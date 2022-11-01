داءُ انحلال الدَّم الوليدي

انحلال الدَّم الوليدي hemolytic disease of the newborn هو حالة تتفكك فيها كريات الدَّم الحمراء أو تتدمَّر بسبب الأجسام المُضادَّة عند الأم.انحلال الدَّم هُو انحلال كريات الدَّم الحمراء.
قد يحدث هذا الاضطراب إذا كان دم الأم غير مُتوافق (غير مُتماثل) مع دم جنينها.
يستند التَّشخيصُ إلى اختبارات الدَّم للأم، والأب أحيانًا.
في بعض الأحيان، يَجرِي إعطاء الغلُوبُولين المناعي للأمّ في أثناء فترة الحمل للمساعدة على الوِقاية من هذا الاضطراب عند حديث الولادة.
قد تنطوي المُعالجة على نقل الدَّم للجنين قبل الولادة وللمولود الجديد من بعد الوِلادة.
وتحتوي هذه الكريَّاتُ على الهيموغلوبين، وهو بروتين يعطي الدمَ لونَه الأحمر ويمكِّنه من حمل الأكسجين من الرئتين وإيصاله إلى نُسُج الجسم كافَّة.يُستعمَل الأكسجين من قِبَل الخلايا للمساعدة على إنتاج الطاقة التي يحتاج إليها الجسم من الغذاء، بينما يُنتِج ثاني أكسيد الكربون كأحد الفضلات.تحمل كريَّاتُ الدم الحمراء ثاني أكسيد الكربون بعيدًا عن النُّسُج، وتنقله إلى الرئتين. وعندما يكون عددُ كريَّات الدم الحُمْر منخفضاً كثيراً، يقلُّ ما يحمله الدم من الأكسجين، فيحدث التعب والضعف.
قد يؤدي انحلالُ الدم الوليدي إلى مستويات عالية من البيليروبين في الدَّم (فرط بيليروبين الدم)، وانخفاض تعداد كريات الدَّم الحمراء (انظر فقر الدَّم عند حديثي الولادة)، وإلى الوفاة في حالات نادرةٍ جدًّا عندما يكون هذا الاضطراب في أكثر أشكاله شدَّةً.البيليروبين هُو صباغ أصفر يجري إنتاجه في أثناء الانحلال الطبيعيّ لكريات الدم الحمراء.
عدم توافُق العامل الريصيّ
العامل الرَّيصي هُو جزيء على سطح كريات الدَّم الحمراء عند بعض الأشخاص.يكون الدَّم إيجابيًا للعامل الريصيّ Rh-positive إذا كان هذا العامل موجودًا في كريات الدم الحمراء عند الشخص.ويكون الدَّم سلبيًا للعامل الريصي Rh-negative إذا كان هذا العامل غير موجود في كريات الدم الحمراء عند الشخص.يكون الدَّم إيجابيًا للعامل الريصي عند مُعظم الأشخاص.
عندما يكون لدى الطفل خلايا الدَّم الحمراء إيجابية للعامل الريصيّ ويكون لدى الأم خلايا دم حمراء حمراء سلبية للعامل الريصي، فإنهما يكونان لديهما عدم توافق العامل الريصي.نتيجة لذلك، قد يتعرف الجهاز المناعي للأم ذات العامل الريصي السلبي على خلايا الدم الحمراء للجنين إيجابي العامل الريصي على أنها "غريبة" وينتج أجسامًا مضادة للعامل الريصي في خلايا الدم الحمراء للجنين.وتسمى هذه العملية بالتحسيس للعامل الريصي (Rh sensitization).
عندما يكون لدى الأم أجسام مضادة للعامل الريصي، يمكن أن تنتقل من دمها عبر المشيمة إلى دم الجنين قبل الولادة.إذا كان الجنين إيجابي العامل الريصي، فيمكن أن تلتصق الأجسام المضادة للعامل الريصي عند الأم بالكريات الحمراء عند الجنين وتدمِّرها (انحلال دموي).يبدأ الانحلالُ السريع لكريات الدَّم الحمراء بينما لا يزال الجنين في الرحم ويستمرّ إلى ما بعد الولادة.يمكن لهذا التخرب أن يُسبب فقر الدم.
