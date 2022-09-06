التهابُ البروستات

التهاب البروستات prostatitis هُوَ ألمٌ وانتفاخٌ مع التهاب أو كليهما في غدَّة البروستات،

ويكون سببُه عدوى بكتيرية أحيانًا.

يمكن أن يحدث الألم في المنطقة بين كيس الصفن والشرج أو في أسفل الظهر أو القضيب أو الخصيتين،

ويشعُر الرِّجال بحاجة مُلِحَّة ومُتكرِّرة إلى التبوُّل، وقد يُسبِّبُ التبوُّل والانتِصاب والقَذف والتبرُّز الألمَ.

يقوم الأطباء باستنباتٍ للبول وأحيانًا للسَّوائل التي يجري عصرها من غدَّة البروستَات.

تجري مُعالَجةُ العدوى البكتيريَّة بالمضادَّات الحيوية.

ويمكن مُعالَجة أعرَاض التهاب البروستات، بغضّ النَّظر عن السبب، بمغاطس الماء الساخن وطرائق الاسترخاء وبالأدوية.

البروستات هِيَ غدَّة عندَ الرِّجال تقع تحت المثانة مُباشرةً، وهي تُحيط بالإحليل،تقوم الغدة، بالإضافة إلى الحويصلات المنوية القريبة، بإنتاج الكثير من السوائل التي تُشكِّل القذف عندَ الرجل (المني).تكُون البروستات بحجم الجوزة عند الرجال اليافعين، ولكنها تتضخَّم مع التقدُّم في السنّ.

الأعضَاء التناسليَّة عندَ الذكُور

يُصاب الرجالُ بالتهاب البروستات لأسباب غير معرُوفة،ويُمكن أن ينجُم التهاب البروستات عن عدوى بكتيرية تنتقل إلى البروستات من السبيل البوليّ أو عن البكتيريا في مجرى الدم.قد تحدُث حالات العَدوَى البكتيريَّة ببطء وتميل إلى التكرُّر (التهاب البروستات البكتيريّ المُزمِن)، أو تحدُث بسرعة (التهاب البروستات البكتيريّ الحادّ).يُصاب البعضُ بالتهاب البروستَات المُزمن مع عَدم وُجود عَدوى بكتيريَّة،وقد ينطوي هذا النَّوع أو لا ينطوي على التِهاب.في بعض الأحيان، يُسبِّبُ التهاب البروستات من دُون عَدوى بكتيريَّة التهابًا ولكن من دُون أعرَاض.

أعراض التهاب البروستات بالنسبة إلى جميع أنواع التهاب البروستات التي تُسبِّب الأعراض، ينجُم العديد من هذه الأعراض عن تشنُّج عَضلات المثانة والحوض، خُصوصًا في المنطقة بين كيس الصفن والشَّرج (العجان perineum).يحدُث ألمٌ في العجان وأسَفل الظهر والقضيب والخصيتين عادةً،كما يحتاجُ الرِّجال أيضًا إلى التبوُّل بشكلٍ مُتكرِّرٍ ومُلِحٍّ، وقد يُسبِّبُ التبوُّل ألماً أو حرقةً.قد يُصبِح الانتصابُ أو القذف صعبين مع وجود الألم، أو حتى مُؤلِمين،ويُمكن أن يحدُث إمساك، ممَّا يجعل التبرُّز مُؤلمًا. بالنسبة إلى التهاب البروستات البكتيري الحادّ، تميلُ الأَعرَاض إلى أن تكون أكثر شدَّة،وتميلُ بعضُ الأَعرَاض إلى أن تحدث في كثير من الأحيان، مثل الحُمَّى والقشعريرة وصُعوبة التبوُّل والبول المُدمَّى.يُمكن أن يُؤدِّي التِهاب البروستات البكتيريّ إلى تجمُّع للقَيحِ (خراج) في البروستات أو إلى التهاب البربخ epididymitis.

تشخيص التهاب البروستات الفحص السريري

تحليل البول وزرع البول يستنِدُ تشخيصُ التهاب البروستات عادةً إلى الأعراض ونتائِج الفحص البَدنيّ ونتائِج (تحليل البول urinalysis) و(زرع البول urine culture).بالنسبة إلى غدَّة البروستات التي يقوم الطبيب بتفحصّها عبر المستقيم، قد تكُون مُنتفخةً وتُسبِّب الألمَ عند الجسّ، خُصوصًا عند الرِّجال الذين يُعانُون من التهاب البروستات البكتيريّ الحادّ.يأخذ الأطباءُ عيِّنات من البول، وأحيانًا من السوائل التي يجري عصرها من القضيب من بعد تدليك البروستات في أثناء الفحص، وذلك بهدف التحليل والزرع، وقد يُبيِّنُ تحليل البول كُريات الدَّم الحمراء، ممَّا يُشيرُ إلى الالتِهاب، أو البكتيريا ممَّا يُشيرُ إلى العَدوى.تُبيِّنُ زراعة البول حالات العَدوَى البكتيريَّة في أي موضع في السبيل البوليّ،وفي المقابل، عندما يَجري اكتشافُ عَدوى عن طريق زرع سائلٍ من البروستات، تكون غدَّة البروستات سبب هذه العدوى بشكلٍ واضِحٍ.عندما يحدث التهابُ البروستات من دُون عَدوى بكتيريَّة، لا يُبيِّنُ زَرع البول وُجود عَدوى.