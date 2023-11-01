مُتلازمة وولف-هيرشورن

غالبًا ما تتضمن أعراض متلازمة وولف-هيرشورن إعاقة ذهنية شديدة.

كما قد يُعاني الأطفال من الصرع أيضًا، وقد تكون أنوفهم عريضة أو معقوفة مع عيوب في فروة الرأس وتدلي الجفن العلوي (ptosis) وفجوات أو شقوق (ثُلاَماتٌ colobomas) في القزحية والحنك المشقوق وتأخر في نمو العظام.

قد يُعاني الأولاد من عدم نزول الخصية ( اختفاء الخصية)، وتكون فتحة الإحليل في موضع خاطئ (مَبال تَحتانِيّ).

يكون لدى بعض الأطفال نقص في المناعة، مما يعني أن الجسم يكون أقل قدرةً على محاربة العَدوى.