تستطيع الأم التي زمرة دمها سلبية إنتاج أجسام مُضادَّة للعامل الريصيّ إذا تعرَّضت إلى كريات دمٍ حمراء بعاملٍ ريصيّ إيجابيّ.إن الطريقة الأكثر شُيُوعًا، التي تتعرض فيها النساء إلى دمٍ بعامل ريصي إيجابيّ، هي عندما تكون أجنتهنَّ ذات عامل ريصي إيجابيّ.تتعرض الأمهات إلى مُعظم الدَّم من الجنين في أثناء الولادة، ولذلك يحدُث مُعظم التحسس للعامل الريصي في هذا الوقت؛وهكذا، تحدث معظم حالات الانحلال الدَّموي عند جنين تعرضت أمه للتحسيس في أثناء حمل سابق.
يمكن أن تتعرض الأمهات مُبكرًا في الحمل أيضًا للدم إيجابي العامل الريصي، على سبيل المثال، في أثناء الإسقاط أو الإجهاض الانتقائي، أو في أثناء اختبار تشخيصيّ على الجنين (مثل بزل السائل الأمنيوسي أو أخذ عينة من الزغابات المشيمائيَّة)، أو إذا تعرَّضن إلى إصاباتٍ في البطن، أو إذا انفصلت المشيمة في وقتٍ مبكر جدًّا (انفِصال المشيمة).في هذه الحالة، يمكن لهذه الأجسام المُضادة أن تؤثر في نفس الجنين لاحقًا في أثناء ذلك الحمل.
كما قد يحدث التعرض خارج فترة الحمل، على سبيل المثال إذا جرى نقل دم للأم بعامل ريصيّ إيجابيّ في أي وقت سابق من حياتها.حالما يحدث التعرُّض عند الأم، وتبدأ بإنتاج الأجسام المُضادَّة، تُصبِح المشاكل أكثر احتمالاً مع كل حمل لاحِق يكون فيه العامل الريصي للجنين إيجابياً.
عدم توافُق الزُّمر الدموية ABO
قد يُؤدِّي عدم توافُق زُمر الدَّم الأخرى إلى داء انحلالي مُشابه أحيَانًا، ولكن بشكلٍ أخفّ؛فعلى سَبيل المثال، إذا كانت زمرة دم الأم هي O وزمرة دم الجنين هي A أو B، يقوم جسم الأم بإنتاج أجسام مُضادَّة لزمرة الدم A أو زمرة الدم B، وتستطيع هذه الأجسام المُضادة عبور المشيمة بكميات كبيرة، والالتصاق بكريات الدم الحمراء عند الجنين وتُؤدِّي إلى انحلالها، ممَّا يُسبب فقر الدم الخفيف وفرط بيليروبين الدَّم.يُسمَّى هذا النوع من عدم التوافُق "عدم توافُق الزُّمر الدموية ABO".
يُؤدِّي عدم توافُق الزُّمر الدموية ABO عادةً إلى فقر دم أقل شدَّة من عدم توافق العامل الريصي؛ وعلى العكس من عدم توافق العامل الريصي، يُصبِح أقل شدَّةً مع كل حمل لاحق.
أعراض داء انحلال الدَّم الوليدي
بعدَ الولادة، قد يُعاني المواليد الجدد الذين لديهم الداء الانحلالي من التورُّم أو الشحوب أو الاصفرار (حالة تُسمَّى اليرقان)، أو قد يتضخَّم الكبد والطحال لديهم أو يحدث لهم فقر الدم أو تراكم للسائل في أجسادهم.
تشخيص داء انحلال الدَّم الوليدي
الاختبارات الدموية للأم في أثناء الحمل، وفي بعض الأحيان للجنين أيضًا.
في بعض الأحيان الاختبارات الدموية للأب والطفل حديث الولادة
بالنسبة إلى أوَّل رعاية طبية للأم قبل الولادة في أثناء الحمل، تخضع إلى اختبار للدَّم لتحديد ما إذا كان لديها عامل ريصي سلبي أو إيجابي للدم،
وإذا كان لديها عامل ريصي سلبي، وبيَّنت الاختبارات وجود أجسام مُضادَّة للعامل الريصي أو وجود جسم مُضاد آخر يستطيع التسبب بانحلال الدم عند المولود الجديد، يجري تفحُّص دم الأب.يُعدُّ التحسُّس للعامل الريصي خطرًا إذا كان دم الأب إيجابي العامل الريصي وبالتالي فإن الطفل قد يكون إيجابي العامل الريصي أيضًا.وفي هذه الحالات، تخضع الأم إلى اختبارات دورية للدَّم في أثناء الحمل للتحري عن الأجسام المُضادة للعامل الريصي.
