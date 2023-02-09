البُلوغ عندَ الأولاد

البُلوغ هُو المرحلة التي يُصبِحُ في أثنائها الذكور قادرين على التناسل بشكلٍ كاملٍ ويمتلكون سِمَات لجنسهم كبالغين.يحدُث البلوغ عند الأولاد غالباً بين عُمر 10 إلى 14 عامًا،ولكن، من غير المألوف أن يبدأ البلوغ في عُمر مُبكِّر مثل العام التاسع أو أن يستمرَّ إلى عُمر 16 عامًا.

حيثُ تزيدُ الخصيتان من إنتاج هرمون التستوستيرون،

ويُؤدِّي هرمون التستوستيرون إلى نُضج الأعضاء التناسليَّة ونموّ العضلات والعظام وظُهور شعر الوجه وشعر العانة، وإلى أن يُصبِح الصوت خَشِنًا.

يُحرِّضُ الوِطاء hypothalamus والغدَّة النّخامية (موجودان في الدِّماغ) البلوغَ.يُفرِزُ الوِطاء الهُرمونَ المُطلِق للهرمون المُلوتِن الذي يُحرِّضُ الغدَّة النخاميَّة على إفراز الهرمون المُلوتِن والهرمون المُنبِّه للجُرَيب،ويُؤدِّي الهرمون المُلوتِن إلى أن تُنتِج الخصيتان هُرمون التستوستيرون،كما يُؤدِّي الهرمُون المُنبِّه للجُرَيب (بالإضافة إلى هرمون التستوستيرون) إلى أن تُنتِج الخصيتان النُّطافَ.يُعدُّ هرمون التستوستيرون مسؤولاً عن ظهور السِّمات الجنسية الثانويَّة وسمات نضج الذكور (بما في ذلك السِّمات التي ليست جزءًا من الجهاز التناسليّ، مثل نموّ شعر الوجهِ وتغيُّر الصوت).

يَحدث النماء أو التطوُّر الجنسي في تسلسُلٍ مُحدَّد:

تَضخُّم كيس الصَّفن والخصيتين

زِيادة طُول القضيب (بين عُمر 11 عامًا ونصف إلى عمر 13 عامًا)

تَضخُّم الحُويصلتين المنويتين وغدَّة البروستَات

نُمو شعر العانة

نُمو الشعر على الوجه وفي الإبطين (بعدَ عامين تقريبًا من بدء نموّ شعر العانة)

يُصبِحُ القذف المنوي مُمكنًا (في منتصف مرحلة المراهقة غالبًا، أي بين عُمر 12 عامًا ونصف إلى 14 عامًا)

لا يصِلُ المراهقُ إلى مرحلة الخُصوبة إلَّا في وقتٍ لاحقٍ من عمر المراهَقة.قَد يتضخَّم الثَّدي (تثدِّي الرَّجُل gynecomastia) على جانب واحد أو الجانبين معًا عند الأولاد المراهقين اليافعين، ويختفي هذا خلال عامٍ غالبًا.