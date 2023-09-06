الرعايَة الأوَّلية لحديثي الولادة

ويحتاج المواليدُ الجدد الأصحاء (من عمر الولادة إلى شهر) والرضّع (من عمر شهر إلى سنة واحدة) إلى أشكال متعددة من الرعاية لضمان نموهم الطبيعي واستمرار صحتهم على نحو جيد.

يكون الجنين قبل الولادة مغمورًا في السائل الأمنيوسي ومعتمدًا بشكل كلي على المشيمة في التغذية والأكسجين، وفي أثناء الولادة يمر الجنين بمرحلة انتقالية كبيرة إلى طفل حديث الولادة يتنفس الهواء ويحصل على التغذية عن طريق الفم.بعد ولادة الطفل مباشرةً، يقوم الطبيبُ، أو القابلة، أو الممرضة بإزالة المخاط وغيره من المواد من الفم والأنف والحنجرة بلطف، باستخدام أداة يدوية للشفط (suction bulb).بعد ذلك يصبح المولود الجديد قادرًا على أخذ نفس ولا يعود بحاجة إلى تلقي الأكسجين من خلال الحبل السري.يُوضَعُ مشبكان على الحبل السري، ثم يَجرِي قطعُ الحبل السري بين المشبكين.

بعد الولادة المهبلية، يمكن وضع المولود الجديد بعناية على بطن الأم من أجل تحقيق التماس الجلدي المباشر معها أو لفه في بطانية لتتمكن الأم من حمله.بعد الولادة القيصرية، إذا كان الأب أو شخص آخر داعم موجودًا، قد يُعطى المولود الجديد لهذا الشخص لحمله.يمكن للأم رؤية المولود الجديد ومن ثم حمله بعد الانتهاء من الولادة القيصرية.

لا تتبع جميعُ عمليات الولادة نموذجًا معياريًا؛فمثلًا، تكون لدى بعض النساء مُضَاعَفات للمخاض والولادة.في بعض الحالات، يحتاج المولود الجديد إلى بعض العناية الخاصة من قبل الطاقم الطبي بعد الولادة.

قطعُ الحبل السري

يقوم الطبيبُ أو القابلة بفحص المولود الجديد للتحري عن أيَّة تشوُّهات واضحة أو علامات ضائقة.يُجرَى الفَحصُ السَّريري الكامل في وقتٍ لاحق (في غضون 24 ساعة من بعد الولادة عادةً)،ويجري تسجيل حالة المولود الجديد مباشرة بعد الولادة في أول دقيقة وعند الدقيقة الخامسة باستخدام مقياس أَبغار.يُستخدم مقياس أبغار لإعطاء نقاط لمعدل ضربات القلب، والجهد المبذول في أثناء التنفس، وتوتر العضلات، والمنعكسات، واللون.وتُعَدّ النتيجة من 7 إلى 10 طبيعية، ومن 4 إلى 6 متوسِّطة، و من 0 إلى 3 منخفضة.الدرجة المنخفضة على مقياس أَبغار هِيَ علامة على أن المولود الجديد لديه مشكلة ما ويحتاج إلى مساعدة إضافية على التنفس أو الدورة الدموية،لا يتنبأ مقياس أبغار بأي شيء يتعلق بصحة الطفل بعد الدقائق القليلة الأولى من حياته.

الجدول

وحالما يُصبِح المولود مستقرًا، تقوم الممرضات بالحصول على قياسات محيط الرأس والوزن والطول (انظر أيضًا النمو الجَسدي عند الرضع والأطفال).

من المهم جداً المحافظة على دفء المولود حديثًا.ولذلك، يُلفّ الطفل الحديث الولادة بملابس خفيفة (يُقمَّط) في أسرع وقت ممكن، وويُغطَّى رأسه للتقليل من فقدان حرارة الجسم.

يُشجَّع الوالدان على حمل أطفالهم بعدَ الولادة مباشرةً.ويرى بعضُ الخبراء أن الاتصال الجسدي المبكر مع المولود يساعد على تكوين رابط معه،ولكن قد يحتاج المولود الجديد في بعض الأحيان إلى الرعاية الطبية أو قد يكون هناك سبب آخر لتأخير الاتصال بالوالدين.يستطيعُ الوالدان الارتباط مع المولود الحديث حتَّى إذا مرَّت الساعات الأولى ولم يكونا معه.

تتعافى الأم مع مولودها معًا في غرفة الولادة عادةً،تضع الأمهات اللواتي يرضعن من الصدر صغارهنَّ حديثي الولادة على الثدي خلال أول 30 دقيقة من بعد الولادة.تحفِّز الرضاعة الطبيعية إنتاج الأوكسيتوسين، وهو هرمون يساعد رحم الأم على الشفاء ويعزز من إنتاج حليب الثدي.إذا تمت رعاية مولود جديد في الحضانة، يوضع على ظهره في سرير صغير ويتم إبقاؤه دافئًا.

بعدَ الولادة، يقوم الطبيب أو الممرضة بإجراء بعض الاختبارات ويُعطيان الوليد بعض المعالجات للتحري عن بعض الأمراض والوقاية منها، بما في ذلك ما يلي:

تُجرى فحوصات تحري روتينية عند حديثي الولادة

تُوضَع كمية قليلة من مُضاد حيوي في العينين، مثل الإريثروميسين، أو التتراسيكلين، أو نترات الفضة، أو في بعض البلدان يود البوفيدون، وذلك للوقايَة من العَدوَى من أية مكروبات ضارَّة قد يكون المولود الجديد لامسها في أثناء الولادة.

يُعد التطعيم ضد التهاب الكبد B جزءًا من جدول التطعيمات الروتيني الموصى به لجميع الأطفال.ينبغي إعطاء جميع الأطفال حديثي الولادة، سواء أكانوا مصابين أو غير مصابين بالتهاب الكبد B، الجرعة الأولى من لقاح فيروس التهاب الكبد البائي قبلَ خروجهم من المستشفى.

نظرًا إلى أن جميع الصغار يولدون ولديهم مستويات منخفضة من فيتامين K، تُعطى حقنة من هذا الفيتامين للوقاية من النزف (الداء النزفي عند حديثي الولادة).

بعدَ حوالى 6 ساعات أو أكثر من الولادة، تقوم الممرضات بتحميم المواليد الجدد،وتُحاول الممرضة ألَّا تغسل المادة الدهنية البيضاء (الطلاء الدهني vernix caseosa) التي تغطي معظم جلد الوليد، لأن هذه المادة تساعد على الوقاية من العدوى.