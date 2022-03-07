القذف التراجعي هو حالة يحدث فيها خروج المني باتجاه الخلف، أي نحو المثانة، وليس نحو الخارج باتجاه القضيب.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن خلل الأداء الجنسي عند الرجال)

في هذه الحالة يبقى جزء المثانة الذي يُفترض به أن ينغلق في أثناء القذف (عنق المثانة) مفتوحًا، مما يُسبب انتقال النطاف نحو المثانة.ولعل أحد أهم الأسباب لذلك هو جراحة البروستات لعلاج تضخم البروستات الحميد.وتشمل الأسباب الشائعة الأخرى للقذف التراجعي كلاً من السكّري، وإصابات الحبل الشوكي، وتناول أدوية محددة، وبعض العمليات الجراحية (بما في ذلك العمليات الجراحية الكبرى في البطن أو الحوض).

يمكن للمرضى المصابين بالقذف التراجعي الشعور بالنشوة (رعشة الجماع).قد يُقلل القذف التراجعي من كمية المني المتدفقة عبر القضيب.وفي بعض الأحيان، لا يخرج من القضيب أي مني.يمكن لهذه الحالة أن تُسبب العقم، وعدا ذلك فهي غير ضارة.

يضع الطبيب تشخيص القذف التراجعي بناءً على تحليل عينة من البول مأخوذة بعد وصول المريض إلى النشوة الجنسية، حيث يظهر وجود كمية كبيرة من النطاف في البول.