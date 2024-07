رعاية الطفل

ويُحفز اللعبُ ضمن مجموعات النمو الاجتماعيّ.

يساعد اللعبُ المكثف في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق وممارسة التمارين الرياضية على رفع اللياقة البدنية وأن يساعد على تفريغ الطاقة البدنية المكبوتة.

تساعد البرامج التي تنطوي على التعرّض المبكر إلى الموسيقى والكتب والفن واللغة على تحفيز النماء الفكري والإبداعي للطفل.

وتُساعد البرامج التي تتيح للأطفال الفرص للبدءِ في النشاطات الخاصة على اكتساب الاستقلالية.

توفر بعض البرامج وجبات مغذية أو وجبات خفيفة.

هناك العديد من الموارد المتاحة من خلال المنظمات المحلية والوطنية التي يمكن أن تساعد الآباء على تقييم جودة وسلامة البيئة التي يتلقى فيها الطفل الرعاية.تدعم الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال المواد المقدمة في الموقع الإلكتروني لمركز الموارد الوطنية للصحة والسلامة في رعاية الأطفال والتعليم المبكر National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education web site، والذي ينطوي على قوائم مرجعية حول البيئة الجيدة لرعاية الأطفال.