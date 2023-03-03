النُّمو في مَرحلة الطُّفولَة

الفِكر Intellect هو قدرة الشخص على الفهم والتفكير والاستدلال،ولكي ينمو الفكر، ينبغي أن يتلقى الأطفال رعايةً مناسبةً في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة؛فعلى سبيل المثال، تُؤدِّي القراءة للأطفال من عمر مُبكر، وتقديم تجارب محفِّزة فكريًا، وتوفير علاقات دافئة وتربوية، إلى تأثير رئيسي في النمو والنماء الفكري.

في العام الثاني من العمر، يُدرك معظم الأطفال مفهوم الزمن بشكل عام،ويعتقد الكثير من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات أنَّ أيَّ شيءٍ حدث في الماضي قد حدث "البارحة"، وأيَّ شيء سيحدث في المستقبل سيحدث "غدًا". يتمتع الطفل في هذا العمر بخيال خصب، ولكنَّه يجد صعوبةً في التفريق بين الخيال والواقع.في العام الرابع من العمر، يكون عند معظم الأطفال فهمٌ أكثر تعقيدًا للزمن؛حيث يدركون أنَّ اليوم يَنقسم إلى الصباح وبعد الظهر والليل،بل يُمكنهم حتَّى إدراك التغيُّر في الفصول.

في العمر من 18 شَهرًا إلى 5 سنوات، تزداد مفردات الطفل بسرعة من حوالى 50 كلمة إلى عدة آلاف،يستطيع الأطفال البدء بتسمية الأشياء والأحداث والاستفسار عنها بفعالية،وفي العام الثاني من العمر، يبدؤون في وضع كلمتين معًا في عبارات قصيرة تتحول إلى جملٍ بسيطة في العام الثالث من العمر.يتحسَّن اللفظ، ويكون الكلام قابلًا للفهم بنسبة 50% من قبل شخص غريب عندما يكون الطفل في عامه الثاني، وقابلًا للفهم بشكل كاملٍ عندما يكون الطفل في عامه الرابع.يستطيع طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام أن يروي قصصًا بسيطة، ويمكنه الدخول في محادثة مع البالغين أو الأطفال الآخرين،

وحتَّى قبل 18 شهرًا من العمر، يستطيع الأطفال الاستماع إلى قصة تُقرأ لهم وفهمها.في عمر 5 أعوام، يكون الأطفال قادرين على قراءة الأبجدية والتعرف إلى كلمات بسيطة مطبوعة.تُعدُّ جميع هذه المهارات أساسيَّة لتعلُّم كيفية قراءة الكلمات والعبارات والجُمَل البسيطة.استنادًا إلى مدى توفُّر الكتب في البيئة المحيطة وإلى القدرات الطبيعيَّة، يبدأ معظم الأطفال بالقراءة بعمر 6 أو 7 سنوات،

وفي عمر 7 سنوات، تصبح القدرات الفكرية عند الأطفال أكثر تعقيدًا؛حيث يصبحون في هذا العمر قادرين بشكل متزايدٍ على التركيز على أكثر من جانب واحد للحدث أو الموقف في نفس الوقت؛فمثلًا، يستطيع الأطفال في عمر المدرسة أن يُدركوا أنَّ حاوية رفيعة طويلة يُمكنها أن تحتوي على نفس كمية الماء في حاوية عريضة وقصيرة.يستطيع الأطفال إدراك أنَّ مذاق الدواء يمكن أن يكون سيِّئًا، لكنَّه قد يجعلهم يشعرون بتحسُّن، أو أن الأم يمكن أن تكون غاضبةً منهم، ولكنَّها ما زالت تُحبُّهم.يُصبح الأطفال قادرين بشكلٍ متزايد على فهم وجهة نظر شخص آخر، وبذلك يتعلمون أساسيات تناوب الأدوار في الألعاب أو المحادثات،وبالإضافة إلى ذلك، يكون للأطفال في سن المدرسة قادرين على اتباع القواعد المتفق عليها للألعاب.كما يكون الأطفال في هذا العمر قادرين بشكل متزايد على تفهُّم استخدام سلطة المراقبة ووجهات النظر المتعددة.