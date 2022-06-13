العَدوى والخراجات في الثدي

لا تحدث عَدوى الثَّدي غالبًا إلّا قُرب وقت الولادة أو من بعد الإصابة أو الجراحة.تزيدُ الإصابة بالسكَّري أو استعمال ستيرويدات قشريَّة من خطر عَدوى الثدي.

ويكُون العَرَض الأكثر شُيُوعًا لالتهاب الثدي (بما في ذلك عدوى الثدي) هُوَ منطقة متورمة بلونٍ أحمر تبدو دافئةً وتُسبب الإيلام عند الجسّ.يُمكن أن يُؤدِّي نوع غير شائع من سرطان الثدي يسمى سرطان الثدي الالتهابي إلى أعراضٍ مُشابِهةٍ.

تُعالج عدوى الثدي بعد الولادة عن طريق الرضاعة الطبيعية، أو التدليك، أو استخدام مضخة الثدي لإفراغ الحليب من الثدي.في بعض الأحيان، تكون هُناك حاجة للمضادات الحيوية.تُعالج عَدوى الثدي في أحيانٍ أخرى بالمُضادَّات الحيويَّة.

إذا لم يؤدِ أخذ المضادَّات الحيوية إلى تخفيف شدَّة العدوى، يقوم الأطباء بتقييمٍ للتحرِّي عن السرطان.