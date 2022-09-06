خللُ التنسُّج النمائيّ في الورك هو عيب خلقيّ تتطوَّر فيه عظام في الورك بشكلٍ غير صحيح.

العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

بالنسبة إلى خلل تنسج الورك النمائيّ عند حديث الولادة، والذي كان يُسمى سابقاً الخلع الخِلقيّ للورك، ينفصل تجويف الورك عند الوليد ورأس عظم الفخذ (رأس الفخذ)، واللذان يُشكلان مفصل الورك وذلك بسبب ضحالة تجويف الورك إلى درجةٍ غير كافية لاحتواء رأس عظم الفخذ.يمكن لخلل التنسج أن يصيبُ وركًا واحدًا أو الاثنين معًا.

تنطوي عواملُ خطر خلل تنسج الورك على ما يلي:

حديثو الولادة المولودون من خلال وضعيَّة المجيء المقعدي (وضعيَّة الأليتين أوَّلًا)

حديثو الولادة الذين لديهم عاهات أخرى (مثل العيوب الخِلقيَّة للقدمين أو مشاكل في الرَّقبة).

حديثو الولادة الذين لديهم أقارب مُصابون بالعيب (وخاصة عند الفتيات)

تشخيص خلل التنسُّج النمائي في الورك اختبارات التصوير يجري فحص جميع حديثي الولادة للتَّحرِّي عن خلل التنسُّج النَّمائي في الورك.قد يكون الطبيب قادرًا على اكتشاف العيب من خلال تحريك فخذي الوليد عبر سلسلةٍ من الحركات الخاصَّة.حيث يبدو الساقان أو الوركان الأيمنان أو الأيسران مُختلفان عن بعضهما عند حديثي الولادة المُصابين. من الضروري إجراء اختبار تصويرٍ عند عثور الطبيب على أيِّ شذوذٍ خلال فحص الرَّضيع.غالبًا ما يُجرى التصوير بتخطيط الصَّدى عند الرُّضَّع الذين تقلُّ أعمارهم عن 4 أشهر.أمَّا بالنسبة إلى الرُّضع الذين تزيد أعمارهم على 4 أشهر، فيُمكن استخدام التصوير بالأشعَّة السِّينيَّة. حتى وإن لم يكن الطبيب قادرًا على كشف العيب، فينبغي أن يخضع حديثو الولادة الذين لديهم عوامل خطر لتصوير الوركين بتخطيط الصدى بعمر 6 أسابيع.