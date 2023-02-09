تأثيرَات الشيخُوخة في الجهاز التناسليّ عِندَ الذُّكور

لا يُعرَف بشكلٍ واضحٍ ما إذا كانت الشيخوخة نفسها أو الاضطرابات المرتبطة بالشيخوخة تُسبِّبُ التغيرات التدريجية في الوظيفة الجنسية عِند الرِّجال،حَيث يحدُث ضعف تدريجيّ في تواتُر ومدَّة وصَلابة الانتصاب عندما يتقدَّم الرجال في العُمر (انظر خلل الوظيفة الانتصابيَّة).كما تميلُ مُستويات هرمون الجنس عند الذكور (هرمون التستوستيرون) إلى الانخِفاض، ممَّا يُقلِّلُ من الرَّغبة الجنسية (الدَّافع الجنسيّ libido)،وتقلّ التروية الدَّموية إلى القضِيب.تنطَوي التغيُّرات الأخرى عَلى:

انخفاض في حَساسيَّة القضيب

انخفاض في حَجم السائل الذي يجري إطلاقه في أثناء القَذف

تَراجع التنبيه بالقذف

هزَّة الجماع مِن دُون قذف

بَعد الوُصول إلى هزَّة الجماع، يفشّ أو يتراجع تورُّم القضيب بسرعةٍ أكثر،

كما يَحتاج الانتصاب من جديد إلى فترةٍ زمنيةٍ أطول (دور الحِران أو الاستعصاء)

عندما يصِلُ الذكر إلى عُمر 20 عامًا تقريبًا، يبدأ إنتاج هرمون التستوستيرون (هرمون الجنس الرئيسيّ عند الذكور) بالانخفاض غالبًا بمُعدَّل يتراوَح بين 1 إلى 2% في العام؛ويجري أحيانًا وصف الفترة المتأخرة من الحياة عندما تنخفِضُ مستويات هرمون التستوستيرون إلى درجةٍ تُسبِّبُ فيها أعراضًا ملحوظةً بسنّ اليأس عندَ الذكور أو إياس الذُّكور،ولكن، يختلِفُ هذا التراجع التدريجيّ في مُستويات الهرمون عند الرجال عمَّا يحدثُ للنساء في سنّ اليأس، حيث يكون تراجع مستويات الهرمونات الأنثوية أسرِع دائمًا تقريبًا، ويحدُث خلال بضع سنوات فقط.يختلِفُ مُعدَّل تراجُع مستويات هرمون التستوستيرون بشكلٍ كبيرٍ بين الرجال،حيث تكون مستويات هرمون التستوستيرون عند بَعض الرجال في العقد السابع من العُمر مُشابهةً لتلك المستويات عند الرجال في العقد الثالث من العُمر؛

وسواء أكان الرجل الذي لديه مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون يافعًا أم متقدِّمًا في السنّ، قد تظهر لديه سِمات مُعيَّنة تترافق مع الشيخُوخة، مثل ضعف الدَّافع الجنسيّ ونقص الكتلة العضليَّة وزيادة في دهون البطن وتُصبِح عظامه رقيقة بحيث يَسهل تعرُّضها إلى الكسور (هشاشة أو ترقُّق العظام)، وتنخفض مستويات الطاقة ويُصبح تفكيره أبطأ، وينخفض تعداد الدَّم لديه (فقر الدَّم).كما تزيد المُستويات المنخفضة لهرمون التستوستيرون من خَطر داء الشرايين التَّاجيَّة أيضًا.