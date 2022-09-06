عيوب أصابع اليدين والقدمين

يمكن أن تتشكَّل أصابع اليدين والقدمين بشكلٍ غير طبيعي أو تكون غير كاملة أو مفقودة عند الولادة.

العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

يمكن أن تحدث عيوب خِلقيَّة في أصابع اليدين والقدمين في أثناء نموِّ الجنين في الرَّحم.فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى الطفل عدد قليل جدًّا من أصابع اليدين أو القدمين.أو قد يُولَدُ الطفل ولديه أصابع إضافيَّة في اليدين أو القدمين.

تؤدِّي الإصابة بمُتَلاَزِمَة الشَّريطِ السَّلَوِيّ، إلى حدوث عيوبٍ في أصابع اليد والقدم (وغيرها من الشذوذات)، وهي تنجم عن تضيُّق أجزاء من الجسم بسبب خيوط رفيعة من الأنسجة من الكيس السَّلوي.يحتفظ الكيس السَّلوي بالسائل السَّلوي الذي يحيط بالجنين النَّامي في الرَّحم.قد تتشابك الخيوط حول الجنين، مثل الأوتار أو الأربطة المطَّاطية، ممَّا يؤدي إلى حصر أجزاءٍ من جسمه وتقيدِ نموِّ جزء الجِّسم.

العَنَش (زيادة الأصابع) هو زيادة عدد أصابع اليدين أو القدمين.ويُعدُّ خنصر اليد أو الإصبع الصغير في القدم أو إبهام اليد أو الإصبع الكبير في القدم من أكثر الأصابع شيوعًا التي تأتي مُزدَوجة.قد تكون الإصبع الزائدة في اليد أو القدم مجرد جزء بسيط من النسيج اللَّحمي، أو قد تكون الإصبع الزائدة في اليد أو القدم تعمل بشكل كامل، حيث تحتوي على نهايات عصبيَّة وعظام ومفاصل خاصَّة بها.

العَنَش (كثرة الأصابع) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة شخصًا يعاني من عنش في اليد اليسرى. © Springer Science+Business Media

ارتفاق الأصابع هو تشابك أو اندماج أصابع اليدين أو القدمين.فعند حدوث ارتفاق الأصابع، لا تنفصل أصابع اليد أو القدم، وتصبح اليد أو القدم شبيهةً بالشَّبكة.يحدث اندماجٌ بين الأنسجة الرَّخوة عند الإصابة بارتفاق الأصابع البسيط.بينما تندمج العظام والأنسجة الرَّخوة عند الإصابة بارتفاق الأصابع المُعقَّد.

ارتفاق الأصابع المُعقد في اليد إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة شخصًا مُصابًا بحالة من ارتفاق الأصابع المُعقد.تلتحم العظام والأنسجة الرخوة للإصبع الأوسط والبنصر معًا. © Springer Science+Business Media

يمكن أن تحدث الإصابة بكلٍّ من العَنَش (تعدُّد الأصابع) وارتفاق الأصابع بشكلٍ منفرد أو كجزءٍ من مُتلازمة وراثيَّة مثل مُتلازمة أبيرت Apert syndrome.

تشخيص عيوب أصابع اليدين والقدمين قبل الولادة، التصوير بتخطيط الصدى

بعدَ الولادة، التصوير بالأشعَّة السِّينية

الاختبارات الجينية في بعض الأحيان قبل الولادة، يكون الأطباء قادرين في بعض الأحيان على تشخيص هذه العيوب خلال اختبار التَّصوير الروتيني بتخطيط الصَّدى والذي يُوصى به لجميع الأمهات الحوامل. وبعدَ الولادة، يُوصي الأطباء عادةً بإجراء صورة بالأشعَّة السِّينية وقد يُوصون بإجراء اختبارات تصوير أخرى لتحديد العظام المصابة. عندما تكون هناك عيوبٌ مماثلة لدى أفراد آخرين من عائلة الطفل، أو إذا اشتبه الأطباء في إصابة الطفل بمُتلازمة جينية، فقد يجري تقييم الطفل من قبل اختصاصي الجينات.اختصاصي الجينات هو الطبيب المتخصص في علوم الجينات (العلم الذي يدرس الجينات، وكيفية انتقال بعض الصفات أو السمات من الآباء إلى الأبناء).يمكن إجراء الاختبارات الجينية لعينة من دم الطفل لتحري الشذوذات الصبغية والجينية.يمكن لهذا الاختبار أن يساعد الأطباء على معرفة ما إذا كانت متلازمة جينية هي السَّبب واستبعاد الأسباب الأخرى.