التغيراتُ الكيسيَّة الليفية في الثَّدي

تنطَوي التغيُّرَات الكيسيَّة الليفية في الثَّدي (كانت تُسمَّى الدَّاء الكيسيّ الليفيّ في الثدي) على ألمٍ في الثَّدي وكيسات وتكتُّل لا تنجُم عن السرطان.

(انظر أيضًا لمحة عامة حَول اضطرابات الثدي وكُتل الثدي).

يحدُث شيء من التكتُّل العام في الثديين عند مُعظَم المريضات، ويكون في الجزء الخارجيّ العلوي عادةً بالقُرب من الإبط.بالنسبة إلى العديد من المريضات، يحدث هذا النوع من التكتُّل أو ألم في الثدي أو كيسات الثدي أو توليفة من هذه الأعراض، وهي حالة تُسمَّى التغيُّرات الكيسيَّة الليفيَّة.

وبشكلٍ طبيعيّ، تتقلَّب مُستويات الهرمونين الأنثويين الإستروجين والبروجستيرون في أثناء الدورة الطمثية.تتضخَّم غُدد وقنوات اللبن ويحتبس السَّائِل في الثدي عندما تزداد مستوياته، ويعود الثدي إلى وضعه الطبيعي عند انخفاض مستويات السائل،(تُفسَّرُ هذه التقلُّبات بشكلٍ جزئيّ لماذا يتورَّم الثديان ويُصبحان أكثر حساسيَّة في أثناء وقت مُحدَّد من كل دورة طمثية).قَد تنجُم التغيُّرات الكيسيَّة الليفيَّة عن تكرار التحريض من قِبَل هذين الهرمونين.

تزيد الأَسبَاب التالية من خطر التغيُّرات الكيسيَّة الليفيَّة، وربَّما لأنَّها تنطوي على التعرُّض لفتراتٍ أطول إلى هرمون الإستروجين:

بدء الطمث في عُمر مُبكِّرٍ

وِلادة صغير في عُمر 30 عامًا أو لاحقًا

عَدم الإنجاب على الإطلاق

يُمكن أن تُؤدِّي اضطرابات أخرى في الثدي، مثل عَدوى الثَّدي، إلى التغيُّرات الكيسية الليفيَّة.

قَد تتضخَّم المناطق المُتكتِّلَة، ممَّا يُؤدِّي إلى إحساس بالثِّقَل أو الانزعاج أو الإيلام عند الجس أو ألم حارق.تميلُ الأعراض إلى أن تهدأ بعد سنّ اليأس.

لا تَزيدُ التغيُّرات الكيسيَّة الليفيَّة من خَطر سرطان الثدي.

تشخيص التغيرات الكيسية الليفية في الثدي الخزعة ينبغي عادةً أخذ عيِّنةٍ من النسيج من منطقةٍ تبدُو غير طبيعيَّة أو مُختلفة عن مناطق أخرى وتفحّصها تحت المجهَرِ (خزعة) لاستبعاد السرطان،ويُمكن أحيانًا أخذ العيِّنة عن طريق إبرةٍ، ولكن ينبغي أخذها عن طريق الجراحة في بعض الأحيَان. قد تجعل التغيرات الكيسيَّة الليفيَّة الثديين يبدوان كثيفين عند التصوير الشعاعيّ للثَّدي، ولذلك قد تجعل التحرِّي عن سرطان الثَّدي أكثر صُعوبة.