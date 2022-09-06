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خلل التنسُّج النمائي في الورك

حسبSimeon A. Boyadjiev Boyd, MD, University of California, Davis
تمت مراجعته صفر 1444

خللُ التنسُّج النمائيّ في الورك هو عيب خلقيّ تتطوَّر فيه عظام في الورك بشكلٍ غير صحيح.

العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

بالنسبة إلى خلل تنسج الورك النمائيّ عند حديث الولادة، والذي كان يُسمى سابقاً الخلع الخِلقيّ للورك، ينفصل تجويف الورك عند الوليد ورأس عظم الفخذ (رأس الفخذ)، واللذان يُشكلان مفصل الورك وذلك بسبب ضحالة تجويف الورك إلى درجةٍ غير كافية لاحتواء رأس عظم الفخذ.يمكن لخلل التنسج أن يصيبُ وركًا واحدًا أو الاثنين معًا.

تنطوي عواملُ خطر خلل تنسج الورك على ما يلي:

تشخيص خلل التنسُّج النمائي في الورك

  • اختبارات التصوير

يجري فحص جميع حديثي الولادة للتَّحرِّي عن خلل التنسُّج النَّمائي في الورك.قد يكون الطبيب قادرًا على اكتشاف العيب من خلال تحريك فخذي الوليد عبر سلسلةٍ من الحركات الخاصَّة.حيث يبدو الساقان أو الوركان الأيمنان أو الأيسران مُختلفان عن بعضهما عند حديثي الولادة المُصابين.

من الضروري إجراء اختبار تصويرٍ عند عثور الطبيب على أيِّ شذوذٍ خلال فحص الرَّضيع.غالبًا ما يُجرى التصوير بتخطيط الصَّدى عند الرُّضَّع الذين تقلُّ أعمارهم عن 4 أشهر.أمَّا بالنسبة إلى الرُّضع الذين تزيد أعمارهم على 4 أشهر، فيُمكن استخدام التصوير بالأشعَّة السِّينيَّة.

حتى وإن لم يكن الطبيب قادرًا على كشف العيب، فينبغي أن يخضع حديثو الولادة الذين لديهم عوامل خطر لتصوير الوركين بتخطيط الصدى بعمر 6 أسابيع.

علاج خلل التنسُّج النمائي في الورك

  • حزام بافليك Pavlik harness

تُعدُّ المعالجة المُبكِّرة لخلل التنسُّج النمائي في الورك ضروريَّةً لتفادي الحاجة إلى الجراحة لاحقًا.وأفضل طريقة مُعالَجَة هي الاستخدام المُبكِّر لجِهاز أو رِباط بافليك Pavlik harness،وهو سنادٌ ليِّن يجعل ركبتي الرضيع نحو الخارج وللأعلى باتجاه الصَّدر؛

حزام بافليك
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توضح هذه الصورة منظرًا مقربًا لحزام بافليك المُستخدم للمساعدة على تصحيح خلل التنسج النمائي للورك عند رضيع يبلغ شهرين من العمر.عند هذا الطفل الرضيع، أُصيب كلا الوركين.
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

يستدعي استمرار العيب بعد بلوغ الطفل سن 6 أشهر عادةً ضرورةٌ إجراءعملية جراحية لتثبيت الورك في الوضعيَّة الطبيعيَّة.

يُوصى بعدم استعمال الحفَّاظات الثُّلاثيَّة triple diapers (طريقة المُعالجة الأقدم) أو حفاضات مُبطَّنة.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.