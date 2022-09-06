تقوُّس السَّاقين والرُّكب الرَّوحاء

تبدو السيقان المقوَّسة Bowlegs والتي يُسمِّها الأطباء الرُّكبة الفحجاء genu varum منحنية نحو الخارج عند الركبتين بحيث تكونا متباعدتين بمسافةٍ أكبر من الحالة الطَّبيعيَّة.يتكوَّن هذا الشَّكل عادةً خلال وضعيَّة الساقين في الرَّحم قبل الولادة.من الشَّائع حدوث هذا الاضطراب عند الأطفال الذين في مرحلة تعلُّم المشي ويزول دون علاج عادةً عندما يبلغ الطفل 18 شهرًا.إذا استمرَّ تقوُّس السَّاقين أو ازدادت شدَّته، فسوف يحتاج الأطباء إلى استبعاد وجود إصابة بالرَّخد أو غيره من أمراض العظام الاستقلابيَّة.

تقوس الساقين (الركبة الروحاء) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة طفلًا يافعًا مصابًا بتقوس الساقين (الركبة الروحاء) وخاصة في الساق اليسرى.عند الإصابة بالساق المُقوَّسة، تبدو الرُّكبتان منفتلتين بعيدًا عن بعضهما البعض. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

كما قد يشتبه الأطباء في داء بلونت الذي ينجم عن مشكلةٍ في صفيحة النُّمو في عظم الظنبوب.ويمكن لداء بلونت أن يصيب ساقًا واحدةٍ أو الساقين معًا.وفي الحالات الأكثر شيوعًا، يظهر من بعد السنة الأولى من الحياة.ولكنَّه قد يحدث في مرحلة المراهقة عند الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن.يُعدُّ التَّشخيص المُبكِّر لداء بلونت صعبًا، لأنَّ المشكلة قد لا تظهر في صورة الأشعَّة السِّينية.يمكن أن يكون الاستعمال المُبكِّر للجبائر أو دعامات الساق فعالاً عند البدء باستخدامه عند الأطفال المصابين بداء بلونت الذين تقلُّ أعمارهم عن 3 سنوات.ويمكن علاج الأطفال الأكبر سنًّا بالجراحة.