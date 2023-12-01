الموتُ والاحتضار عندَ الأطفال

تحدُث وفاة الطفل في المستشفى أو قسم الطوارئ في مُعظم الأحيان،ويمكن أن تحدُث الوفاة بعد مرض طويل، مثل السرطان، أو فجأةً وبشكل غير متوقع، مثلًا بعد إصابة ما أو بسبب موت الرضع المفاجئ غير المتوقع.ومن الصعب على العائلاتِ أن تفهم وتقبل وفاة الطفل.بالنسبة للآباء، فإن وفاة الطفل تعني أنه يجب عليهم التخلي عن أحلامهم وآمالهم في إضافة طفل إلى أسرتهم والمستقبل الذي توقعوه مع هذا الطفل.وعندَ التفجُّع، قد لا يتمكن الوالدان من تلبية احتياجات أفراد العائلة الآخرين، بما في ذلك الأطفال الآخرين.قد يكون من المفيد الحصول على نصح من قبل اختصاصي ماهر في العمل مع العائلات التي مرَّت بتجربةِ وفاة طفل لديها،

وفي بعض الأحيان، يستجيب الآباءُ لموت الطفل عن طريق التخطيط السريع لحمل آخر؛يستطيعُ الوالدان وضع مشاعرهما وتوقعاتهما حول الطفل المتوفَّى في الطفلِ البديل؛وقد يُبالغان في حماية الطفل ويعتقدان أنَّ الطفل البديل يحتاجُ إلى رعايةٍ وحِماية خاصتين من ضرر مُتصوَّر.

من الطبيعي أن يُعاني الآباءُ الذين يتفجعون لفقدان طفل من عدم القدرة على التعلُّق عاطفيًا بطفل جديد.وسيكون من المفيد تقديم المشورة للآباء والطفل.