خرَّاج البروستَات

خرَّاجات البروستات prostate abscess هي تجمُّعات من القيح تحدُث كنتيجةٍ لالتِهاب البروستات البكتيريّ الحادّ،
وتنجُم هذه الخرَّاجات عن بكتيريا.
تَنطوي الأَعرَاض الشائعة على كثرة التبول وألم عند التبوُّل وصُعوبة التبوُّل أو الاحتفاط بالبول.
يخضع الرِّجال الذين لديهم أعراض تُشيرُ إلى احتمال خرَّاج في البروستات إلى تخطيط الصَّدى وربَّما إلى تنظير المثانة لتأكيدِ التَّشخيص.
تنطوي خيارات المُعالَجة على العلاج بالمُضادات الحيوية وتصريف القيح من الخرَّاج.
البروستات هِيَ غدَّة عندَ الرِّجال تقع تحت المثانة مُباشرةً، وهي تُحيط بالإحليل،تقوم الغدة، بالإضافة إلى الحويصلات المنوية القريبة، بإنتاج الكثير من السوائل التي تُشكِّل القذف عندَ الرجال (المني).
الأعضَاء التناسليَّة عندَ الذكُور
أعراض خراج البروستات
تنطَوي الأعراضُ الشَّائعة على:
المزيد من التبوُّل المُتكرِّر
ألم عند التبوُّل أو صُعوبة التبوُّل
صعوبة في إفراغ المثانة (احتباس البول urinary retention).
ألم في المنطقة بين كيس الصفن والشرج
تنطوي الأعراضُ الأخرى الأقلّ شُيُوعًا على ألم الصفن الناجم عن التهاب البَربَخ (التِهاب الأنبوب الملتفّ الي يحتوي على النطاف وينقله)، وبول مُدمَّى وإفراز من الإحليل يحتوي على القيح،وتحدُث الحُمَّى أحيانًا.
قد يكون فحصُ المُستقيم الذي يقوم به الطبيب مُؤلمًا.تكُون غدَّةُ البروستات مُتضخِّمةً عادة.
تشخيص خراج البروستات
تصوير البروستات بالأمواج فوق الصوتيَّة
ربَّما تنظير المَثانة
يشتبِهُ الأطباءُ بخراجات البروستات غالباً عند الرِّجال الذين يُعانُون من ألمٍ مُستمرٍّ في المنطقة بين كيس الصَّفن والشَّرج (العَجان)،كما تُعدُّ عَدوى السبيل البوليّ UTIs المُستمرَّة أو الرَّاجعة، بالرغم من المُعالجة، من أسباب الاشتباه بخراجات البروستات أيضًا.ينبغي أن يخضعَ الرِّجال الذين لديهم هذه الأعراض إلى تصوير البروستات عن طريق الأمواج فوق الصوتيَّة، وربَّما تنظير المثَانة،
ولكن يجري اكتشافُ العديد من الخراجات بشكلٍ غير مُتوقَّع في أثناء جراحة البروستات أو التنظير الدَّاخليّ للسبيل البوليّ (تنظير المَثانة).على الرغم من أنه من الشائع وجودُ قيح وبكتيريا في البول عند الرِّجال الذين لديهم خرَّاج في البروستات، قد لا يُوجد قيح أو بكتيريا عند البعض.
علاج خراج البروستات
المضادَّات الحيوية
تصرِيف القيح
تنطوي المُعالَجةُ على المُضادَّات الحيويَّة (مثل سيبروفلوكساسين أو تريميثوبريم أو سلفاميثوكسازول) وتصريف القيح من الخراج.ولِتَصريف القيح، قد يستخدِمُ الأطباءُ واحدةً من طريقتين:يُمرِّرُ الطبيبُ أداةً عبر الإحليل، ومن ثمَّ يثقُب الخراج ويُصرِّف القيح منه.يستخدِمُ الطبيب إبرةً مُجوَّفةً يقوم بإدخالها في المنطقةِ بين كيس الصفن والشَّرج (منطقة العجان perineal) ليشفط القيح من خلالها.