العدوى بالفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسيّ والعدوى بالفيروس الرِّئوي البشري المُتبدِّل

تُسبِّبُ العدوى بالفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسي respiratory syncytial virus والعدوى بالفيروس الرِّئوي البشري المُتبدِّل human metapneumovirus حدوث حالات عدوى في السبيل التنفُّسي العلوي وأحيانًا في السفلي.
يُعدُّ الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسيّ respiratory syncytial virus أحد الأسباب الشائعة بكثرة لحالات العدوى التَّنفُّسيَّة عند الرُّضَّع والأطفال الصغار.
ويُشبه الفيروسُ الرِّئويُّ البشريُّ المُتبدِّل الفيروسَ المَخلَوِيَّ التَّنَفُّسيّ ولكنَّه فيروسٌ منفصل.
تنطوي الأَعرَاض النموذجيَّة على سيلان الأنف والحُمَّى والسُّعال والأزيز، ويمكن أن تؤدِّي العدوى الشديدة إلى حدوث ضائقة تنفُّسيَّة.
يعتمد التَّشخيص على الأعراض وحدوثها في الأوقات المتوقَّعة من العام.
يَجرِي استعمال الأكسجين عند الضَّرورة.
يُعطى نيرسيفاماب (أو باليفيزوماب إذا كان نيرسيفاماب غير متوفر) للفئة المناسبة من الأطفال للوقاية من عدوى الفيروس المخلوي التنفسي.
الفيروس المخلوي التنفُّسي respiratory syncytial virus
يُعَدُّ الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسيّ (RSV) أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لعدوى السَّبيل التَّنفُُّّسي، لاسيَّما عند الأطفال.وقد أُصيبَ جميع الأطفال تقريبًا قبل بلوغهم سِنَّ الأربع سنوات، وأُصيبَ الكثير منهم خلال السَّنة الأولى من أعمارهم.لا تُوفِّر العدوى حصانةً كاملة، لذلك فمن الشَّائع عودة الإصابة بالعدوى التي تكون أقلَّ خطورةً عادةً.تحدث الفاشيات في الشتاء وأوائل الربيع عادةً.
يُعَدُّ الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسي السَّبَبَ الأكثر شُيُوعًا لأمراض السبيل التنفُّسي السُّفلي عند صغار الرُّضَّع ويُعَدُّ مسؤولًا عن أكثر من 58,000 إلى 80,000 حالة دخول إلى المستشفى سنويًّا لأطفالٍ لم يُتِمُّوا عامهم الخامس في الولايات المتحدة.
تتطور العدوى الأولى في كثيرٍ من الأحيان من أمراض السبيل التَّنفُّسي العلوي مع الاحتقان والحُمَّى لتشتمل السبيل التَّنفُّسي السفلي، وهي السبب الأكثر شيوعًا لحدوث التهاب القُصيبات وأحيانًا الالتهاب الرِّئوي مع السُّعال وصعوبة التَّنفُّس.تقتصر حالات العدوى اللَّاحقة على السبيل التَّنفُّسيَّ العلويَّ عادةً.يكون لدى الأطفال المُصابين بالتهاب القُصيبات خطرٌ متزايدٌ للإصابة بالرَّبو عندما يُصبحون كبارًا.
كما يكون الأطفال المُصابون باضطراباتٍ كامنةٍ خطيرةٍ (مثل أمراض القلب الخِلقيَّة، أو الرَّبو، أو التَّليُّف الكيسي، أو الاضطرابات العضلية العصبية، أو جهاز مناعي ضعيف) أو الذين وُلِدوا مُبكِّرًا والرُّضع الذين تَقِلُّ أعمارهم عن 3 أشهر؛ مُعرَّضين بشكلٍ خاص لخطر الإصابة بمرضٍ خطير.
ويمكن أن يُصابَ الأطفال الأكبر سِنًّاً والبالغون بعدوى الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسي أيضًا، وقد يُصاب البالغون الأكبر سنًا بالالتهاب الرِّئوي.
الفيروسُ الرِّئوي البشري المتبدل (hMPV)
الفيروس الرِّئوي البشري المُتبدِّل هو فيروسٌ مماثلٌ ولكنَّه منفصل عنه.
تحدث عدوى الفيروس الرِّئوي البشري المُتبدِّل في نفس الموسم لعدوى الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسي، إلَّا أنَّها لا تُصيبُ الكثيرَ من الأطفال.
