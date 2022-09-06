skip to main content
skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

تقوُّس السَّاقين والرُّكب الرَّوحاء

حسبSimeon A. Boyadjiev Boyd, MD, University of California, Davis
تمت مراجعته صفر 1444

    يُعد تقوس الساقين والركب الروحاء النوعان الرئيسيان لتشوهات الركبة.وكلاهما عيوب ولادية.

    العُيوب الولادية، والتي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الطفل.تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

    السيقان المقوَّسة

    تبدو السيقان المقوَّسة Bowlegs والتي يُسمِّها الأطباء الرُّكبة الفحجاء genu varum منحنية نحو الخارج عند الركبتين بحيث تكونا متباعدتين بمسافةٍ أكبر من الحالة الطَّبيعيَّة.يتكوَّن هذا الشَّكل عادةً خلال وضعيَّة الساقين في الرَّحم قبل الولادة.من الشَّائع حدوث هذا الاضطراب عند الأطفال الذين في مرحلة تعلُّم المشي ويزول دون علاج عادةً عندما يبلغ الطفل 18 شهرًا.إذا استمرَّ تقوُّس السَّاقين أو ازدادت شدَّته، فسوف يحتاج الأطباء إلى استبعاد وجود إصابة بالرَّخد أو غيره من أمراض العظام الاستقلابيَّة.

    تقوس الساقين (الركبة الروحاء)
    إخفاء التفاصيل
    تُظهر هذه الصورة طفلًا يافعًا مصابًا بتقوس الساقين (الركبة الروحاء) وخاصة في الساق اليسرى.عند الإصابة بالساق المُقوَّسة، تبدو الرُّكبتان منفتلتين بعيدًا عن بعضهما البعض.
    DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

    كما قد يشتبه الأطباء في داء بلونت الذي ينجم عن مشكلةٍ في صفيحة النُّمو في عظم الظنبوب.ويمكن لداء بلونت أن يصيب ساقًا واحدةٍ أو الساقين معًا.وفي الحالات الأكثر شيوعًا، يظهر من بعد السنة الأولى من الحياة.ولكنَّه قد يحدث في مرحلة المراهقة عند الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن.يُعدُّ التَّشخيص المُبكِّر لداء بلونت صعبًا، لأنَّ المشكلة قد لا تظهر في صورة الأشعَّة السِّينية.يمكن أن يكون الاستعمال المُبكِّر للجبائر أو دعامات الساق فعالاً عند البدء باستخدامه عند الأطفال المصابين بداء بلونت الذين تقلُّ أعمارهم عن 3 سنوات.ويمكن علاج الأطفال الأكبر سنًّا بالجراحة.

    الرُّكب الرَّوحاء

    تُعد الرُّكب الرَّوحاء، والتي يسمِّيها الأطباء الرُّكبة الرَّوحاء، أقل شُيُوعًا من تقوُّس السَّاقين.تنحني الرُّكبتان نحو الدَّاخل عند الإصابة بالرُّكبة الرَّوحاء.تزول حالة الرُّكبة الرَّوحاء عادةً دون علاج حتَّى لو كانت شديدة وذلك عندما يصبح عمر الطفل 9 سنوات.قد يحتاج الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات والذين يعانون من حالة شديدة من الرُّكبة الرَّوحاء إلى العلاج الجراحي.

    الركب الروحاء
    إخفاء التفاصيل
    تُظهر هذه الصورة مراهقًا يعاني من الركب الروحاء، التي سببت انفتال الركبتين إلى الداخل.
    MEDICAL PHOTO NHS LOTHIAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.