تنجُم حالات العدوى في الثدي عن بكتيريا عادةً.وفي حالاتٍ نادرةٍ، تُؤدِّي العدوى في الثَّدي إلى خرَّاج في الثدي (تجمُّع للقيح في الثَّدي).

يشير مصطلح التهاب الثدي (mastitis) إلى التهاب مؤلم في الثدي، وهُوَ يترافق عادةً مع عدوى في الثدي، ويحدث بشكل أكثر شيوعًا عند النساء اللواتي يرضعن طبيعيًا.

(انظر أيضًا لمحة عامة حول اضطرابات الثدي).

تُعدُّ خراجات الثدي أقل شُيُوعًا من عدوى الثدي.وقد يحدُث خرَّاج إذا لم تَجرِ مُعالَجَة عدوى الثدي.

يقُوم الأطباء ببزل (شفط) الخراج بإبرةٍ،ويستخدمون تخطيط الصَّدى لتوجيه موضع الإبرة.يحتاجُ الأطباءُ أحيانًا إلى إحدَاث شقٍّ لبزل الخراج،

وعادةً تجري مُعالَجة المريضات بالمضادَّات الحيوية أيضًا.