الموتُ والاحتضار عندَ الأطفال

تحتاج العديد من العائلات إلى التعامُل مع التحديات المأساوية المحيطة بطفل مريض ويحتضر.وغالبًا ما يواجه البالغون وقتًا صعبًا في التعامل مع مسألة الوفاة، حتى عندما يتوفى شخص بالغ، وقد يواجه الأطفال صعوبة بالغة في محاولة فهم وفاة أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة (انظر أيضًا المرض والموت عند الرضع وانظُر مقدمة إلى الوفاة والاحتضار).
وفاة الطفل
تحدُث وفاة الطفل في المستشفى أو قسم الطوارئ في مُعظم الأحيان،ويمكن أن تحدُث الوفاة بعد مرض طويل، مثل السرطان، أو فجأةً وبشكل غير متوقع، مثلًا بعد إصابة ما أو بسبب موت الرضع المفاجئ غير المتوقع.ومن الصعب على العائلاتِ أن تفهم وتقبل وفاة الطفل.بالنسبة للآباء، فإن وفاة الطفل تعني أنه يجب عليهم التخلي عن أحلامهم وآمالهم في إضافة طفل إلى أسرتهم والمستقبل الذي توقعوه مع هذا الطفل.وعندَ التفجُّع، قد لا يتمكن الوالدان من تلبية احتياجات أفراد العائلة الآخرين، بما في ذلك الأطفال الآخرين.قد يكون من المفيد الحصول على نصح من قبل اختصاصي ماهر في العمل مع العائلات التي مرَّت بتجربةِ وفاة طفل لديها،
وفي بعض الأحيان، يستجيب الآباءُ لموت الطفل عن طريق التخطيط السريع لحمل آخر؛يستطيعُ الوالدان وضع مشاعرهما وتوقعاتهما حول الطفل المتوفَّى في الطفلِ البديل؛وقد يُبالغان في حماية الطفل ويعتقدان أنَّ الطفل البديل يحتاجُ إلى رعايةٍ وحِماية خاصتين من ضرر مُتصوَّر.
من الطبيعي أن يُعاني الآباءُ الذين يتفجعون لفقدان طفل من عدم القدرة على التعلُّق عاطفيًا بطفل جديد.وسيكون من المفيد تقديم المشورة للآباء والطفل.
وفاة أحد أفراد العائلة أو شخص عزيز
يستنِدُ المدى الذي يستطيع الأطفالُ من خلاله فهم مسألة الوفاة إلى مستوى النموّ الذي وصلوا إليه بشكلٍ كبيرٍ؛ويحتاج الأطفال إلى تفسير وفاة شخص عزيز أو صديق ضمن مستوى يجعل المسألة منطقيةً بالنسبة إليهم؛فعلى سبيل المثال، قد يكون فهم مسألة الوفاة عند الأطفال في سن ما قبل المدرسة محدوداً،وقد يحاول الآباء تفسير الموت من خلال ربطه بحدثٍ سابق، مثل موت حيوان أليف محبوب للعائلة.قد يكون الأطفال الأكبر سنًا قادرين على فهم الموت بسهولة أكثر،وعلى الرغم من أنه قد يبدو منطقيًا القيام بهذا الأمر في حينه، إلا أنَّه لا ينبغي مطلقًا تشبيه الموت "بالنوم وعدم الاستيقاظ أبداً"، وذلك لأن الطفل قد يُصبح خائفًا من النومِ.
زيارة المرضى من الأطفال أو البالغين
يستطيع الآباءُ الاستفسار من طبيب أطفالهم أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية حول ما إذا كان ينبغي عليهم السماح لطفلهم بزيارة أطفالٍ أو بالغين مرضى بشدَّة.وقد يطلب بعض الأطفال زيارة أفراد العائلة أو الأصدقاء الذين يحتضرون،وينبغي على الآباءِ تحضير الأطفال لمثل هذه الزيارة حتى يتمكنوا من معرفة ما يمكن توقعه.يستطيع الآباء المساعدة على تحضير أطفالهم لهذه الزيارة عن طريق إخبارهم بأن الشخصَ قد يبدو مختلفًا ولكنه الشخص نفسه.قد يبدو الشخص مريضًا، أو قد خسر أو ازداد وزنه، أو قد فقد شعره، أو قد لا يتمكن من التواصل كما كان يفعل سابقًا بسبب المرض.
حضور جنازة
غالبًا ما يتساءل الآباء عن إحضار الأطفال إلى جنازةٍ،وينبغي اتخاذ هذا القرار بشكلٍ فردي، وينبغي منح الأطفال فرصة للمُشاركة في اتخاذ القرار إن أمكن.عندما يحضر الأطفال جنازة، ينبغي أن يُرافقهم صديق قريب لتقديم الدعم طوال الوقت، وينبغي السماح للأطفال بالمغادرة إذا رغبوا في هذا.
ينبغي أن يفهم الآباء أن الأطفال قد يكونون فضوليين ويطرحون الكثير من الأسئلة حول الوفاة؛وينبغي عليهم السماح للأطفال بمعرفة أنه مِنَ الجيد لهم طرح الأسئلة.
إذا كانت المأساة تؤثِّر في شخصٍ آخر، قد يشعر الأطفال بمزيد من الثقة وبعجزٍ أقل إذا كانوا يستطيعون المساهمة؛فعلى سبيل المثال، يستطيع الأطفال:
قطف الأزهار
كتابة أو رسم بطاقة
تغليف هدية
جمع الطعام أو المال أو الملابس أو الدُّمَى
إذا بدا الطفل انطوائيًا أو حزينًا بعد المرور في تجربة وفاة شخصٍ ما، أو رفض الانخراط في نشاطات معتادة أو أصبح عدوانيًا، ينبغي على والديه طلب المُساعدة للطفل من شخصٍ مختصّ.
للمَزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
تقدم هذه الموارد معلومات حول دعم الأبوين، ومقدمي الرعاية، والأشقاء بعد وفاة الطفل:
الأصدقاء المتعاطفون The Compassionate Friends
الآباء المفجوعون في الولايات المتحدة Bereaved Parents of the USA