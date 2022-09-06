الرُّكبة المَخلوعة

قد يحدث تكون الركبة خارج موقعها عند الولادة (خلع).

العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

على الرغم من ندرته، إلَّا أنَّ خلع مفصل الركبة عند حديثي الولادة قد يكون مرتبطًا بوضعيَّة الجنين في الرَّحم قبل الولادة.كما قد يحدث هذا العيب عند الأطفال المصابين بمتلازمة لارسن، والتي تشتمل على الكثير من المفاصل المخلوعة (المرفقين والوركين والركبتين) وحنف القدم وملامح الوجه المميزة (مثل الجبين البارز والأنف الغائر والعينان المتباعدتان).كما يمكن أن يحدث عند الأطفال المصابين باعوِجاج المَفاصِلِ الخِلقِيِّ المُتَعَدِّد.

يجد الأطباء أنَّه لا يمكن ثني السَّاق أكثر من بضع درجات عند فحص الرَّضيع.قد يقوم الأطباء أيضًا بإجراء اختبارات تصوير للمناطق المتأثرة، مثل التصوير بالأشعة السينية، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو التصوير المقطعي المحوسب.