حلمة الثدي عندما لا تكون هناك أيَّة كتلة في الثَّدي. الأَسبَاب الأقلّ شُيُوعًا لنجيج الحلمة تعمل اضطرابات مُعيَّنة على تحريض إنتاج حليب الثَّدي عند النساء من غير الحوامل أو المرضعات (انظر جدول بعض أسباب وسِمَات نجيج الحلمة).وفي مُعظم هذه الاضطرابات، يرتفع مُستوى البرولاكتين prolactin (هُرمون يُحرِّضُ إنتاج حليب الثَّدي).يُمكن أن يُؤدِّي أخذ أدوية مُعيَّنة إلى نفس التأثير، بينما يُسبب السَّرطان أقلّ من 10 فِي المائة من الحالَات.

تقييم نجيح حلمة الثدي العَلامَات التحذيريَّة يُسبب النجيج من حلمة الثَّدي القلق عندما: تترافق معه كُتلة يُمكن الإحساس بها عن طريق الجسّ

يكون مُدمَّى أو بلون ورديٍّ

يخرج من ثَديٍ واحدٍ فقط

يحدُث من دُون عصر الحلمة أو تحريضها بطرائق أخرى (عندما يحدُث تلقائيًا)

يحدث عند النساء في عُمر 40 عامًا أو أكبَر

يحدث عند ولد أو رجُل متى يَنبغي زيارة الطبيب إذا استمرَّ النجيج من حلمة الثَّدي لأكثر من دورة طمثية، أو إذا كانت أيّة من العَلامات التحذيريَّة موجودةً، ينبغي على النساء (أو الرجال) زيارة الطبيب.لا يُعدُّ التأخُّر في زيارة الطبيب لأسبوع أو شيءٍ من هذا القبيل ضارًا، إلَّا إذا كانت هناك علامات تُشير إلى عَدوى، مثل الاحمرار أو التورُّم أو المفرزات القيحيّة؛وينبغي على النساء اللواتي لديهنَّ مثل هذه الأعراض زيارة الطبيب خلال يومٍ أو يومين. ما الذي سيقومُ به الطبيب يسألُ الأطباء أولًا حول الأعراض عند المرأة والتاريخ الطبِّي لديها،ثم يقوم الطبيب بإجراء الفحص السريري.يُشير غالبًا ما يجده الأطباء في أثناء الفحص السريري والتاريخ الطبي إلى سبب للنجيج وإلى الاختبارات التي قد تكون هُناك حاجة إلى القيام بها (انظر الجَدول أدناه)؛ وحتَّى يتمكَّن الأطباءُ من التعرُّف إلى السبب، يسألون حول النَّجيج والأعراض الأخرى التي قَد تُشيرُ إلى سببٍ مُحتَملٍ.سيسألون عن: ما إذا كانت المفرزات تأتي من ثدي واحد أو من الثديين معًا

