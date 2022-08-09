عيوبُ الحالب

هناك العديد من أنواع العيوب الخلقية للحالب.العديد من هذه العيوب

انسداد أو إبطاء تدفق البول

السماح للبول بالتدفق رجوعًا من المثانة إلى الكلى (الارتجاع البولي)

يُمكن لأي عيب في الحالب يسدّ أو يُبطئ تدفق البول أن يجعل البول راكدًا، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدوى السبيل البولي أو تشكُّل حصى الكلى.كما يمكن أن يؤدي انسداد المجرى البولي إلى زيادة الضغط داخل الكلى وإلحاق الضرر بها مع مرور الوقت.

يحدث الارتجاعُ البولي عادةً عندما ينطوي العيب على الموصل junction، حيث يتصل الحالب بالمثانة،ويسمح الموصل بتدفق البول بطريقة واحدة فقط عادةً، أي من الكلى إلى المثانة.يمكن أن تسمحَ عيوب الموصل بتدفق البول رجوعًا من المثانة إلى الكلى (الارتجاع البولي).ويُمكن أن يؤثر الارتجاع في جانب واحد أو في الجانبين معًا.

كما يمكن أن يُسبب الارتجاع البولي أو العدوى المتكررة ضررًا في الكلى والحالبين مع مرور الزمن،وقد يُسبب الضرر في الكلى ارتفاعَ ضغط الدم، وفي حالاتٍ نادرةٍ، الفشلَ الكلوي.