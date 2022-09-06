التواء ظنبوبي

قد ينفتل عظم الظنبوب عند الولادة.

العُيوب الخلقيَّة التي تُسمَّى الشذوذات الخلقية أيضًا، هي تشوُّهات بدنيَّة تحدُثُ قبل وِلادة الصغير،تعني كلمة "خِلقي" أن الشيء "موجود منذ الولادة" (انظر أيضًا مقدمة عن العيوب الخِلقيَّة في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

عظم الظنبوب tibia هو أحد عظام الجزء السُّفلي من السَّاق.يحدث انفتال (يُسمى التواء) في الظنبوب باتجاه الخارج (التواء خارجي) بشكل طبيعي مع نموِّ الطفل، ونادرًا ما يكون مشكلة.يُعدُّ الانفتال نحو الدَّاخل (التواء داخلي) شائعًا عند الولادة، ويزول مع نموِّ الطفل عادةً.ولكن قد يُشير وجود درجة كبيرة من الالتواء إلى وجود مشكلة عصبيَّة عضلية أو داءُ بلونت.يمكن أن يؤدي التواء داخلي مفرط ومستمر إلى تقارب أصابع القدم نحو الدَّاخل (أصابع القَدَم الشَّبيهة بإِصبَعِ الحَمامَة) وتقوُّس السَّاقين.

يمكن للأطباء كشف هذا العيب الخِلقي من خلال الفَحص السَّريري وأخذ قياسات مختلفة للساقين.

يعود عظم الظنبوب إلى وضعيته الطبيعيَّة من دون مُعالَجَة عند معظم الأطفال في عمرٍ يتراوح بين 5 إلى 6 سنوات.قد يحتاج الأطفال الذين يعانون من حالةٍ شديدة من الالتواء الظنبوبي إلى انتعال أحذية خاصة أو استعمال جبيرة أو دعامات السَّاق.