عيوبُ الحالب

الحالبان هما الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكليتين (العضوان اللذان يفلتران الفضلات من الدَّم لصنع البول) إلى المثانة (الكيس العضلي القابل للتمدد الذي يحتفظ بالبول).في الحالة الطبيعية، يمتلك الشخص حالبان.وأحدهما يصل الكلية اليسرى بالمثانة، والآخر يصل الكلية اليمنى بالمثانة.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في الكلى والسبيل البولي).
نظرة داخل السبيل البولي
مضاعفاتُ العيوب الخلقية في الحالبين
هناك العديد من أنواع العيوب الخلقية للحالب.العديد من هذه العيوب
انسداد أو إبطاء تدفق البول
السماح للبول بالتدفق رجوعًا من المثانة إلى الكلى (الارتجاع البولي)
يُمكن لأي عيب في الحالب يسدّ أو يُبطئ تدفق البول أن يجعل البول راكدًا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدوى السبيل البولي أو تشكُّل حصى الكلى.كما يمكن أن يؤدي انسداد المجرى البولي إلى زيادة الضغط داخل الكلى وإلحاق الضرر بها مع مرور الوقت.
يحدث الارتجاعُ البولي عادةً عندما ينطوي العيب على الموصل junction، حيث يتصل الحالب بالمثانة،ويسمح الموصل بتدفق البول بطريقة واحدة فقط عادةً، أي من الكلى إلى المثانة.يمكن أن تسمحَ عيوب الموصل بتدفق البول رجوعًا من المثانة إلى الكلى (الارتجاع البولي).ويُمكن أن يؤثر الارتجاع في جانب واحد أو في الجانبين معًا.
كما يمكن أن يُسبب الارتجاع البولي أو العدوى المتكررة ضررًا في الكلى والحالبين مع مرور الزمن،وقد يُسبب الضرر في الكلى ارتفاعَ ضغط الدم، وفي حالاتٍ نادرةٍ، الفشلَ الكلوي.
أنواع العيوب الخِلقية في الحالبين
تنطوي التشوهات في الحالبين على:
الحالبين الإضافيين (تشوهات التضاعُف)
الحالبين الضيِّقين أو المتوسِّعَين
الحالب في غير موقعه
بُروز النهاية السفلية للحالب إلى داخل المَثانة (القِيلة الحالبيَّة ureterocele)
كما يكون لدى العديد من الأطفال عيوب خلقية في الكلى أيضًا.
الحالبان الإضافيان
في بعض الأحيان، عند تشكُّل الجنين، ينشطر الحالبان أو يتضاعفان، مما يؤدي إلى حالبينِ يخرجان من كلية واحدةٍ،ويدخل الحالبان إلى المثانة (التضاعُف الكامل) عادة، لكن في بعض الأحيان يتصل الحالبان معًا قبل دخولهما إلى المثانة (التضاعُف الجزئيّ).
لا تظهر عند العديد من الأطفال الذين لديهم حالبان مزدوجان أيَّة أعرَاض؛ولكن، في بعض الأحيان، تكون الوصلات بين الحالبين المزدوجين والمثانة غير طبيعية.تؤدي بعض الوصلات غير الطبيعية إلى انسِداد مجرى البول،تسمح الاتصالات الشاذة الأخرى للبول بالتدفق رجوعًا من المثانة إلى الكلى (لارتِجاع البولي.يزيدُ النوعان معًا (للوصلة غير الطبيعية) من خطرِ العدوى والضرر في الكلية، وقد يتطلبان الجراحةَ.
وفي أحيان أقلّ، يتّصل الحالب المزدوج بمنطقة خارج المثانة.بالنسبة إلى البنات، قد يدخل الحالبُ المهبل بدلًا من المثانة، مما يؤدي إلى تقاطر مستمر للبول من المهبل؛وبالنسبة إلى الأولاد، قد يدخل الحالبُ أجزاء من الجهاز التناسلي الذكري مثل الأَسهَر vas deferens أو الحويصلتين المنويتين أو القناتين الدافقتين ejaculatory ducts،ولا يحدث تسريب للبول عند الأولاد، ولكنهم قد يعانون من عدوى متكررة في العُضو المُصاب.
