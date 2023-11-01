مُتلازمة مواء الهر

غالبًا ما تنطوي أعراض متلازمة مواء الهر على بكاء شبيه بمواء القطة مع نبرة حادة مميَّزة فيجعله أشبه بصوت قطَّة صغيرة تبكي.قد يُسمع هذا البكاء بعد الولادة مباشرة ويستمر لعدة أسابيع، ثم يختفي.ولكن، لا تظهر علامة البكاء المميزة هذه لدى جميع حديثي الولادة المصابين بالمتلازمة.

قد يكون الرضيع الذي لديه هذه المتلازمة بوزن منخفض عند الولادة، ويكون رأسه صغيرًا مع العديد من الملامح غير الطبيعية، بما في ذلك الوجه الدائري والفك الصغير والأنف العريض والعينان المتباعدتان والحول والشكل غير الطبيعي للأذنين مع موضع منخفضٍ في الرأس.يبدو الرضيع ضعيفًا غالبًا؛وتشيعُ أصابع اليدين وأصابع القدمين الوَتراء (اِرتِفاقُ الأَصابِع syndactyly) وعيوب القلب.

وتكون هناك مشاكل ملحوظة في النماء الذهني والبدني؛

ويعيشُ العديد من الأطفال الذين يعانون من مُتَلاَزِمَة مواء الهر حتى سن البلوغ، ولكن مع إعاقات كبيرة غالبًا.