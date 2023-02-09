اضطرابات الثدي عندَ الرِّجال

تَحدُث عند الرِّجال اضطرابات في الثَّدي بشكلٍ نادرٍ،وتنطوي هذه الاضطرابات عَلى:
ضَخامة الثَّدي
سَرطان الثدي
ضَخامةُ الثَّدي عِند الرِّجال
تُسمَّى ضَخامة الثَّدي عند الرِّجال إمَّا تثدِّي الرَّجل gynecomastia أو التثدِّي الكاذب pseudogynecomastia عند الرِّجال.
تثدِّي الرَّجل هو تضخُّم أنسجة الثدي نفسها، والتي تتكوَّن مِن الغدد.
تثدي الرجل الكاذب هو ظهور ثديين ضخمين عند الرِّجال الذي يُعانون من زيادة الوزن.ولكن، تعود هذه الضخامة إلى زيادةٍ في النسيج الدهنيّ حول الثديين، وليس إلى ضَخامة النسيج الغدِّي في الثَّدي.
يحدُث تثدِّي الرَّجل في أثناء بِداية الطفولة (سنّ الرَّضاع) وسنّ المراهقة أحيانًا،وتكون الضَّخامة طبيعيةً وعابرةً في مرحلة البلوغ عادةً، حيث تستمرُّ لفترةٍ تتراوَح بين بضعة أشهُر إلى بضعة أعوَام.كما من الشائع أيضًا أن تحدُث ضَخامة الثَّدي من بعد عُمر 50 عامًا.
وبالنسبة إلى الرجال، قد يكون السَّبب في ضَخامة الثَّدي:
بعض الاضطرابات (بما في ذلك بعضُ اضطرابات الكبد)
بعض المُعالجَات الدوائية (بما في ذلك استخدام الهرمونات الجنسية الأنثويَّة والستيرويدات الابتنائيَّة وبعض الأدوية المُستخدمة لعلاج تضخُّم غدَّة البروستات أو سَرطان البروستات)
المُنتجات العشبية (مثل زيوت الخزامى وزيوت شجرة الشاي المُستخدمة في مُستحضرات العناية بالجلد)
الاستخدَام الكثيف للماريجوانا أو البيرة أو الكُحول أو الهيرويين
وفي حالاتٍ أقلّ شُيوعًا، تنجُم ضَخامة الثَّدي عند الرِّجال عن اختلالٍ في التوازن الهرمونيّ، وهو أمر يُمكن أن يحدُث بسبب أورام نادرةٍ تُنتِجُ هرمون الإستروجين.
قَد يتضخَّمُ ثَدي واحد أو كِلا الثديين،وقد يُسبِّبُ الثدي المُتضخِّم ألمًا عند الجسّ (مضض)،وعند وُجود مثل هذا الألم عند الجسّ، مِن المُحتَمل ألّا يكُون السَّرطان هُو السبب.لا يُعدُّ ألم الثَّدي عند الرِّجال، مثلما هُو الحَال عند النِّساء، علامةً تُشير إلى السرطان غالباً،
ويقُوم الأطباء بفَحصٍ بدنيّ ويطرحون أسئلة شاملةً،ويحتاجُون أحياناً إلى إجراء فُحوصات أخرى مثل اختبارات الدَّم أو التصوير الشعاعي للثدي mammography،
وبشكلٍ عام، لا تحتاج الحالة إلى مُعالَجةٍ مُحدَّدةٍ.تَختفي ضَخامة الثَّدي وحدها عادةً أو بعد التعرُّف إلى سببها ومُعالجته.,تُعدُّ إزالة نسيج الثَّدي الزائد عن طريق الجراحة فعَّالةً، ولكن مِن النَّادر أن تكُون ضروريَّةً،ويُعدُّ شفط الدهون liposuction، وهو طريقة جراحية يجري فيها استئصال النسيج من خلال أنبوب شفط يجري إدخاله عَبر شقّ جراحيّ صغير، الخيارَ الجراحيّ المُفضَّل ويتبعه أحيانًا جراحة تجميليَّة إضافيَّة.
هل تعلم...
سَرطان الثدي عندَ الرجال
يُمكن أن يُصاب الرِّجال بسرطان الثَّدي على الرغم من أنَّ نسبة 99% من جميع حَالات سرطان الثَّدي تُصِيبُ النِّساءَ،وفي الولايات المتحدة، يُصابُ نَحو 2,650 رجلاً بسرطان الثَّدي كل عام، يتوفى منهم حوالى 530 رجلًا.نظرًا إلى أنَّ سرطان الثَّدي عند الذُّكور ليسَ شائعًا، قد لا يجرِي الاشتباه فيه على أنَّه السبب في الأَعرَاض،ونتيجةً لذلك، يَستفحِلُ سرطان الثدي عند الذُّكور عادةً إلى مرحلةٍ مُتقدِّمة قبل أن يجري تشخيصه.يكُون المآل مُشابهًا للمآل عند النِّساء اللواتي لَديهنَّ سرطان الثدي في نفس المرحلة؛
ومثلما هي الحال عند النِّساء، يُؤدِّي سرطان الثدي عند الرِّجال إلى ظهور كُتل على الثَّدي يَنبغي تفحُّصها وتقييمها.يَستخدِمُ الأطباءُ عند تشخيص سرطان الثدي عند الرجال نفس الطرائق التي يستخدمونها في تشخيص سرطان الثدي عند النساء؛
وكما هي الحال عِند النِّساء، تنطوي خيارات المُعالَجة لسرطان الثَّدي عند الرِّجال على الجراحة والمُعالجة الشعاعيَّة والمُعالجة الكِيميائيَّة،ولكن لا يُعدُّ الحفاظ على شكل الثَّدي من بعد الجراحة مَصدر قلق بالنسبة إلى الرِّجال.
يُؤدِّي هرمون الإستروجين إلى نموّ بَعض سرطانات الثَّدي،وهرمون الاستروجين هُوَ الهرمون الجنسي الرئيسي عند الإناث، ولكنه موجود عند الذكور بكميات قليلة.إذا أظهر فحص عيِّنات من النَّسيجِ أنَّ هرمون الإستروجين يجعل السَّرطان ينمو، يجري تثبيط هرمون الإستروجين عن طريق أدويةٍ مثل تاموكسيفين.