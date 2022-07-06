المشاكلُ البدنية عند المراهقين

على الرغم من أن المُراهِقين عرضة لنفس الأنواع من الأمراض التي تُصيبُ الأطفال الأصغر سنًا، ولكن عمومًا يُعدّون مجموعة صحية.وينبغي أن يستمر المراهقون في تلقي التطعيمات وفقًا للجدول الزمني الموصى به.

يُعدُّ حب الشباب أمرًا شائعًا للغاية، وينبغي معالجته للتقليل من تأثيراته في احترام الذات إلى أدنى درجة.

تشيع الإصاباتُ بشكلٍ كبير بين المراهقين، وتُعدّ الإصابات المرتبطة بالرياضة والسيارات هي الأكثر حدوثًا.ومن الشائع حدوثُ حالات ارتجاج الدماغ أو إصابات في الدماغ ناجمة عن رضح الرأس، خصوصًا بين الرياضيين (انظر أيضًا الارتجاج المرتبط بالرياضة أيضُا).ينبغي تقييم المراهقين الذين يعانون من إصابة في الرأس من قبل شخص مُحتَرف لديه خبرة في تقييم ومُعالَجة هذا النَّوع من الإصابات.بعد ارتجاج الدماغ، ينبغي إعطاء المراهقين وقتًا للتعافي قبل عودتهم إلى ممارسة النشاطات العادية، بما في ذلك استخدام الأجهزة الإلكترونية والواجبات المدرسية والرياضة،وينبغي أن يشرف على إعادة الانخراط بهذه الأنشطة شخصٌ بالغ واسع الاطلاع.

إن حوادث السيارات والإصابات الأخرى غير المقصودة والقتل والانتحار هي الأسباب الأربعة الرئيسية للوفاة عندَ المراهقين.

تنطوي الاضطراباتُ الشائعة بين جميع المراهقين على:

تنطوي الاضطراباتُ الشائعة بين المُراهِقات على:

لا تَستخدم العديد من المُراهقات أساليب فعالة لمنع الحمل بشكلٍ روتيني، ويُصبِح بعضهن حوامل.

يعيش حوالى 1 من كل 4 مراهقين بحالة طبية مزمنة مثل الرَّبو، أو السكري، أو الداء المعوي الالتهابي.على الرغم من أنها غير شائعة، إلا أن حالات السرطان مثل ابيضاض الدم والأورام اللمفية وسرطان العظام وأورام الدماغ تحدث أيضًا.

بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم العديد من الأعراض المختلفة التي من غير من الواضح ما إذا كانت نتيجة اضطراب معين، يجري تقييمهم أيضًا حول المشاكل النفسية الاجتماعية عادةً.

(انظر أيضًا مقدمة إلى المشاكل عندَ المراهقين).