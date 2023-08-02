داءُ بيروني

فيتامين E و/أو بارا-أمينوبنزوات البوتاسيوم

الحُقَن للتقليلِ من النسيج النَّدبيّ

مُعالَجات بالأمواج فوق الصوتيَّة

أجهزة الجر الخارجي (لتأمين استقامة القضيب)

لا يحتاجُ الانحناءُ البسيط الذي لا يُضعِفُ الوظيفة الجنسيَّة إلى مُعالَجة،وقد يشفى الرجل من داء بيروني خلال عدَّة أشهر من دُون مُعالَجة،

يُمكن أخذ فيتامين إي الذي قد يُساعِد على شفاء الجروح، ويُقلِّل من التندُّب، عن طريق الفم.كما يُمكن أيضًا أخذ بارا-أمينوبنزوات البوتاسيوم عن طريق الفم، ولكنَّه يُسبِّبُ أحيانًا ألمًا في المعدة أو مشاكل هضميَّة، وهو يحتاجُ إلى أخذ العديد من الأقراص الدوائيَّة كل يوم.

يُمكن حقن الستيرويدات القشريَّة، أو دواء فيراباميل، أو كولاجيناز المطثيَّة الحالَّة للنُّسُج، في النسيج الندبيّ لتفكيكه، وبالتالي التقليلِ من الالتهاب والتندُّب.

وقد تُحرِّض المُعالَجة بالموجات فوق الصوتية تدفُّقَ الدَّم، الأمر الذي قد يحول دُون حُدوث المزيد من التندُّب.

ويمكن أن تُقلِّلُ المُعالجة الشعاعيَّة من الألم ولكنها تُفاقم الضرر في النسيج عادةً.

لا ينصَحُ الأطباء بالجراحة إلّا إذا تفاقَم المرض وأصبَح انحناء القضيب شديدًا إلى درجة لا يُمكن فيها الوصول إلى إيلاج ناجحٍ.تستخدم جراحة طيّ القضيب خيوطًا تحت الجلد لشد أو تقصير الجانب الآخر من القضيب، مما يؤدي إلى استقامة جزئية أو كاملة.تُؤدِّي جراحة استئصال النسيج الندبيّ إلى أن يُصبِح القضيب أقصر، وقد تُفاقم المرض أو ينجُم عنها خلل في الوظيفة الانتصابية، ولكن يمكن استخدامه إذا كان الانحناء شديدًا عند الأشخاص الذين لديهم انتصاب قوي.بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف الانتصاب منذ البداية، قد يجري زرع داعمة اصطناعية في القضيب لعلاج ضعف الانتصاب وتقويم القضيب.

يوصي الطبيب أحيانًا بارتداء جهازٍ يقوم بتمطيط القضيب بهدف تقويمه (يُسمى الجرّ الخارجي).