الأعضَاء التناسليَّة عندَ الذكُور
الحالب المتضيِّق أو المُتوسِّع
يحُول الحالب المتضيق دُون مرور البول من الكلى إلى المثانة بشكلٍ طبيعي،ويحدث التضيّق عادة في مكان اتصال الحالب بالكلية أو في مكان اتصاله بالمثانة.يؤدي الحالبان المتضيّقان إلى إعاقة جريان البول، ممّا يزيد من خطر العدوى وحصى الكلى والضرر في الكلى؛ولكن، يقل التضيّق مع نمو الطفل عادةً.
يمكن أن ينجم توسُّع الحالب عن شذوذ الحالب نفسه أو عن انسداد المثانة.يمكن للحالب المتوسّع أن يسمح للبول بالتدفق رجُوعًا من المثانة إلى الكلى (الارتجاع البولي)، ممّا يزيد من خطر العدوى والضرر في الكلى.
الحالبان في غير موضعهما
لا يدخل الحالب الذي يكون في غير موضعه المثانة بشكل صحيح، الأمر الذي يمكن أن يسمح للبول بالتدفق رجوعًا من المثانة إلى الكلى (الارتجاع البولي)، ممّا يزيد من خطر العدوى والضرر في الكلى.
القِيلَة الحالِبِيَّة Ureteroceles
القِيلَة الحالِبِيَّة هي بروز النهاية السفلية من الحالب إلى داخل المثانة؛وقد تؤثر في قدرة الحالب على التصريف،وإذا أدَّت القِيلَة الحالِبِيَّة إلى انسداد مجرى البول، فهي تزيد من خطر العدوى وحصى الكلى والضرر في الكلى.
تشخيص عيوب الحالب
تخطيط الصَّدى قبل الولادة Prenatal ultrasonography
تَصويرُ المَثانَةِ والإحليل الإِفراغِيّ Voiding cystourethrography
قبل الولادة، يَجرِي غالبًا اكتشاف عيوب الحالب من قبل الأطباء في أثناء تخطيط الصدى قبلَ الولادة الذي يُجرى بشكلٍ روتينيّ.
بعدَ الولادة، إذا اشتبه الأطباء في عيوب الحالب، يقومون بتخطيط الصدى للكلى والحالبين والمثانة قبل وبعد التبول عند الطفل؛ثم يُجرون أحيانًا اختبارًا يُسمى تصوير المثانة والإحليل الإفراغي.وينطوي هذا الإجراءُ على تمرير قثطار عبر الإحليل إلى داخل المثانة، ويَجرِي وضع سائل يظهر في الأشعة السينية (عامل تباين) من خلال القثطار، ثُمَّ يقوم الأطباء بالتصوير بالأشعة السينية قبل أن يتبول الطفل، وفي أثناء التبول، وبعد أن يتبول.وقد يُجرَى التصوير بالرنين المغنطيسي أيضًا.
علاج عيوب الحالب
المضادَّات الحيوية الوقائية (الاتِّقائية) أحيانًا
الجراحة أحيانًا
تستنِدُ المُعالَجة إلى العيب الخلقي النوعي وإلى شدة المضاعفات أيضًا.
لا يحتاج الأطفال الذين لديهم أعراض قليلة ومن دُون مضاعفات إلى المُعالجة عادةً،
بينما يحتاج الأطفال الذين لديهم عدوى متكررة في السبيل البولي أو علامات ضرر في الكلى إلى المُعالجة عادةً.إذا لم تكن الأعراض شديدة جدًّا، يعطي الأطباء الأطفال أحيانًا مضادات حيوية وقائية بشكلٍ يومي للوقاية من العدوى، ويسمحون بمرور الوقت لمعرفة ما إذا كان العيب سوف يتصحح من تلقاء نفسه مع نمو الطفل.وعادةً ما يحتاج الأطفال الذين لديهم أعراض أكثر شدّة إلى الجراحة لتصحيح المشكلة وضمان تصريف البول بشكلٍ صحيحٍ.