حنفُ القدم وعيوب القدم الأخرى

حنَف القدم (الحنف القفدي الفحجيّ) هُو عيبٌ خِلقيّ يحدث فيه التواء في القدم والكاحل بحيث يتشوَّه مظهرهما أو وضعيَّتهما.

العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

حنف القدم المعتاد هُو دوران مُؤخِّرة القدم والكاحل نحو الأسفل والدَّاخل، مع التواء مُقدِّمة القدم نحو الداخل.أحيَانًا تبدو القدم غير طبيعيَّة فقط لأنَّها كانت محشورة في وضعيَّة غير طبيعيَّة في الرَحم (حنف القدم الوضعي).وفي المقابل، حنف القدم الحقيقيّ هُو قدم غير طبيعيَّة بنيويًّا، حيث يُعدُّ تشوُّهًا حقيقيًّا (خطأ في نماء الطفل يحدث في الرحم).فعند الإصابة بحنف القدم الحقيقي، تكون عظام الساق أو القدم أو عضلات الرَّبلة calf غير مكتملة النُّمو غالبًا.

أنواع شائعة لحنف القدَم

يمكن تصحيحُ حنف القدم الموضعي من خلال تثبيت المفاصل بجبيرةٍ واستخدام العلاج الفيزيائي لتمطيط القدم والكاحل.وتُعدُّ المُعالجة المُبكِّرة بالتثبيت مفيدةً لحنف القدم الحقيقي، ولكن تحتاج الحالة أيضًا إلى الجراحة بشكلٍ عام والتي تكون مُعقَّدةً غالبًا.

مُتلازمة لارسن هُوَ اضطراب يولد فيه الأطفال مصابًا بحنف القدم أو بخلوعٍ في الوركين والركبتين والمرفقين.

وتنطوي عيوب القدم الأخرى على المشط الأقرب metuctarsus adductus والمشط الأفحج metatarsus varus والحنف العَقِبي الرَّوحي talipes calcaneovalgus والقدم المُسطَّحة pes planus.

حنف القدم (الحنف القَفَدي الفحجيّ) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة شخصًا مُصابًا بحالة غير معالجة من حنف القدم في القدم اليسرى. MIKE DEVLIN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

المِشط الأقرب تستدير القدم نحو الداخل عند الإصابة بالمِشط الأقرب metatarsus adductus.وقد تكون حركة مفاصل القدم والكاحل محدودةً. تختلف مُعالجة المشط الأقرب باختلاف شدَّة العاهة وعدم القدرة على تحريك القدم.تزول معظم الحالات الخفيفة بشكلٍ تلقائي خلال السنة الأولى من عمر الطفل.ولكن، قد تحتاج الحالات الأكثر شدَّة إلى استعمال أحذية تصحيحيَّة (طبيَّة) corrective shoes أو جبائر.وتقتصر الحاجة إلى الجراحة على الحالات الاستثنائيَّة. المِشط الأقرب إخفاء التفاصيل تستدير القدم نحو الداخل عند الإصابة بالمِشط الأقرب metatarsus adductus. © Springer Science+Business Media

المِشط الأفحَج في حالة المِشط الأفحج metatarsus varus، يستدير سطح باطن القدم نحو الداخل، بحيث يرتفع قوس القدم.ينجم هذا العيب عن وضعيَّة الجنين في الرَّحم عادةً، ولا يزول بعد الولادة عادةً، وقد يحتاج إلى جبيرةٍ تصحيحيَّة. المِشط الأفحَج إخفاء التفاصيل في حالة المِشط الأفحج metatarsus varus، يستدير سطح باطن القدم نحو الداخل، بحيث يرتفع قوس القدم. © Springer Science+Business Media

الحَنف العَقِبي الرَّوَحي تكون قدم الطفل المصاب بالحَنف العَقِبي الرَّوَحي مسطحة أو مستديرة ومنحنية للخلف مع توجيه العقب للخارج. تكون المعالجة المبكرة باستعمال الجبيرة أو الأقواس التَّصحيحيَّة ناجحة عادةً. الحَنف العقبي الروحي إخفاء التفاصيل في الشتر الخارجي يلتف الجفن نحو الخارج. © Springer Science+Business Media