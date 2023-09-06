البراز والبول عند الرُّضع

بعدَ الأيام القليلة الأولى من الحياة، ينبغي أن يبلل الرضيع حفاضه 6 إلى 8 مرات في اليوم على الأقل، وقد يبللها بمعدل أكبر من ذلك.ويتراوح لونُ البول بين الرائق تقريبًا إلى الأصفر الداكن.

يختلف البرازُ بشكلٍ كبير بين الرضع من ناحية التَّكرار واللون والقوام، وذلك استنادًا إلى طبيعة كل رضيع ومحتويات نظامه الغذائي،ويختلف عددُ مرات تبرُّز الرضع من مرة واحدة كل يوم وأخر إلى 6 أو 8 مرات في اليوم.يتراوح قوام البراز بين الصلب إلى الرَّخو والسائل،ويتراوح لون البراز بين الأصفر الخردلي إلى البني الداكن.يميل البراز عند الصغار الذين يتلقون رضاعةً طبيعيةً إلى أن يكون رخوًا وباهتًا أكثر منه عندَ الصغار الذين يتلقون تغذية بالحليب الاصطناعي.

ينبغي تغيير الحفاضات لعدَّة مرات للمحافظة على جفاف الجلد،حيث يتهيج الجلد الرطب بسهولة أكثر من الجلد الجاف، ويكون أكثرَ عُرضة لحدوث طفح الحفاظ diaper rash.تحتوي الحفاظاتُ الحديثة فائقة الامتصاص على طبقة هلاميَّةٍ تمتص السَّائِل، وتبقيه بعيدًا عن الجلد،وهِيَ تُحافِظُ على جفاف الجلد بشكلٍ أفضل من حفاظات القماش بعد خروج كميات صغيرة إلى متوسِّطة من البول، ولكن ينبغي تغيير الحفاظات أيًّا كان نوعها عندما يتعرَّض الجلد للرطوبة.تستطيعُ البكتيريا الموجودة بشكلٍ طبيعيٍّ في البراز أن تُفكِّك اليوريا، وهي مادة موجودة في البول، ممَّا يؤدِّي إلى درجة حموضة قلويَّة تُهيِّج الجلد، لذلك ينبغي التحقق من الحفاظات بشكل متكرر حول البرازوتغييرها مباشرة.

تساعد مساحيقُ الأطفال على الحفاظ على جفاف الجلد عندما يتعرق الرضيع قليلًا، ولكنها لا تساعد على الحفاظ عليه جافًا بسبب البول أو البراز وهي ليست أساسيَّة.قد يُسبِّب المسحوق المصنوع من التالك مشاكل في الرئة إذا استنشقه الرُّضَّع، لذلك ينبغي على الآباء الذين يرغبون باستعمال مسحوق الأطفال شراء مساحيق الأطفال التي تحتوي على نشاء الذرة بدلًا من ذلك.