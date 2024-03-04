العدوى بالفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسيّ والعدوى بالفيروس الرِّئوي البشري المُتبدِّل

يُعَدُّ الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسيّ (RSV) أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لعدوى السَّبيل التَّنفُُّّسي، لاسيَّما عند الأطفال.وقد أُصيبَ جميع الأطفال تقريبًا قبل بلوغهم سِنَّ الأربع سنوات، وأُصيبَ الكثير منهم خلال السَّنة الأولى من أعمارهم.لا تُوفِّر العدوى حصانةً كاملة، لذلك فمن الشَّائع عودة الإصابة بالعدوى التي تكون أقلَّ خطورةً عادةً.تحدث الفاشيات في الشتاء وأوائل الربيع عادةً.

يُعَدُّ الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسي السَّبَبَ الأكثر شُيُوعًا لأمراض السبيل التنفُّسي السُّفلي عند صغار الرُّضَّع ويُعَدُّ مسؤولًا عن أكثر من 58,000 إلى 80,000 حالة دخول إلى المستشفى سنويًّا لأطفالٍ لم يُتِمُّوا عامهم الخامس في الولايات المتحدة.

تتطور العدوى الأولى في كثيرٍ من الأحيان من أمراض السبيل التَّنفُّسي العلوي مع الاحتقان والحُمَّى لتشتمل السبيل التَّنفُّسي السفلي، وهي السبب الأكثر شيوعًا لحدوث التهاب القُصيبات وأحيانًا الالتهاب الرِّئوي مع السُّعال وصعوبة التَّنفُّس.تقتصر حالات العدوى اللَّاحقة على السبيل التَّنفُّسيَّ العلويَّ عادةً.يكون لدى الأطفال المُصابين بالتهاب القُصيبات خطرٌ متزايدٌ للإصابة بالرَّبو عندما يُصبحون كبارًا.

كما يكون الأطفال المُصابون باضطراباتٍ كامنةٍ خطيرةٍ (مثل أمراض القلب الخِلقيَّة، أو الرَّبو، أو التَّليُّف الكيسي، أو الاضطرابات العضلية العصبية، أو جهاز مناعي ضعيف) أو الذين وُلِدوا مُبكِّرًا والرُّضع الذين تَقِلُّ أعمارهم عن 3 أشهر؛ مُعرَّضين بشكلٍ خاص لخطر الإصابة بمرضٍ خطير.

ويمكن أن يُصابَ الأطفال الأكبر سِنًّاً والبالغون بعدوى الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسي أيضًا، وقد يُصاب البالغون الأكبر سنًا بالالتهاب الرِّئوي.