لن تحتاج الأم إلى الخضوع إلى المزيد من الفُحوصات، ما دام لم يَجرِ اكتشاف أية أجسام مُضادَّة.ولكن، إذا جَرَى اكتشافُ اجسام مُضادَّة، يُجري الطبيب اختبارات دموية خاصَّة على الأم والجنين في أثناء الحمل، ويجري اختبار الطفل حديث الولادة بعد الولادة.
الوقاية من داء انحلال الدَّم الوليدي
ُحقن الغلُوبُولين المناعي في أثناء الحمل وبعد الوِلادة
لوِقاية النساء اللواتي لديهنَّ عامل ريصي سلبي من إنتاج أجسام مُضادَّة لكريات الدم الحمراء عند أجنتهنَّ، يجري حقنهنَّ بمُستحضر العامل الريصي للغلوبين المناعي (D) 0 RH في الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل تقريبًا، ومرَّة أخرى خلال 72 ساعةً من بعد الولادة.كما يَجرِي إِعطاء حقنة بعد أيِّ نوبة من النزف المهبلي في أثناء الحمل وبعد بزل السلى أو أخذ عينات من الزغابات المشيمائية.يُشكِّلُ الغلُوبُولين المناعي Rh0 (D) وبسرعةٍ طبقةً على أيَّة كريات دم حمراء ذات عامل ريصي إيجابيّ عند الجنين تمكَّنت من الدخول إلى الدورة الدموية عند الأم، وذلك حتّى لا يستطيع الجهاز المناعي عند الأم التعرف إليها كأجسام غريبة، وبهذا لا يُحرِّض على تشكيل أجسام مُضادة للعامل الريصيّ.تُؤدِّي هذه المعالجة عادةً إلى الوقاية من الإصابة بالدَّاء الانحلالي عند المواليد الجدد.
علاج داءُ انحلال الدَّم الوليدي
قبل الولادة، نقل الدَّم للجنين أحيانًا
بعد الولادة، المزيد من نقل الدم أحيانًا
مُعالجة اليرقان إذا كان موجودًا
إذا جرى تشخيص فقر الدَّم عند الجنين، قد يجرى نقل دم للجنين قبل الولادة.قد يجري نقلُ دم للجنين لأكثر من مرة حتى يُصبِح ناضجًا وتجري ولادته بأمان.قبل الولادة، قد تُعطى الأم ستيرويدات قشريَّة للمساعدة على نضج الرئتين عند الجنين واستعدادًا لولادة مُحتملة بشكلٍ مُبكِّر أكثر من العادة إذا لزِم الأمر.وبعدَ الولادة، قد يحتاج المولود الجديد إلى المزيد من نقل الدَّم.
تجري مُعالجة فقر الدَّم الشديد الناجم عن الداء الانحلاليّ عند المواليد الجدد بنفس الطريقة التي تجري فيها مُعالجة أي شكل آخر من أشكال فقر الدَّم (انظُر مُعالجة فقر الدَّم عند حديث الولادة).
كما يُراقب الأطباء المولودَ الجديد فيما يخص علامات اليرقان.ومن المُحتَمل أن يحدث اليرقان، لأن الانحلال السريع لكريات الدم الحمراء يُؤدِّي إلى إنتاج الكثير من البيليروبين.البيليروبين هو صباغ أصفر، وإن وجود كمية كبيرة منه يُعطي جلد المولود الجديد وبياض عينيه مظهرًا أصفر (فرط بيليروبين الدم).
إذا ارتفع مستوى البيليروبين بشكلٍ كبيرٍ، يُمكن أن يُسبِّب له ضررًا.يُمكن مُعالجةُ المستويات المرتفعة للبيليروبين عن طريق تعريض المولود الجديد إلى أضواء باهرة خاصَّة (المُعالجة بالضوء)، أو عن طريق تبديل الدم للجنين أحيانًا.يُمكن أن تُؤدِّي المستويات المرتفعة جدًّا للبيليروبين في الدَّم إلى ضَرَر في الدماغ (اليرقان النووي) ما لم تجر الوقاية منه عن طريق هذه التدابير.