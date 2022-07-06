تشكل المدرسةُ جزءًا كبيرًا من وجود المراهقين،وغالبًا ما تظهر الصعوبات في أي مجال من مجالات الحياة تقريبًا على أنَّها مشاكل المدرسة،

وتنطوي المشاكلُ المدرسية الخاصة على:

الخوف من الذهاب إلى المدرسة

الغياب من دون عذر (التغيّب عن المدرسة من دون إذن)

ترك المدرسة

ضعف التحصيل الدراسي

يحدُث الخوف من الذهاب إلى المدرسة عند نسبةٍ تتراوح بين 1 إلى 5% من المراهقين.وقد يكون هذا الخوف معممًا أو مرتبطًا بشخص معين (معلم أو طالب آخر—انظر التنمر) أو بحدث في المدرسة (مثل حصة التربية البدنية).قد يعاني المراهق من أعراضٍ جسدية، مثل ألم البطن، أو قد يرفض ببساطة الذهاب إلى المدرسة.ينبغي على موظفي المدرسة وأفراد الأسرة أن يحاولوا فهم ومعالجة السبب، وتشجيع المراهق على الذهاب إلى المدرسة.

يكون المراهقون الذين يتغيبون عن الدراسة بشكلٍ متكررٍ أو يتركون المدرسة قد اتخذوا قرارًا واعيًا بالتغيّب عنها.ويكون التحصيلُ الأكاديمي عند هؤلاء المراهقين ضعيفًا بشكلٍ عامّ، ويكون نجاحهم أو مستوى الرضا لديهم بالنسبة إلى النشاطات المتعلقة بالمدرسة بسيطًا؛وكثيرًا ما ينخرطون في سلوكيات عالية الخطورة، مثل ممارسة الجنس من دون وقاية وتعاطي المخدرات والتورط في أعمال العنف.

ينبغي توعية المراهقين الذين يواجهون خطر ترك المدرسة حولَ الخيارات التعليمية الأخرى، مثل التدريب المهني، ودرجات الدراسات العليا المُكافِئة (GED)، والبرامج البديلة.

(انظر أيضًا مقدمة إلى المشاكل عندَ المراهقين).

أسباب مشاكل المدرسة عندَ المراهقين قد تنجم مشاكلُ المدرسة في أثناء سنوات المراهقة عن توليفةٍ من: اضطرابات الصحة النفسية، مثل القلق أو الاكتِئاب

تعاطي المخدرات

الخلافات العائلية

اضطرابات التعلم

اضطرابات السُّلُوك

التمرد والحاجة إلى الاستقلالية في بعض الأحيان يؤدي الوضعُ الأكاديمي غير الملائم، خصوصًا عند المراهقين الذين يعانون من صُعوبات في التعلم أو إعاقة ذهنية خفيفة لم يجرِ التعرف إليها في عمر مبكِّر، إلى حدُوث مشاكل في المدرسة. قد يستمرّ اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) واضطرابات التعلم التي تبدأ عادة في مرحلة الطفولة المبكرة، في التسبب في مشاكل مدرسية للمراهقين.في بعض الأحيان، يجري التعرف إلى هذه الاضطرابات لأول مرة في أثناء مرحلة المراهقة، حيث يصبح العمل المدرسي أكثر صعوبة.

تشخيص مشاكل المدرسة عندَ المراهقين تقييمات التعلم والصحة النفسية بشكلٍ عام، ينبغي أن يخضعَ المراهقون الذين يعانون من مشاكل مدرسية ملحوظة إلى تقييم تعليمي كامل وتقييم للصحّة النفسية،قد تستدعي الحاجة اللجوء إلى مُدرب محترف للمساعدة على دعم المشاركة في المدرسة.

علاج مشاكل المدرسة عندَ المراهقين مُعالجة المشاكل المحددة

التغيرات في بيئة التعليم

الدعم العام والتشجيع تَجري مُعالجة المشاكل المحددة حسب الحاجة، ويجري توفير الدعم العام والتشجيع.كما يمكن أيضًا أن تكون التغيرات في بيئة التعلم مفيدة جدًا للمراهقين الذين يُواجهون المشاكل. يتطلب قانون تعليم الأشخاص من ذوي الإعاقة (IDEA) الفيدرالي من المدارس تقييم وتوفير الخدمات المناسبة للطلاب الذين لديهم صعوبات في التعلم، وغيرهم ممن لا يحافظون على قدراتهم الأكاديمية، وذلك من خلال توفير خطط تعليمية فردية.