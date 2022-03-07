لمحة عامة عن الوظيفة الجنسية وخلل الوظيفة الجنسية عند الرجال

تُعد الوظيفة الجنسية الطبيعية عند الرجال تفاعلاً معقدًا بين العقل والجسد.حيث تتفاعل الأجهزة العصبية، والدورانية، والهرمونية مع الجسد لتحفيز الاستجابة الجنسية.وإن التنسيق الدقيق والتوازن بين هذه الأجهزة يضبط استجابة الرجل الجنسية.

الرغبة الجنسية هي رغبة الشخص بممارسة النشاط الجنسي.يمكن لهذه الرغبة أن تُثار بالأفكار، أو الكلمات، أو المشاهد، أو الروائح، أو اللمسات.تؤدي الرغبة الجنسية إلى أولى مراحل دورة الاستجابة الجنسية، وهي الحماس.

يتصاعد هذا الحماس أو التهيج الجنسي.في أثناء مرحلة الحماس، يُرسل الدماغ إشارات عصبية باتجاه الحبل الشوكي ومن ثم القضيب.تستجيب الشرايين التي تزود النسيج الانتصابي بالدم (الأجسام الكهفية corpora cavernosa والجسم الاسفنجي corpus spongiosum) عن طريق التوسع.تزيد الشرايين المتوسعة بشكل كبير من تدفق الدم باتجاه هذه المناطق، والتي تتمدد وتمتلئ بالدم.يؤدي هذا التمدد إلى تطبيق ضغط على الأوردة التي تُصرف الدم في الحالة الطبيعية من القضيب، مما يُبطئ من الجريان الدموي، وينحبس الدم ضمن القضيب.يؤدي انحباس الدم ضمن القضيب إلى صلابته وحدوث الانتصاب.كما يزداد التوتر العضلي في جميع أنحاء الجسم.

وفي المرحلة التالية (الطور الأعظمي plateau stage) يكون الحماس والتوتر العضلي على أشدهما.

تُعد رعشة الجماع orgasm أو النشوة الجنسية climax ذروة المتعة الجنسية.في رعشة الجماع، يزداد التوتر العضلي في أنحاء الجسم، وتتقلص عضلات الحوض، ويلي ذلك حدوث القذف.

يحدث القذفعندما تُحفز الأعصاب التقلصات العضلية في العضو الذكري، والحويصلات المنوية، وغدة البروستات، وأقنية البربخ epididymis والقناة الناقلة للمني (الأسهر vas deferens).تؤدي هذه التقلصات بمُجملها إلى دفع المني من خلال الإحليل.كما تؤدي تقلصات العضلات حول الإحليل إلى دفع المني بشكل أقوى خارج القضيب.كما ينقبِضُ عُنق المثانة لمنع السائل المنوي من العودة إليها.

الأعضَاء التناسليَّة عندَ الذكُور

على الرغم من أن القذف ورعشة الجماع يحدثان في نفس الوقت، إلا أنهما حادثتان منفصلتان.إذ يمكن في حالات نادرة أن يحدث القذف بدون رعشة جماع.كما يمكن أن تحدث رعشة الجماع بدون قذف، وخاصةً قبل البلوغ، أو كتأثير جانبي لبعض الأدوية (مثل مضادات الاكتئاب) أو بعد الجراحة (مثل استئصال القولون أو غدة البروستات).عادةً ما تكون رعشة الجماع ممتعة للغاية.

وفي المرحلة النهائية يعود الجسم إلى الوضعية غير المُثارة.حالما يحدث القذف أو رعشة الجماع، تتقلص شرايين القضيب، وتتقلص العضلات الملساء في الجسم الكهفي والجسم الاسفنجي، مما يُقلل من انحباس الدم ويزيد من جريانه في القضيب، مما يُسبب انكماش القضيب وتليّنه.لا يمكن للرجل استعادة الانتصاب لمدة من الزمن بعد بلوغ رعشة الجماع، وغالبًا ما تكون هذه المدة بحدود 20 دقيقة أو أقل عند الشباب، وقد تكون أطول من ذلك عند الرجال الأكبر سنًا.تزداد المدة بين انتصابين عند الرجل مع تقدمه في السن.