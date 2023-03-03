نموُّ المراهقين

تُعدُّ الأسرة مركزَ الحياة الاجتماعية للأطفال،وفي أثناء فترة المراهقة، تبدأ مجموعة الأقران في الحلول محلّ الأسرة كمركز اجتماعي أوَّلي للطفل.غالبًا ما يجري تكوين مجموعات الأقران بسبب الفروقات في اللباس والمظهر والسلوك والهوايات والاهتمامات، وخصائص أخرى قد تبدو عميقةً أو تافهةً بالنسبة للغرباء.في البداية، تكون مجموعات الأقران من نفس الجنس، ولكنها عادةً ما تُصبح مختلطة في وقتٍ لاحقٍ من مرحلة المراهقة،وتُولِي هذه المجموعات أهميةً للمراهقين، لأنها توفِّرُ مصداقية للخيارات المبدئية للمراهق ودعمًا في المواقف المسببة للشدَّة.

قد تظهر عند المراهقين الذين يجدون أنفسهم من دون مجموعةٍ من الأقران مشاعر عارمة في كونهم مختلفين ومُغايرين،ورغم أنَّه لا توجد تأثيرات دائمة لهذه المشاعر، إلَّا أنها قد تفاقم احتمال حدوث خلل وظيفي أو سلوك انطوائي؛وفي المُقابل، يمكن أن تُولي مجموعة الأقران أهميةً كبيرة للمراهق، ممَّا يُؤدِّي إلى سلوك انطوائيّ أيضًا.يُعدُّ الانتماء إلى عصابة أكثر شيوعًا عندما تكون بيئة المنزل والمجتمع غير قادرة على مُوازَنة المُتطلبات غير السويَّة لمجموعةٍ من الأقران.

ينبغي على الأطباء تحرِّي جميع المراهقين حول اضطرابات الصحة النفسيَّة، مثل الاكتئاب والاضطراب الثُّنائي القطب والقلق.يزداد مُعدَّل اضطرابات الصحة النَّفسيَّة في أثناء هذه المرحلة من الحياة، وقد تؤدي إلى التفكير أو السلوك الانتحاريين.على الرغم من أن الاضطرابات الذُّهانيَّة، مثل الفصام، تكون نادرةً، فهي غالبًا ما تلفت الانتباه في أثناء المراحل المتأخرة من المراهقة.تكون اضطرابات الأكل، مثل القهم العصابي والنهام العصابي، شائعة نسبيًا بين الفتيات ولكنها قد تحدث أيضًا عند الأولاد.قد يكون من الصعب التحري عن اضطرابات الأكل لأنَّ المراهقين يبذلون جهودًا كبيرة لإخفاء السُّلوكيَّات وتغيّرات الوزن.

يبدأ استعمال العقاقير غير المشروعة في أثناء مرحلة المراهقة عادةً.

يُعد استعمال الكحول شائعًا وهو المادة الأكثر استخدامًا من قبل المراهقين.مراقبة المسح المستقبلي حول تعاطي المخدرات هي دراسة طويلة الأمد حول استعمال المواد، أجراها المعهد الوطني الأمريكي الخاص بإساءة استعمال العقاقير.أفاد هذا الاستطلاع أنه في العام 2021 في الولايات المتحدة، جرب 54٪ من طلاب الصف الثالث الثانوي الكحول، و 26٪ تناولوا الكحول في الشهر الماضي، وجرى اعتبارهم على أنهم مستهلكين حاليين للكحول.يكون الإفراط في الشرب شائعًا ويُؤدِّي إﻟﻰ ﻤﺨﺎﻃﺮ ﺼﺤﻴَّﺔ مُزمنة وحادَّة معًا.أظهرت الأبحاث أن المراهقين الذين يبدؤون معاقرة الخمرة في سِنٍّ مبكرة يكونون أكثرَ ميلًا للإصابة باضطراب استعمال الكحول عندما يُصبحون بالغين؛فمثلًا، يكون المراهقون الذين يبدؤون الشرب في عمر 13 عامًا أكثرَ ميلًا للإصابة باضطراب معاقرة الخمرة بخمس مرات بالمقارنة مع الذين يبدؤون الشرب في عمر 21 عامًا.

أظهر المسح أنه في عام 2021، أفاد حوالي 4.1٪ من طلاب الصف الثالث الثانوي عن استخدام حالي للسجائر (مدخن في الأيام الثلاثين السابقة)، وهو أقل من 28.3٪ في العام 1991 ومن 5.7% في عام 2019.وافاد نَحو 2% فقط من طلاب الصف الثاني عشر عن أنهم يدخنون يوميًا.

ازداد الاستخدام الحالي للسجائر الإلكترونية النيكوتينية (الشيشة الإلكترونية vaping) بين طلاب الصف الثاني عشر بشكل ملحوظ من 11٪ في العام 2017 إلى 25.5٪ في العام 2019.وفقًا للمسح، انخفض استخدام السجائر الإلكترونية في العام 2021 إلى 19.6٪، وجرب 40.5٪ من طلاب الصف الثالث الثانوي السجائر الإلكترونية (الحاوية على النيكوتين ومواد أخرى)، وهو انخفاض من 45.6٪ في 2019.

أفاد المسح أنه في العام 2021، كان 19.5٪ من طلاب الصف الثالث الثانوي مستخدمين حاليين للقنب، وهو ما يمثل انخفاضًا عن نسبة 22.3٪ المسجلة في العام 2019.أفاد حوالى 38.6٪ من طلاب الصف الثاني عشر عن تعاطي القنب مرة واحدة أو أكثر في حياتهم.

يكون استعمال العقاقير غير المشروعة الأخرى أقلُّ شيوعًا، رغم أنَّ سوء استعمال الأدوية المصروفة بوصفة طبيَّة بما في ذلك مُسكِّنات الألم والمُنبِّهات، هو أيضًا مشكلة واضحة.

يمكن أن يكون للآباء تأثيرٌ إيجابيٌّ قوي في أطفالهم عن طريق وضع قدوة جيدة (مثل شرب الكحول باعتدال وتجنُّب استخدام العقاقيرغير المشروعة)، والمشاركة في القِيَم ووضع آمال كبيرة حول الابتعاد عن العقاقير غير المشروعة.كما ينبغي على الآباء أيضًا تعليم الأطفال أنَّه ينبغي استعمال الأدوية الموصوفة فقط بحسب توجيهات اختصاصي الرعاية الصحية.ينبغي أن يخضع جميع المراهقين إلى فحوصات التحري عن استعمال العقاقير غير المشروعة وبشكل سرِّي.كما ينبغي تقديم المشورة المناسبة كجزءٍ من الرعاية الصحية الروتينية، وذلك لأنه تبيَّن أن حتى التدخُّلات القصيرة من قبل الأطباء واختصاصيي الرعاية الصحية تُقللُ من تعاطي المواد من قبل المراهقين.