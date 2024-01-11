تقييم الطبيب

التصوير بتخطيط الصدى

اختبارات الدم

إذا كان لدى المرأة الحامل نزف وتشنج في أثناء الأسابيع العشرين الأولى من الحمل، يقوم الطبيب بتفحصها لتحديد ما إذا كان الإسقاط مُحتَملًا،في أثناء فحص الحوض، يتفحص الطبيب عنق الرحم لتحديد ما إذا كان متوسِّعًا.وإذا لم يكن كذلك، فقد يكون الحمل قادرًا على الاستمرار،أمَّا إذا أخذ بالتوسع قبل 20 أسبوعًا من الحمل، يكون الإسقاط محتملًا جدًا.

يستخدم الطبيب في بعض الأحيان جهازًا للاستماع إلى نبضات قلب الجنين.كما يُجرى أيضًا تصويرٌ بالأمواج فوق الصوتية باستعمال جهاز يُدخَلُ في المهبل (يُسمى تخطيط الصدى عبر المهبل).قد يُستخدم التصوير بالأمواج فوق الصوتية لتحديد ما إذا حدث الإسقاط بالفعل، وفي حال لم يحدث، لتحديد ما إذا كان الجنين لا يزال حيًا.إذا حدث إسقاط، يمكن أن يُظهر التصوير بتخطيط الصدى ما إذا جرى إخراج الجنين والمشيمة بشكل كامل.

يُجري الأطباء عادةً اختباراتٍ دمويَّة لقياس مستوى هرمون تنتجه المشيمة في مرحلة مبكرة من الحمل يُسمَّى مُوَجِّهَةُ الغُدَدِ التَّنَاسُلِيَّةِ المَشيمائِيَّةُ البَشَرِيَّة human chorionic gonadotropin،تؤكد النتائج حدوث الحمل.يجري تكرار الاختبار كل عدة أيام أو مرة واحدة في الأسبوع لتحديد ما إذا كانت المرأة تعاني من حمل منتبذ، والذي يمكن أن يسبب النزف أيضًا، وكذلك للتأكد من اكتمال عملية الإجهاض.

إذا لم يتضخَّم الرحم تدريجيًا، فيشتبه الأطباء بحدوث إجهاض فائت.يعني ذلك، أي أن الجنين قد مات ولكنه لم يُلفظ خارج الرحم أو لم يسبب أعراضًا (نزفًا مهبليًا أو ألمًا بطنيًا).

إذا تعرضت المرأة إلى حالتي إسقاط أو أكثر، فقد ترغب بمراجعة الطبيب قبل أن تحاول الحمل مرةً أخرى.يمكن للطبيب التحري عن الشذوذات الجينية أو البنيويَّة وعن اضطرابات أخرى تزيدُ من خطر الإسقاط.فعلى سبيل المثال، قد يقوم الأطباءُ بالإجراءات التالية:

فحص تصويري (مثل التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو تنظير الرَّحِم أو تصوير الرَّحِم والبوق) للتَّحرِّي عن شذوذات بنيويَّة في الجهاز التناسلي الأنثوي

اختبارات الدَّم للتحقق من اضطرابات مُعيَّنة، مثل مُتلازمة مضادات الشحميَّات الفُسفوريَّة، والسكَّري، والشذوذات الهرمونية التناسلية، واضطرابات الغُدَّة الدرقية

اختبارات جينية للتقق من الشذوذات الصبغية

يمكن مُعالَجَة بعض أسباب الإسقاط الناكس إذا جَرَى التعرف إليها، ممَّا يجعل الحمل الناجح ممكنًا في المستقبل.