اضطرابات الثدي عندَ الرِّجال

تُسمَّى ضَخامة الثَّدي عند الرِّجال إمَّا تثدِّي الرَّجل gynecomastia أو التثدِّي الكاذب pseudogynecomastia عند الرِّجال.

تثدِّي الرَّجل هو تضخُّم أنسجة الثدي نفسها، والتي تتكوَّن مِن الغدد.

تثدي الرجل الكاذب هو ظهور ثديين ضخمين عند الرِّجال الذي يُعانون من زيادة الوزن.ولكن، تعود هذه الضخامة إلى زيادةٍ في النسيج الدهنيّ حول الثديين، وليس إلى ضَخامة النسيج الغدِّي في الثَّدي.

يحدُث تثدِّي الرَّجل في أثناء بِداية الطفولة (سنّ الرَّضاع) وسنّ المراهقة أحيانًا،وتكون الضَّخامة طبيعيةً وعابرةً في مرحلة البلوغ عادةً، حيث تستمرُّ لفترةٍ تتراوَح بين بضعة أشهُر إلى بضعة أعوَام.كما من الشائع أيضًا أن تحدُث ضَخامة الثَّدي من بعد عُمر 50 عامًا.

وبالنسبة إلى الرجال، قد يكون السَّبب في ضَخامة الثَّدي:

بعض الاضطرابات (بما في ذلك بعضُ اضطرابات الكبد)

بعض المُعالجَات الدوائية (بما في ذلك استخدام الهرمونات الجنسية الأنثويَّة والستيرويدات الابتنائيَّة وبعض الأدوية المُستخدمة لعلاج تضخُّم غدَّة البروستات أو سَرطان البروستات)

المُنتجات العشبية (مثل زيوت الخزامى وزيوت شجرة الشاي المُستخدمة في مُستحضرات العناية بالجلد)

الاستخدَام الكثيف للماريجوانا أو البيرة أو الكُحول أو الهيرويين

وفي حالاتٍ أقلّ شُيوعًا، تنجُم ضَخامة الثَّدي عند الرِّجال عن اختلالٍ في التوازن الهرمونيّ، وهو أمر يُمكن أن يحدُث بسبب أورام نادرةٍ تُنتِجُ هرمون الإستروجين.

قَد يتضخَّمُ ثَدي واحد أو كِلا الثديين،وقد يُسبِّبُ الثدي المُتضخِّم ألمًا عند الجسّ (مضض)،وعند وُجود مثل هذا الألم عند الجسّ، مِن المُحتَمل ألّا يكُون السَّرطان هُو السبب.لا يُعدُّ ألم الثَّدي عند الرِّجال، مثلما هُو الحَال عند النِّساء، علامةً تُشير إلى السرطان غالباً،

ويقُوم الأطباء بفَحصٍ بدنيّ ويطرحون أسئلة شاملةً،ويحتاجُون أحياناً إلى إجراء فُحوصات أخرى مثل اختبارات الدَّم أو التصوير الشعاعي للثدي mammography،

وبشكلٍ عام، لا تحتاج الحالة إلى مُعالَجةٍ مُحدَّدةٍ.تَختفي ضَخامة الثَّدي وحدها عادةً أو بعد التعرُّف إلى سببها ومُعالجته.,تُعدُّ إزالة نسيج الثَّدي الزائد عن طريق الجراحة فعَّالةً، ولكن مِن النَّادر أن تكُون ضروريَّةً،ويُعدُّ شفط الدهون liposuction، وهو طريقة جراحية يجري فيها استئصال النسيج من خلال أنبوب شفط يجري إدخاله عَبر شقّ جراحيّ صغير، الخيارَ الجراحيّ المُفضَّل ويتبعه أحيانًا جراحة تجميليَّة إضافيَّة.