المفرزات المهبليَّة

بعدَ سن اليأس، تنخفض مستوياتُ هرمون الإِسترُوجين بشكل ملحوظ.ونتيجةً لذلك، فإن كميةَ النجيج الطبيعي تنخفض عادة.ولكن، يؤجي الانخفاض في هرمون الاستروجين إلى ترقق بطانة المهبل فتصبح أكثر جفافاً وهشاشة.يميل المهبل الرقيق والجاف إلى أن يصبح متهيجًا، وهو ما يؤدي غالبًا إلى خروج مفرزات غير طبيعية من المهبل.قد يكون هذا النَّجيجُ مائيًا ورقيقًا أو سميكًا ومصفرًّا.يمكن للجفاف المهبلي أن يجعل الجماعَ مُؤلماً.يُعد كل من جفاف المهبل، والألم في أثناء الجماع، والإلحاح البولي، والتهابات المسالك البولية من أعراض المتلازمة البولية التناسلية لسن اليأس.جرعة منخفضة من الإستروجين العلاج بالهرمونات قد تُستخدَم لعلاج هذه المُتلازمة.

المخاطية المهبلية (قبل وبعد انقطاع الطمث) الصورة

كما يؤدي هذا الترقُّقُ إلى حدوث بعض حالات العدوى المهبلية.يحدث الضَرَر في الأنسجة المهبلية المترقِّقة والجافة بسهولة أكبر، ممَّا يسمح للبكتيريا الجلديَّة غير الضارَّة عادة بدخول الأنسجة تحت الجلد والتسبُّب بالعدوى هناك.ومع أنَّ هذه العدوى ليست خطيرةً عادة، ولكن يمكن أن تسبِّب الانِزعَاج.

وتكون النساء الأكبر سنا أكثرَ عرضة للمعالجات التي يمكن أن تقِّلل من مستويات الإِسترُوجين، وبذلك تجعل المهبل أكثرَ عرضة للتهيُّج.وتشتمل هذه المُعالجَاتُ على إزالة كلا المبيضين، والمُعالجة الشعاعيَّة الموجَّهة إلى الحوض، وبعض عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة.

تعدُّ المشاكلُ التي تجعل النظافة الصحية صعبة، مثل سلس البول أو ملازمة السرير، أكثرَ شُيُوعًا بين المسنَّات.ونقصُ النظافة يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن في منطقة الأعضاء التناسلية بسبب التهيُّج بالبول أو البراز.

قد تحدث العدوى المهبلية، مثل الداء المهبلي البكتيري وعدوى الخميرة والتهاب المهبل بالمشعرات، بعد سن اليأس.وتشتمل عواملُ الخطر للعدوى بالخميرة على مرض السكَّري وسلس البول.كما تشتمل عواملُ الخطر للداء المهبلي البكتيري والمشعَّرات Trichomonas على العلاقاتِ الجنسيَّة الجديدة أو تعدُّد الشُّرَكاء.

وإذا كانت النساءُ المسنَّات ناشطاتٍ جنسيًا، فينبغي استخدام الواقيات الذكريَّة للحدِّ من خطر العدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.ولكن، بما أنَّ الواقي الذكري يمكن أن يهيِّج الأنسجة المهبلية، وخاصَّة في النساء الأكبر سنًا، لذلك فاستخدام مواد التزليق أمرٌ ضَروري.كما ينبغي استخدامُ مواد التزليق المائيَّة الأساس فقط مع الواقي الذكري من اللاتكس.يمكن للمزلّقات ذات الأساس الزيتي (مثل جل البتروليوم-الفازلين) أن تُضعف اللاتكس وتسبب تمزّق الواقي الذكري.

يجب على النساء المسنات زيارَة الطَّبيب فورا إذا كان لديهم نجيج، وخاصة إذا كان النَّجيج يحتوي على الدَّم أو كان بلون بنّي أو وردي (ربما يشير إلى كمية صغيرة من الدم).يمكن أن يكونَ النَّجيج الذي يحدث بعد انقطاع الطمث علامة تحذيرية من اضطراب ما قبل سرطاني (مثل تسمُّك بطانة الرحم) أو السرطان، ويجب عدم تجاهلها.

يمكن أن تخفِّف مضادَّات الهيستامين الحكة؛والكثير منها (بما في ذلك ديفينهيدرامين، وهيدروكسيزين، وسيبروهيبتادين) يسبِّب النعاس، ممَّا يزيد من خطر السقوط في كبار السنّ.وهكذا، إذا كانت النساء الأكبر سنًا بحاجة إلى تناول مضادَّات الهيستامين خلال النهار، فينبغي أن يأخذن نوعًا أقلّ ميلاً لأن يسبب النعاس، مثل لوراتادين، أو السيتريزين، أو فيكسوفينادين.