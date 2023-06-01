الوَردِيَّةُ الطِّفليَّة هي عدوى فيروسيَّة مُعدية تُصيب الرُّضَّع أو الأطفال الصغار جدًّا، وتتسبَّبُ في حدوث ارتفاعٍ في درجة الحرارة يتبعها ظهور طفحٍ جلدي.

تنجم الوَردِيَّةُ الطِّفليَّة عن العدوى بفيروس الهربس البشري-6.

تشتمل الأَعرَاض النَّموذجيَّة على حدوث ارتفاع مفاجئٍ في درجة الحرارة وفي بعض الأحيان ظهور طفحٍ جلديٍّ يحدثُ بعد عودة درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي.

يعتمد التَّشخيص على الأَعرَاض وعمر الطفل.

تهدف المعالجة إلى تخفيف شدَّة الأَعرَاض.

يمكن أن تحدث الورديَّة الطِّفليَّة في أيِّ وقتٍ من السَّنة، وغالبًا في الرَّبيع والخريف.تحدث حالات تفشٍّ محليَّة خفيفة في بعض الأحيان.

يكون السَّبب المعتاد للوردية الطفلية هو فيروس الهربس-6، وهو أحد فيروسات الهربس البشريَّة الكثيرة.

تتراوح أعمار معظم الأطفال الذين يُصابوا بالورديَّة الطِّفليَّة بين 6 أشهر و3 سنوات.

تنتشر الوردية الطفلية عن طريق استنشاق القطيرات الصغيرة التي يزفرها شخص مصاب.كما يمكن استنشاق القطيرات عندما يتحدث الشخص المصاب، أو يسعل، أو يعطس.إذا وقعت القطيرات على سطوح ولمس الأطفال تلك السطوح ثم لمسوا أنوفهم، أو أفواههم، فقد يُصابوا بالعدوى.كثيرًا ما تنتشر العدوى عن طريق المخالطة الوثيقة مع شخص مصاب بالعدوى ولكن ليست لديه أية أعراض، مثل أحد أفراد الأسرة.لا يُعرف متى يكون الأشخاص ناقلين للعدوى.

عادةً ما تتكوَّن عند الشخص المُصابُ بالوردية الطفلية مناعةً تجاهها ولا يمكن أن يُصابَ بها مَرَّةً أخرى.

أعراض الوردية الطفلية تبدأ أعراض الورديَّة الطِّفليَّة بالظُّهور بعد التقاط العدوى بفترةٍ تتراوح بين 5- 15 يومًا.تبدأ الحُمَّى فجأةً (حوالى 39.5 - 40.5 درجة مئويَّة) وتستمرُّ لمدَّةٍ تتراوح بين 3 - 5 أيام.تحدث الاختِلاجَات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة عند 5 - 15% من الأطفال، وخاصة لأن الحُمَّى تبدأ وتزداد شدتها بسرعة.ورغم ارتفاع درجة الحرارة، يبقى الطفل في حالة تنبُّهٍ ونشاطٍ عادةً. يُعاني عددٌ قليلٌ من الأطفال من سيلانٍ خفيفٍ من الأنف أو من التهاب الحلق أو من انزعاجٍٍٍ في المعدة. قد تتضخَّم العقد اللَّمفيَّة في الجزء الخلفي من الرأس وعلى جانبي العنق وخلف الأذنين. عادةً ما تتراجع شدة الحمى بسرعة في اليوم الرابع. طفح جلدي ناجم عن الوردية الطفلية إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة طفحًا مسطحًا أحمر اللون ناجم عن العدوى بالوردية الطفلية. SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY يظهر عند حوالى 30 ٪ من الأطفال المصابين بالورديَّة الطِّفليَّة طفحٌ جلديٌّ في غضون ساعات قليلةٍ أو بعد يومٍ واحدٍ من انخفاض درجة الحرارة على الأكثر.يكون الطَّفحُ الجلديُّ أحمرًا ومُسطَّح.يحدث على الصَّدر والبطن غالبًا ويكون أقلُّ انتشارًا على الوجه والذراعين والساقين.لا يتسبَّب الطفحُ الجلديُّ في حدوث حِكَّة ويمكن أن يستمرَّ من بضعِ ساعاتٍ إلى يومين.

تشخيص الوردية الطفلية تقييم الطبيب يشتبه الطبيب في الورديَّة الطِّفليَّة عند ظهور أعراضٍ نموذجيَّة (لاسيَّما ظهور طفح جلدي بعد زوال الحُمَّى الشديدة) عند طفلٍ يتراوح عمره بين 6 أشهر و3 سنوات. ومن النَّادر إجراء اختبارات، ولكن يمكن تأكيد تشخيص الورديَّة الطِّفليَّة من خلال إجراء اختباراتٍ دمويَّة.