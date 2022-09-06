الصَّعَر الخِلقي congenital torticollis هو عيب خِلقي يُصبح فيه الرأس مائلاً عند الولادة أو بعدها بفترةٍ قصيرةٍ.

العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

السَّبب الأكثر شيوعًا لحدوث الصَّعَر الخِلقي هو:

إصابة في عنق الطفل خلال الولادة

يمكن للإصابة أن تلحق الضرر بعضلات الرقبة و/أو تسبب تجمعًا للدم (ورمًا دمويًا) في عضلات الرقبة.يُمكن أن يؤدي ذلك إلى سماكة غير طبيعية لأنسجة الرقبة (تليف) وتيبُّس عضلات الرقبة (التَقَفُّق).وفي حالاتٍ نادرةٍ جدًّا، قد تتعرض عظام العمود الفقري (الفقرات) للكسر أو الخلع في أثناء الولادة.

تنطوي الأسباب الأخرى للصعر الذي يظهر خلال الأيام أو الأسابيع القليلة الأولى من الحياة على التشوهات الخلقية في العمود الفقري مثل

مُتلازمة كليبل - فايل Klippel-Feil syndrome (اندماج الفقرات في الرقبة وقِصَر الرَّقبة وخط الشعر المنخفض)

الاندماج الفَهقِيُّ القَذالِيُّ (الذي تندمج فيه الفقرة الأولى بأسفل الجمجمة)

تشخيص الصعر الخلقي تقييم الطبيب

الأشعَّة السِّينية عادةً يقوم الأطبَّاء بتشخيص العيوب من خلال الفحص السَّريري.كما يقومون بإجراء اختبارات التصوير، مثل الأشعَّة السِّينية لعظام الرقبة والكتفين، للتحرِّي عن المشاكل.