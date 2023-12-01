رعاية الطفل

في الولايات المتحدة، يتلقى أغلبية الأطفال الرعاية من قبل بالغين غير آبائهم و/أو خارج المنزل قبل وصولهم إلى سن المدرسة.كما يتلقى العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 سنة الرعايةَ خارج المنزل قبل أو بعدَ اليوم الدراسي.

تَنطوي مصادرُ الرعاية الخارجية على:

الرعاية غير الرسمية للأطفال في المنزل من قبل أحد الأقارب، أو الأصدقاء، أو الجيران، أو جليسة الأطفال، أو المربية

دور رعاية الأطفال العائلية، والتي تسمى أيضًا الرعاية النهارية العائلية (رعاية الأطفال الجماعية في منزل خاص)

مراكز رعاية الأطفال

البرامج التعليمية قبل سن الحضانة

برامج المخيمات والرعاية للأطفال في سن المدرسة

يُمكن أن تكُون تكون مراكز رعاية الأطفال مرخصةً أو معتَمَدة أو كليهما،والمركز المرخَّص هُو الذي استوفى الحدّ الأدنى من متطلبات الترخيص الخاصة بالولاية لرعاية الطفل.يتطلب التفويض عادة أن يستوفي المركز معايير أعلى من تلك المطلوبة للترخيص،توفر بعض الحكومات المحلية شهادة اعتماد أو تسجيل فيما يتعلق بمعايير الصحة والسلامة لبرامج رعاية الأطفال المنزلية.وتتوفر معلوماتٌ للأسر حول الترخيص، والاعتماد، والمعايير الأخرى.

تختلفُ الرعاية خارج المنزل من ناحية الجودة،فبعضها ممتاز والبعض الآخر سيِّئ،ويمكن أن يكون للرعاية خارج المنزل فوائد أيضًا،يمكن للأطفال الموجودين ضمن مجموعة رعاية جيدة للأطفال أن يستفيدوا من التحفيز الاجتماعي والأكاديمي.

هل تعلم...

منافعُ الرعاية خارج المنزل ويُحفز اللعبُ ضمن مجموعات النمو الاجتماعيّ. يساعد اللعبُ المكثف في الأماكن المغلقة أو في الهواء الطلق وممارسة التمارين الرياضية على رفع اللياقة البدنية وأن يساعد على تفريغ الطاقة البدنية المكبوتة. تساعد البرامج التي تنطوي على التعرّض المبكر إلى الموسيقى والكتب والفن واللغة على تحفيز النماء الفكري والإبداعي للطفل. وتُساعد البرامج التي تتيح للأطفال الفرص للبدءِ في النشاطات الخاصة على اكتساب الاستقلالية. توفر بعض البرامج وجبات مغذية أو وجبات خفيفة. هناك العديد من الموارد المتاحة من خلال المنظمات المحلية والوطنية التي يمكن أن تساعد الآباء على تقييم جودة وسلامة البيئة التي يتلقى فيها الطفل الرعاية.تدعم الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال المواد المقدمة في الموقع الإلكتروني لمركز الموارد الوطنية للصحة والسلامة في رعاية الأطفال والتعليم المبكر National Resource Center for Health and Safety in Child Care and Early Education web site، والذي ينطوي على قوائم مرجعية حول البيئة الجيدة لرعاية الأطفال.