ما هو لون المفرزات

كم من الوقت استمرَّت المفرزات

ما إذا كانت تلقائية أو تحدث فقط عندما يجري تحريض الحلمة

ما إذا كان هناك كتلة أو ألم في الثدي كما يسألون النساء أيضًا حول ما إذا أُصِبنَ باضطراباتٍ أو أخذن أدويةً يُمكن أن تزيد من مستويات البرولاكتين. يقُوم الأطباء بتفحُّص الثَّدي والتحرِّي عن حالاتٍ غير طبيعيَّة بما فيها الكُتَل.إذا لم يكُن النجيج يحدُث تلقائيًا، يقوم الطبيب بالضغط برفق على المنطقة حول الحلمة حتى يُحرِّض النجيج. كما يقُوم الأطباءُ أيضًا بجسّ العُقَد اللِّمفيَّة في الإبطين وفوق الترقوة للتحرِّي عن عُقَد لمفية مُتضخِّمَة. الجدول بعض أسباب وسِمات النجيج من حلمة الثَّدي الاختبارات إذا اشتبهَ الأطباءُ في أنَّ اضطرابًا هرمونيًا هُوَ السبب، يقومون باختباراتٍ دمويَّةٍ لقياس مُستويات البرولاكتين والهرمون المُنبِّه للدرقيَّة، وإذا اشتبهوا في اضطرابٍ في الغدَّة النخامية أو في الدِّماغ، يقومون بتصوير الرأس بالرَّنين المغناطيسيّ أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب. إذا لم يكُن النَّجيج مُدمَّى بشكلٍ واضحٍ، يجري تحليله لتحديد ما إذا كان يحتَوي على كمياتٍ صغيرةٍ من الدَّم؛وإذا كان الدَّم موجودًا، يَجرِي تفحُّص عَيِّنَة من النَّجيج تحت المجهر (تُسمَّى علم الخلايا) للتحرِّي عن خلايا السَّرطان. يستخدم الأطباء تخطيط الصَّدى أو تصوير الثدي بالأشعة السينية إذا كانت هناك كتلة يُمكن الإحساس فيها عند الجسّ.تُشبه هذه الاختبارات ما يجري استخدامه مع أيَّة كتلة في الثَّدي. يجري بزل الخراجات (عن طريق الشفط) ويجري تفحُّص السائل؛إذا كان السَّائِل مدمَّى، يَجرِي التحري عن خلايا سرطانية فيه. إذا كانت الكتل صلبة، فيُجرى تصوير شعاعي للثدي، متبوعًا بخزعة. عندما لا تكُون هناك كُتلة ولكن ما زال الأطباء يشتبهون في السرطان، أو عندما تكون نتائج الاختبارات الأخرى غير واضحة، يستخدم الأطباء التصوير الشعاعيّ للثدي. إذا كانت نتائج الاختبار بعد الشفط، أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية، أو التصوير شعاعي للثدي غير طبيعية، فيجري أخذ خزعة. إذا لم يجرِ التعرُّف إلى السبب عن طريق تخطيط الصَّدى والتصوير الشعاعيّ للثَّدي وكان النَّجيج يحدُث تلقائيًا ويخرج من قناة واحدة للبن، يقومُ الأطباء بنوع خاص من التصوير الشعاعيّ للثدي عادةً (يُسمَّى تصوير القنوات اللبنية في الثَّدي ductogram أو galactogram)،وينطوي هذا الإجراء على حقن مادَّة ظليلة (تُساعد على أن تُصبِح الصور أوضَح) في القناة، ثُم يجري تصوير الثدي مثلما هو شائع في التصوير الشعاعي للثدي بشكل منتظم.يُمكن أن يُساعد هذا الفحص على استبعاد السرطان أو التعرُّف إليه. إذا لم تكن هناك أيَّة كتلة يُمكن الإحساس فيها عند الجسّ وكانت نتائج التصوير الشعاعيّ للثدي طبيعيةً، يكُون السرطان غيرَ محتملٍ بشكلٍ كبيرٍ. لا يُمكن التعرُّف إلى سبب مُحدَّد في بعض الأحيَان. إذا كان لدى النساء أيٌّ مما يلي، فينبغي عليهن زيارة الطبيب الذي لديه خبرة في تدبير اضطرابات الثدي: كتلة في الثدي

نجيج مُدمَّى أو بلون ورديّ

نجيج عفوي من ثديٍ واحدٍ

شذوذ تم اكتشافه سابقًا بواسطة التصوير الشعاعي للثدي أو بالأمواج فوق الصوتية

علاج نجيح الحلمة عندَ التعرُّف إلى اضطراب، تجري مُعالَجته. إذا كان النَّجيج من ثديٍ واحدٍ ناجمًا عن ورم غير سرطانيّ أو اضطراب، قد يجري استئصال القناة التي يخرج منها هذا النَّجيج،ويحتاج هذا الإجرَاء إلى تخديرٍ موضعيٍّ فقط ولا تحتاج المريضةُ إلى أن تُمضي ليلةً في المستشفى.