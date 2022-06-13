لَمحة عامة عن اضطرابَات الثدي

يستخدِمُ الاطباءُ الفُحوصاتَ التصويرَّية من أجل:

التحرِّي عن حالاتٍ غير طبيعيَّة في الثَّدي قبل أن تجري مُلاحظتها (يُسمَّى التحرِّي عن سَرطان الثَّدي)

تقييم الحالات غير الطبيعيَّة التي جَرَى التعرُّف إليها، مثل كتلة في الثَّدي جرى اكتشافها في أثناء فَحصِ الطَّبيب

ينطَوي التصوير الشعاعي للثدي على تصوير الثَّديين معًا بالأشعَّة السينيَّة للتحرِّي عن أيَّة حالاتٍ غير طبيعيَّة،ويجري استخدَام جُرعة شعاعية مُنخفضة.ينجُم ما يتراوَح بين 10 إلى 15% فقط من الحالات غير الطبيعيَّة التي يتحرَّى عنها التصوير الشعاعيّ للثدي عن السَّرطان.

ويتَّفق الخبراء على ضرورة التحري عن سَرطان الثدي عند جميع النساء.ولكن يختلف الخبراء حول:

متى ينبغي البدء بالتصوير الشعاعيّ للثدي؛

وكم مرَّة ينبغي القيام به،

ومتى (أو إذا) ينبغي التوقُّف عَن استخدامه

قد تنطوي اختبارات التحري على

التصوير الشعاعي للثدي

فحص الثدي من قبل مُمارس الرعاية الصحية

التصوير بالرنين المغناطيسي للمرضى من ذوي الخطورة المرتفعة

يبدأ التحري بالتصوير الشعاعي للثدي عادة بين سن 40 و 50 (انظر الشريط الجانبي سرطان الثدي: متى ينبغي البدء باختبار التحري بالتصوير الشعاعي للثدي؟).ومن ثم يَجرِي تصوير الثدي بالأشعَّة كل عام أو عامين.هناك اختلافات بين الخُبراء بالنسبة إلى التوصيات حول متى ينبغي البدء بتصوير الثَّدي الشعاعيّ الروتينيّ.يوصي بعض الخبراء بالبدء في عمر 50 عامًا، لأنَّ التصوير الشعاعي للثدي يكون أكثر دقة عند النساء فوق سن 50.قد يَجرِي التوقُّفُ عن تصوير الثدي الشعاعيّ الروتينيّ في عُمر 75 عامًا، وذلك استنادًا إلى متوسط العمر المتوقَّع للمرأة ورغبتها في الاستمرار بهذا الفحص.

تؤثِّر أنواع الأنسجة في الثدي في كفاءة التصوير الشعاعي للثدي على اكتشاف وجود شذوذ.يحتوي الثدي على نسيجٍ غدِّي ليفي (يتكوَّن من نسج ليفية وغدد) ونسيج دهني.مع تقدم المرأة في العمر، تزداد كمية الأنسجة الدهنية في الثدي وتقل كمية الأنسجة الليفية الغدية.تكون الشذوذات المجاورة للأنسجة الدهنية أسهل للكشف بواسطة التصوير الشعاعي للثدي.وهذا هو السبب في أن التصوير الشعاعي للثدي يصبح أكثر دقة بعد عمر 50 عامًا.

تكون الأثداء لدى بعض النساء كثيفة.يعني وجود ثديين كثيفين أن المرأة لديها كمية أكبر من النسيج الغدِّي الليفي وكمية أقل من النسيج الدهني.من الصعب اكتشاف الشذوذات في الثديين الكثيفين بواسطة التصوير الشعاعي للثدي.كما أن النساء ذوات الأثداء الكثيفة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي.وبالتالي، قد تحتاج هؤلاء النساء لاختبارات إضافية، مثل تصوير الثدي بالأمواج فوق الصوتية، أو تصوير الثدي الشعاعي ثلاثي الأبعاد (التصوير المقطعي التخليقي)، أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

كما يمكن استعمال تصوير الثَّدي الشعاعيّ للقيام بما يلي:

الحُصول على صُور لأيَّة حالات غير طبيعيَّة (مثل ورم أو خراج) وللنُّسُج حول المظهر غير الطبيعيّ.

الحصول على صُور للعُقد اللِّمفِية للتحرِّي عن الحالات غير الطبيعيَّة.

مُساعدة الأطباء على إدخال إبرة الخزعة في داخل النسيج غير الطبيعيّ.

من بعد الجراحة، مُساعدة الأطباءَ على تحديدِ ما إذا جرت إزالة السرطان بالكامل

كما يُمكن أيضًا القيام بتصوير الثدي الشعاعيّ إذا وجدت المرأة أو الطبيب كتلةً خلال تفحُّص الثديين، أو إذا كانت تُعاني من ألم في الثَّدي أو لديها إفرَاز من الحلمة.

يمكن استعمال التصوير بتخطيط الصدى للقيام بما يلي:

الحصول على صورة أولى للشذوذات التي تم الكشف عنها في أثناء فحص الثدي عند النساء اللواتي لم تتجاوز أعمارهنَّ الثلاثين

توفير المزيد من المعلومات حول الحالات غير الطبيعيَّة التي جرى الكشف عنها بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير الشعاعي للثدي، على سبيل المثال، يمكن للتصوير بالموجات فوق الصوتية أن يُظهِر ما إذا كانت الكتل صلبة أو مملوءة بالسوائل (الكتل المملوءة بسائل والتي تُسمَّى الكيسات، من النادر أن تكون سرطانية)

مُساعدة الأطباء على إدخال إبرة الخزعة في داخل النسيج غير الطبيعيّ.

التعرُّف إلى العُقَد اللِّمفِية غير الطبيعية التي قد تحتاج إلى خزعة

مرحلة سَرطان الثدي

يُمكن استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للقيام بما يلي:

تشخيص الحالات غير الطبيعيَّة في الثدي، خُصوصًا عند النساء اللواتي لديهن نسيج ثديي كثيف أو طفرة جينية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي (جينة BRCA )

تحديد حجم وعدد الأورَام، وخاصة عند النساء اللواتي يكون نسيج لالثدي لديهن كثيف، وذلك بعدَ أن يجري تشخيص سرطان الثدي.

التعرُّف إلى العُقَد اللِّمفِية غير الطبيعية، وبذلك المساعدة على تحديد مرحلة سرطان الثَّدي

يُمكن أن تُساعد هذه المعلومات الأطباءَ على التخطيط للجراحة أو مُعالَجات أخرى لسرطان الثدي.

يستخدِمُ الأطباءُ التصوير بالرنين المغناطيسي في نفس وقت استخدام التصوير الشعاعيّ للثدي لتفحُّص النساء في حال كان لديهنَّ زيادة في خطر الإصابة بسرطان الثَّدي؛ على سبيل المثال، إذا كانت لديهنَّ طفرة في الجين لسرطان الثدي .