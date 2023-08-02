داءُ بيروني Peyronie disease هُو تثخُّن ليفيّ يُؤدِّي إلى انكماش وتشوُّه القَضيب، الأمر الذي يجعل شكل الانتصاب مُشوَّهًا.
ولكن، هناك درجة بسيطة من انحناء القضيب المُنتصِب عند العديد من الرِّجال،ويُؤدِّي داء بيروني إلى أن يُصبِح انحناء القضيب شديدًا أكثر.يُؤدِّي الالتهاب في داخل القضيب إلى تشكُّل نسيج ليفيّ ندبيّ يُسبِّبُ انحناءً في القضيب المُنتصِب، ممَّا يجعل الإيلاجَ في أثناء الجماع صعبًا أو مُستحيلاً،ولكن، لا يُعرَف بشكلٍ دقيق ما الذي يُسبِّبُ الالتِهاب.
يُمكن أن تجعل هذه الحالة الانتِصاب مُؤلمًاً،ويُمكن أن يمتدَّ النسيج الندبيّ إلى داخل النَّسيج الانتصابي (الجسم الكهفيّ corpora cavernosa)، ويُؤدِّي إلى خلل في الوظيفة الانتِصابيَّة.
يستطيعُ الأطبَّاءُ وَضع التَّشخيص عن طريق تفحُّص القضيب عادةً،ويستخدِمون تخطيط الصَّدى لتقييمِ النَّسيج الندبيّ أحيانًا.
ما هُوَ داء بيروني؟
في داء بيروني، يؤدي الالتهاب داخل القضيب إلى تشكل نسج تندبية فيه.وبما أن النسج التندبية لا تتضخم في أثناء الانتصاب، فإن القضيب المُنتصب يبدو ملتويًا، مما يجعل الإيلاج في أثناء الجِماع صعبًا أو مستحيلًا.قد يمتد النسيج المتندِّب إلى داخل النسيج الانتصابي (الجسم الكهفي corpora cavernosa)، مما يُسبب خلل الانتصاب.
علاج داء بيروني
فيتامين E و/أو بارا-أمينوبنزوات البوتاسيوم
الحُقَن للتقليلِ من النسيج النَّدبيّ
مُعالَجات بالأمواج فوق الصوتيَّة
أجهزة الجر الخارجي (لتأمين استقامة القضيب)
لا يحتاجُ الانحناءُ البسيط الذي لا يُضعِفُ الوظيفة الجنسيَّة إلى مُعالَجة،وقد يشفى الرجل من داء بيروني خلال عدَّة أشهر من دُون مُعالَجة،
يُمكن أخذ فيتامين إي الذي قد يُساعِد على شفاء الجروح، ويُقلِّل من التندُّب، عن طريق الفم.كما يُمكن أيضًا أخذ بارا-أمينوبنزوات البوتاسيوم عن طريق الفم، ولكنَّه يُسبِّبُ أحيانًا ألمًا في المعدة أو مشاكل هضميَّة، وهو يحتاجُ إلى أخذ العديد من الأقراص الدوائيَّة كل يوم.
يُمكن حقن الستيرويدات القشريَّة، أو دواء فيراباميل، أو كولاجيناز المطثيَّة الحالَّة للنُّسُج، في النسيج الندبيّ لتفكيكه، وبالتالي التقليلِ من الالتهاب والتندُّب.
وقد تُحرِّض المُعالَجة بالموجات فوق الصوتية تدفُّقَ الدَّم، الأمر الذي قد يحول دُون حُدوث المزيد من التندُّب.
ويمكن أن تُقلِّلُ المُعالجة الشعاعيَّة من الألم ولكنها تُفاقم الضرر في النسيج عادةً.
لا ينصَحُ الأطباء بالجراحة إلّا إذا تفاقَم المرض وأصبَح انحناء القضيب شديدًا إلى درجة لا يُمكن فيها الوصول إلى إيلاج ناجحٍ.تستخدم جراحة طيّ القضيب خيوطًا تحت الجلد لشد أو تقصير الجانب الآخر من القضيب، مما يؤدي إلى استقامة جزئية أو كاملة.تُؤدِّي جراحة استئصال النسيج الندبيّ إلى أن يُصبِح القضيب أقصر، وقد تُفاقم المرض أو ينجُم عنها خلل في الوظيفة الانتصابية، ولكن يمكن استخدامه إذا كان الانحناء شديدًا عند الأشخاص الذين لديهم انتصاب قوي.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف الانتصاب منذ البداية، قد يجري زرع داعمة اصطناعية في القضيب لعلاج ضعف الانتصاب وتقويم القضيب.
يوصي الطبيب أحيانًا بارتداء جهازٍ يقوم بتمطيط القضيب بهدف تقويمه (يُسمى الجرّ الخارجي).