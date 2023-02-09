بُنية الجِّهاز التناسُليّ الذَّكريّ

ينطَوي الجهاز التناسلي الذكري على القضيب وكيس الصفن والخصيتين والبربخ والقناة الناقلة للنطاف (الأسهَر vas deferens) والبروستات والحويصلات المنوية.

القَضيب والإحليل هُما جزء من الجهازين البوليّ والتَّناسُليّ،

يتكون كيس الصفن والخصيتين (الخصيتين) والبربخ والأسهر والحويصلات المنوية والبروستاتا من بقية الجهاز التناسلي.

يتكوَّن القَضيبُ من الجذر (الذي يرتبِطُ بالبنى الموجودة في أسفَل البطن وعظام الحوض)، ومن الجزء المرئيّ من جذع القضيب ومن حَشفة القضيب (النِّهاية المَخروطيَّة الشَّكل).وتتموضَع فتحة الإحليل (القناة التي تنقل السائل المنوي والبول) في قمَّة حشَفة القضيب،وتُسمَّى قاعِدة الحَشفة الرَّأس أو التاج corona.بالنسبة إلى الذكورِ غير المختونين، تمتدُّ القُلفة prepuce من الرأس أو التاج لتُغطِّي حَشفة القضيب.

ينطوي القضيبُ على 3 أحياز أسطُوانيَّة الشَّكل (جيوب مليئة بالدَّم) للنَّسِيج الانتصابيّ.ويتوضَّعُ الحيِّزان الكبيران، أي الجسمان الكهفيَّان، جنبًا إلى جنب.أمَّا الحيِّز الثالث، أي الجسم الإسفنجيّ، فهو يُحيطُ بمُعظم الإحليلِ.وعندما تمتلئ هذه الأحياز بالدَّم، يُصبِحُ القضيب كبيرًا وصلبًا (ينتصِبُ).

كيس الصفن هو كيس جلديّ ثَخين يُحيطُ بالخصيتين ويحميهما،كما يعملُ كنظام ضبط لحرارة الخصيتين أيضًا لأنَّهما تحتاجان إلى تكونا أبرد بعض الشيء من حرارة الجسم حتى يجري إنتاج الحيوانات المنوية بشكلٍ طبيعيٍّ.ترتخي العضلات المُشمِّرة cremaster muscles في جدار كيس الصفن، ممَّا يُساعد على تدلِّي الخصيتين بشكلٍ أبعَد عن الجسم حتى تبرُدان، أو تتقلَّص لسحب الخصيتين نحو الجسم حتى تحصُلان على الدفء أو الوِقاية.

الخصيتان هُما جسمان بيضويَّان يتراوح طولهما في المتوسِّط بين 1.5 إلى 3 بوصات تقريبًا (من 4 إلى 7 سنتمتراتٍ)، ويتراوح حجمهما بين 2 إلى 3 ملاعق شاي (من 20 إلى 25 ميليلترًا).تكُون الخصية اليسرى مُتدلِّية بشكلٍ مُنخفِض أكثر من الخصية اليمنى غالبًا.للخصيتين وظيفتان رئيسيتان هُما:

الجهاز التناسُلي لَمحَةٌ عامَّة عَن الجهاز التناسليّ عند الذكر لَمحَةٌ عامَّة عَن الجهاز التناسليّ عند الذكر

إنتاج النُّطاف الذي ينقل جِينات الرجُّل

إنتاج هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة الأساسي عند الذُّكور)

يتكوَّن البَربَخ من أنبوب مجهري واحدٍ ملفوف يصل طوله إلى حوالى 20 قدمًا (6 أمتار)،وهو يجمَعُ النُّطاف من الخصية، ويُؤمِّن بيئةً لنضج النُّطاف واكتِساب قُدرة على التحرُّك عبر الجهاز التناسليّ الأنثويّ وتخصيب البُوَيضة ovum؛ويقعُ بَربَخ واحِدٌ مُقابل كل خصية.

الأعضَاء التناسليَّة عندَ الذكُور

الأسهَر أو القناة المنويَّة هو أنبوب متين بحجم عُود من المعكرونة الطويلة الرفيعة (السباغيتِّي)، ينقلُ النُّطاف من البربَخ.يمتدُّ كل أسهَر من كل بربخٍ إلى مؤخِّرة البروستات، ويرتبط بواحدةٍ من الحُويصلتين المنويتين،وفي كيس الصفن، تمتدُّ بنى أخرى أيضًا مثل الألياف العضليَّة وأوعية الدَّم والأعصاب مع كل أسهر، وتُشكِّل مع بعضها بعضًا بنية مُتشابكةً أو مجدولةً تُسمَّى الحَبل المنويّ spermatic cord.

يقوم الإحليل بوظيفتين مُزدَوجتين عند الذُّكور،فهُو جزء من السَّبيل البولي حيثُ ينقل البول من المَثانة، وفي نفس الوقت هُو جزء من الجهاز التناسليّ حيثُ يجري قذف النطاف من خلاله.

تقع البروستات تحت المثانة مُباشرةً، وهي تُحيطُ بالإحليل،وتكُون بحجم الجوزة عند الرجال اليافعين، ولكنها تتضخَّم مع التقدُّم في السنّ.عندما يتضخَّم حجم البروستات بشكلٍ كبيرٍ، يُمكنها أن تُؤدِّي إلى إعاقة جريان البول عبر الإحليل وإلى أعراضٍ بوليَّة مُزعِجة.

تقعُ الحُويصِلتان المنويتان فوق البروستات، وتنضمَّان إلى الأسهَر لتُشكِّلا القناتين الدَّافقتين ejaculatory ducts اللتين تمرَّان عبر البروستات.تُنتِجُ البروستات والحُويصلتان المنويتان سائلاً يُغذِّي النُّطَافَ،حيث يُشكِّلُ هذا السائل مُعظم حجم النُّطاف، وهو السائل الذي تخرج النطاف فيه عندَ القذفِ.تأتي السوائل الأخرى التي تُشكِّلُ كميةً صغيرةً جدًا من السائل المنوي من الأسهَر ومن غُدَد كوبر Cowper glands في الإحليل.