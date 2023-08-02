التواءُ الخصية testicular torsion هو التِواء خصية على حبلها المنويّ ممَّا يُؤدِّي إلى انسداد التروية الدمويَّة للخصية.

يُؤدِّي التواءُ الخصية إلى ألمٍ مُفاجئ وَشديد ومن ثمَّ إلى تورُّم الخصية المُصابة،

ويحتاج تشخيصُ الحالة إلى فحص الطبيب وإلى تَخطيط الصَّدى أحيانًا.

تنطَوي المُعالجة على إزالة التِواء الحبل المنويّ.

ما هُو التواءُ الخصية؟

يحدُث التواء الخصية عادة عند الأولاد في عمرٍ يتراوَح بين 12 إلى 18 عامًا تقريبًا، ويحدُث أحيانًا عند الرُّضَّع، ولكن يُمكن أن يحدث في أي عُمر.يجعل التخلُّق غير الطبيعيّ للحبل المنويّ أو الغشاء الذي يُغطِّي الخصيتين من التواء الخصية مُحتَملاً،ومع حدُوث الالتواء، تموت الخصية غالبًا خلال فترةٍ تتراَوح بين 6 إلى 12 ساعةً من بعد انقطاع التروية الدَّموية إلّا إذا جرت مُعالَجة الالتِواء.

أعراض التواء الخصية يحدُث ألم شديد بشكلٍ مُفاجئ في الخصية.كما يحدُث تورُّم بعد فترةٍ قصيرةٍ.وقد يبدو الألم كما لو أنَّه يأتي من البطن، وقد يحدُث غثيان وتقيُّؤ.تحدُث حُمَّى أحيانًا.قد يحتاج الأشخاص إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّرٍ.يحدث الألم في بعض الأحيان بشكل متقطع، ويزول من تلقاء نفسه، ولكنه يتكرر لاحقًا بشكلٍ عام.

تشخيص التواء الخصية تقييم الطبيب

التصوير بتخطيط الصدى قد يُشخِّصُ الأطباءُ الحالةَ استنادًا إلى وَصف الأعراض ونتائِج الفحص البدنيّ،أو قد يستخدِمون فحصًا تصويريًا (تخطيط الصَّدى غالباً).