القذف المبكر هو القذف الذي يحدث في وقت مبكر جدًّا من الممارسة الجنسية، وعادةً ما يكون قبل، أو عند، أو بعد الإيلاج بفترة قصيرة.

غالبًا ما يكون السبب هو القلق، أو من منشأ نفسي آخر، أو الحساسية العالية لجلد القضيب.

يمكن للمعالجة القائمة على تعديل السلوك، بما في ذلك استراتيجيات تأخير القذف، أن تعود بالفائدة على معظم الرجال.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن خلل الأداء الجنسي عند الرجال)

كثيرًا ما يُسبب القذف المبكر عدم الرضى عن العلاقة الجنسية.

ويعتقد الكثير من الخبراء بأن القذف المبكر ينجم غالبًا عن القلق أو غيره من العوامل النفسية.في حين يعتقد خبراء آخرون بأن حساسية جلد القضيب المفرطة قد تكون السبب.من جهةٍ أخرى، فإن ممارسة الجنس بمعدل أقل من المطلوب قد يفاقم من سوء الحالة عن طريق جعل الرجل أكثر قابلية للاستثارة.قد ينجم القذف المبكر في حالات نادرة عن مرض معين، على الرغم من أن التهاب غدة البروستات، أو فرط نشاط الغُدَّة الدرقية، أو اضطرابات الجهاز العصبي قد تُسبب الحالة.