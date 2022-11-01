داءُ انحلال الدَّم الوليدي

العامل الرَّيصي هُو جزيء على سطح كريات الدَّم الحمراء عند بعض الأشخاص.يكون الدَّم إيجابيًا للعامل الريصيّ Rh-positive إذا كان هذا العامل موجودًا في كريات الدم الحمراء عند الشخص.ويكون الدَّم سلبيًا للعامل الريصي Rh-negative إذا كان هذا العامل غير موجود في كريات الدم الحمراء عند الشخص.يكون الدَّم إيجابيًا للعامل الريصي عند مُعظم الأشخاص.

عندما يكون لدى الطفل خلايا الدَّم الحمراء إيجابية للعامل الريصيّ ويكون لدى الأم خلايا دم حمراء حمراء سلبية للعامل الريصي، فإنهما يكونان لديهما عدم توافق العامل الريصي.نتيجة لذلك، قد يتعرف الجهاز المناعي للأم ذات العامل الريصي السلبي على خلايا الدم الحمراء للجنين إيجابي العامل الريصي على أنها "غريبة" وينتج أجسامًا مضادة للعامل الريصي في خلايا الدم الحمراء للجنين.وتسمى هذه العملية بالتحسيس للعامل الريصي (Rh sensitization).

عندما يكون لدى الأم أجسام مضادة للعامل الريصي، يمكن أن تنتقل من دمها عبر المشيمة إلى دم الجنين قبل الولادة.إذا كان الجنين إيجابي العامل الريصي، فيمكن أن تلتصق الأجسام المضادة للعامل الريصي عند الأم بالكريات الحمراء عند الجنين وتدمِّرها (انحلال دموي).يبدأ الانحلالُ السريع لكريات الدَّم الحمراء بينما لا يزال الجنين في الرحم ويستمرّ إلى ما بعد الولادة.يمكن لهذا التخرب أن يُسبب فقر الدم.

تستطيع الأم التي زمرة دمها سلبية إنتاج أجسام مُضادَّة للعامل الريصيّ إذا تعرَّضت إلى كريات دمٍ حمراء بعاملٍ ريصيّ إيجابيّ.إن الطريقة الأكثر شُيُوعًا، التي تتعرض فيها النساء إلى دمٍ بعامل ريصي إيجابيّ، هي عندما تكون أجنتهنَّ ذات عامل ريصي إيجابيّ.تتعرض الأمهات إلى مُعظم الدَّم من الجنين في أثناء الولادة، ولذلك يحدُث مُعظم التحسس للعامل الريصي في هذا الوقت؛وهكذا، تحدث معظم حالات الانحلال الدَّموي عند جنين تعرضت أمه للتحسيس في أثناء حمل سابق.

يمكن أن تتعرض الأمهات مُبكرًا في الحمل أيضًا للدم إيجابي العامل الريصي، على سبيل المثال، في أثناء الإسقاط أو الإجهاض الانتقائي، أو في أثناء اختبار تشخيصيّ على الجنين (مثل بزل السائل الأمنيوسي أو أخذ عينة من الزغابات المشيمائيَّة)، أو إذا تعرَّضن إلى إصاباتٍ في البطن، أو إذا انفصلت المشيمة في وقتٍ مبكر جدًّا (انفِصال المشيمة).في هذه الحالة، يمكن لهذه الأجسام المُضادة أن تؤثر في نفس الجنين لاحقًا في أثناء ذلك الحمل.

كما قد يحدث التعرض خارج فترة الحمل، على سبيل المثال إذا جرى نقل دم للأم بعامل ريصيّ إيجابيّ في أي وقت سابق من حياتها.حالما يحدث التعرُّض عند الأم، وتبدأ بإنتاج الأجسام المُضادَّة، تُصبِح المشاكل أكثر احتمالاً مع كل حمل لاحِق يكون فيه العامل الريصي للجنين إيجابياً.