الارتِجاع البولي Urinary Reflux

تَصوير المَثانَة والإِحليلِ الإِفراغِيّ أو تصوير المثانة بالنوكليدات المشعة

يشتبه الأطباء في الارتجاع البولي إذا كان لدى الرضَّع أو الصغار عدوى في السبيل البولي تكون شديدة بما يكفي للتسبب بالحمى،يجري عرض بعض الأطفال على الطبيب لأن لديهم أشقاء جرى تشخيص إصابتهم بالارتجاع البولي، كما يواجه أشقاء الأطفال الذين يعانون من الارتجاع البولي زيادة في خطر الإصابة بالاضطراب.في كلتا الحالتين، يقوم الأطباء عادةً بتخطيط الصَّدى للسبيل البوليّ للتحري عن المشاكل.

إذا كانت نتائج تخطيط الصدى غير طبيعية أو إذا استمرت عدوى السبيل البولي بالحدوث عند الطفل، قد يقوم الأطباء بإجراء اختبار أكثر تعقيدًا يُسمى تَصوير المَثانَة و الإِحليلِ الإفراغي.وينطوي تصوير المثانة والإحليل الإفراغي على تمرير قثطار عبر الإحليل إلى داخل المثانة، ويَجرِي وضع سائل يظهر في الأشعة السينية (عامل تباين) من خلال القثطار، ثُمَّ يقوم الأطباء بالتصوير بالأشعة السينية قبل أن يتبول الطفل، وفي أثناء التبول، وبعد أن يتبول.

يكون تصوير المثانة بالنوكليدات المشعة مشابهًا لتصوير الإحليل والمثانة الإفراغي ما عدا أنه يُوضع عامل مشع داخل المثانة، وتؤخذ صور باستخدام جهاز تصوير نووي nuclear scanner.يُعرض هذا الفحص التصويري خصيتي الطفل أو مبيضي الطفلة لكمية أقل من الإشعاع بالمقارنة مع تصوير الإحليل والمثانة الإفراغي.يمكن تشخيص الارتجاع البولي عن طريق تصوير المثانة بالنوكليدات المشعة أو تصوير المثانة والإحليل الإفراغي.

كما تُجرى اختبارات البول أيضًا للكشف عن عدوى مثل عدوى المجاري البولية.