لمحَة عن تغذيَة المواليد الجُدُد والرضع

تختلف كميَّةُ الطعام الذي يستهلكه الطفلُ من يومٍ لآخر.وتكون هذه الاختلافاتُ الطفيفة شائعةً وينبغي ألَّا تُسبب القلق إلَّا عندما يبدأ الصغير بإظهار علامات مرضٍ أو تحدث له تغيُّرات في النمو، خُصوصًا النسبة المئوية للوزن (انظُر الطول والارتفاع).

يخسر الأطفال حديثو الولادة بعض الوزن مباشرةً بعد الولادة، ولكن الذين يفقدون أكثر من 5-7%من الوزن الولادي في الأسابيع الأولى يكون لديهم نقصٌ في التَّغذية وقد تكون لديهم مشكلة في التغذية.وينبغي يعود وزنُ المواليد الجدد إلى ما كان عليه عند الولادة خلال أسبوعين تقريبًا إذا رضعوا من الثدي، وخلال 10 أيام تقريبًا إذا رضعوا حليبًا اصطناعيًا،بعدَ ذلك، ينبغي أن يكسب الرضيع نَحو 20 إلى 30 غرامًا (1 أونصة) في كل يوم خلال الأشهر القليلة الأولى.بشكل عام، يبلغَ وزن الرَّضيع ضعف وزنه عند الولادة عندما يصبح عمره خمسة أشهر تقريبًا.

تكون لدى المواليد الطبيعيين منعكسات نشطة تُساعدهم على العثور على الحلمة والتغذي.وهذه المنعكسات هي منعكس التجذير ومنعكس المصّ.بالنسبة إلى منعكس التجذير، عندَ النقر على أحد جانبي فم المولود أو شفته، يحول رأسه إلى هذا الجانب ويفتح فمه.ويُمكِّن هذا المنعكس المولود من إيجاد حلمة الثدي.بالنسبة إلى منعكس المصّ، عندما يوضع جسمٌ (مثل اللهاية) في فم المولود، يبدأ بالمصِّ مباشرة.يسمح هذان المنعكسان للأطفال حديثي الولادة بالبدء بالرضاعة من الثدي مباشرةً، لذلك يوصي الأطباء بوضع المولود الجديد على ثدي الأم مباشرة بعدَ الولادة.وإذا لم يحدث ذلك، تبدأ التغذيةُ على الأقل خلال الأربع ساعات الأولى من بعد الولادة.كما يُعدُّ الحليب الاصطناعي خياراً أيضًا.

يباع معظمُ الصغار الهواء مع الحليب؛ولا يستطيعون أن يتجشؤوا من تلقاء أنفسهم عادة، لذلك يحتاجون إلى مساعدة أحد الوالدين.ينبغي حملُ الصغار في وضع مستقيم، متكئين على صدر أحد الوالدين والرأس على كتفه، بينما يُربِّتُ الوالدُ برفقٍ على ظهرهم.يؤدي الجمعُ بين التربيت والضغط على الكتف إلى حدوث تجشؤ مسموع الصوت، وغالبًا ما يترافق مع بصق كمياتٍ صغيرةٍ من الحليب.

يعتمد توقيتُ البدء بتناول الطعام الصلب على احتياجات الطفل واستعداده.توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بالرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة 6 أشهر، مع البدء بإدخال الأطعمة الصلبة بعد ذلك.بينما تقترح منظمات أخرى أن تبدأ الأمهات بتقديم الطعام الصلب للأطفال في عمر يتراوح بين 4 إلى 6 أشهر مع الاستمرار في الرضاعة الطبيعية أو الإرضاع بالزجاجة.تشتمل العلامات التي تُظهر استعداد الطفل لتناول الأطعمة الصلبة على السيطرة الجيدة على الرأس والرقبة، والقدرة على الجلوس بشكل مستقيم عند دعمه، وإظهار الاهتمام بالطعام، وفتح الفم عند تقديم الطعام بالملعقة، وبلع الطعام بدلاً من دفعه للخارج.يبدأ معظم الأطفال بإظهار هذه العلامات بعمر 6 أشهر.لا ينصح البدء بتقديم الأطعمة الصلبة قبل عمر 4 أشهر.