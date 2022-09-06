خرَّاج البروستَات

تصوير البروستات بالأمواج فوق الصوتيَّة

ربَّما تنظير المَثانة

يشتبِهُ الأطباءُ بخراجات البروستات غالباً عند الرِّجال الذين يُعانُون من ألمٍ مُستمرٍّ في المنطقة بين كيس الصَّفن والشَّرج (العَجان)،كما تُعدُّ عَدوى السبيل البوليّ UTIs المُستمرَّة أو الرَّاجعة، بالرغم من المُعالجة، من أسباب الاشتباه بخراجات البروستات أيضًا.ينبغي أن يخضعَ الرِّجال الذين لديهم هذه الأعراض إلى تصوير البروستات عن طريق الأمواج فوق الصوتيَّة، وربَّما تنظير المثَانة،

ولكن يجري اكتشافُ العديد من الخراجات بشكلٍ غير مُتوقَّع في أثناء جراحة البروستات أو التنظير الدَّاخليّ للسبيل البوليّ (تنظير المَثانة).على الرغم من أنه من الشائع وجودُ قيح وبكتيريا في البول عند الرِّجال الذين لديهم خرَّاج في البروستات، قد لا يُوجد قيح أو بكتيريا عند البعض.