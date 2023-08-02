التِهابُ الخصية

التهابُ الخصية orchitis هو عَدوى تُصِيبُ الخصيتين، وهي تنجُم في معظم الأحيان عن فيروس مثل النُّكاف.

ينجُم التهابُ الخصية عن فيروس عادة،

حيث تتورَّم الخصية وتُصبِح مُؤلمةً.

يجري تشخيصُ التهاب الخصية عن طريق فحص الطبيب وتحليل البول،

وتنطوي المُعالَجةُ على استخدام تَدابير للتخفيف من الألم.

يُمكن أن يحدُث التهاب الخصية عندما يُصاب البربخ بِعَدوى، وذلك كجزء من التهاب البربخ و الخصية.عندما تنطوي العَدوى على الخصيتين فقط، تُسمَّى التهاب الخصية،

وينجُم التهابُ الخصية عن فيروسٍ في مُعظم الأحيان، ويكُون فيروس النكاف عادة؛وفي حالاتٍ نادرة، ينجُم عن أنواع أخرى من العدوَى.تتراوح نسبة الرِّجال الذين يُعانون من النكاف ويُصابون بالتهاب الخصية بين 20 إلى 25% تقريبًا،وتحدُث مُعظم حالات التهاب الخصية النُّكافيّ عند الاولاد دُون 10 سنوات من العُمر.

قد يُصِيبُ التهابُ الخصية خصيةً واحدةً أو الخصيتين معًا،وعلى المدى الطويل، قد يُؤدِّي إلى انكماش الخصيتين، ولكنه لا ينقِص من إنتاج هرمون التستوستيرون الذكوري عادةً.قد يُضعِفُ التهاب الخصية الخُصوبة، خُصوصًا إذا أصابَ الخصيتين معًا أو حدث من بعد البلوغ،ولكن من النَّادر أن يُؤدِّي إلى العُقم.

أعراض التهاب الخصية بالنسبة إلى الأولاد أو الرِّجال الذين يُعانُون من النكاف، يحدُث التهاب الخصية من بعد فترةٍ تتراوح بين 4 إلى 7 أيَّام من تورُّم الغُدد اللعابيَّة salivary gland،وتتورَّم الخصية وتُصبِحُ مؤلمةً،وفي بعض الأحيان، يُصيبُ هذا الالتهاب الخصيتين معًا.كما قد تحدُث حُمَّى وغثيان وصُداع وألم في العَضلات.

تشخيصُ التهاب الخصية تقييم الطبيب

تحليل البول واختبارات الدم يَجرِي تشخيصُ التهاب الخصية عن طريق الفحص البدنيّ عادة،وفي بعض الأحيان، يُجري الأطباء اختبارات للدَّم وتحليلٍ للبول للتعرُّف إلى فيروس النكاف أو أنواع أخرى من العَدوى،ويستخدِمون أحيانًا تخطيط الصدى الدوبلري بشكلٍ عاجلٍ لتقييم التروية الدمويَّة للخصيتين (لاستبعاد التواء الخصية testicular torsion والذي يعدُّ من الحالات الطارئة).