أعراض الفيروس المخلوي التنفسي RSV والفيروس الرئوي البشري المتبدل hMPV
تتسبَّبُ العدوى بالفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسيّ والعدوى بالفيروس الرِّئوي البشري المُتبدِّل في ظهور أعراضٍ متماثلة.يبدأ سيلان الأنف والحُمَّى بعد 3 - 5 أيام من التقاط العدوى.إذا تفاقمت العدوى، فقد يصاب الأطفال أيضًا بالسعال، والأزيز، وضيق التنفس.
عند الرُّضع الأصغر من 6 أشهر، يمكن أن يكون العَرَض الأوَّلُ للفيروس المخلوي التنفسي هو حدوثَ فترةٍ من عدم التَّنفُّس (انقطاع النَّفَس).
يُعاني بعض الأطفال، ويكونوا من الأطفال الصغار عادةً من ضائقةٍ تنفُّسيَّةٍ شديدة يمكن أن تتسبَّب في وفاة بعضهم.
عند الأطفال الأكبرَ سِنًّا والبالغين الأصحاء، يكون المرض خفيفًا عادةً ويمكن أن يبدو كأنَّه مجرَّد حالة زكام.
تشخيص الفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الرئوي البشري المتبدل
تقييم الطبيب
يشتبه الأطبَّاء عادةً بالإصابة بعدوى الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسيّ (وربَّما بالعدوى بالفيروس الرِّئوي البشري المُتبدِّل) عند صغار الرُّضَّع والأطفال المُصابين بالتهاب القُصيبات أو بالالتهاب الرِّئوي خلال موسم الإصابة بعدوى الفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسيّ أو خلال فترة تفشِّي المرض.لا يتمُّ إجراء اختباراتٍ عادةً مالم يُحاول الأطباء تحديد نوع الفاشية أو عند الحاجة إلى دخول المستشفى.
عند الضرورة، يجري تقييم عيِّناتٍ من مُفرَزات الأنف من خلال إجراء اختبار مًستضِدٍّ سريع أو تقنيَّة تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)K أو في بعض الأحيان إجراء مزرعة لتحديد نوع الفيروس.
علاج الفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الرئوي البشري المتبدل
يُستَعمل الأكسجين عند وجود صعوبة في التنفُّس
اصطحاب الأطفال الذين يعانون من صعوبةٍ في التَّنفُُّّس إلى المستشفى.ووفقًا لحالتهم، يمكن للأطباء معالجتهم بالأكسجين وبتسريب السوائل عن طريق الوريد (انظر علاج التهاب القصيبات).
لا يحتاج معظم الأطفال إلى تلقِّي الرِّعاية الطبية في المستشفى.ينطوي العلاج في المنزل بشكلٍ رئيسي على تخفيف شدَّة الأعراض.فمثلًا، قد يُعطى الأطفال مُسكِّنات الألم والسَّوائل لتفادي حدوث التَّجفاف.يجب على الآباء مراقبة الأطفال بشكلٍ دقيقٍ للتَّحرِّي عن علامات وجود صعوبات خطيرة في التنفُّس أو تجفاف.
لم يَعُد يُوصى باستعمال ريبافيرين (دواءٌ مُضادّ للفَيروسَات) إلَّا عند الأطفال المُصابين بضَعفٍ شديدٍ في الجهاز المناعي.
الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الرئوي البشري المتبدل
النَّظافة الجيِّدة
نيرسيفيماب (أو باليفيزوماب إذا كان نيرسيفيماب غير متوفِّر)
إعطاء لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) للحوامل
يُعَدُّ الحرص على النظافة الجيدة تدبيرًا وقائيًّا مهمًّا.يجب أن يُواظب الطِّفل الشخص والأشخاص في المنزل على غسلِ أيديَهم بشكلٍ مُتكرِّر.وبشكلٍ عام، كلما كان حدوث الاتصال الجسديُّ أكثرَ قُربًا (مثل المُعانقة أو التَّحاضن أو تقاسم الفراش) مع طفلٍ مريض، ازداد خطر انتشار العدوى إلى أفراد الأسرة الآخرين.ينبغي على الوالدين الموازنة بين هذا الخطر والحاجة إلى توفير الرَّاحة للطفل المريض.
نيرسيفيماب وباليفيزوماب هما دواءان يحتويان على أجسام مضادة للفيروس المخلوي التنفسي (RSV).يتوفر هذان اللقاحان في الولايات المتحدة الأمريكية للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي عند الرضع والأطفال الصغار. يُعد نيرسيفيماب هو الدواء المفضل، ولكنه قد لا يكون متاحًا لبعض الأطفال بسبب محدودية توفره.وفي حال عدم توفره، ينبغي أن يحصل رضع وأطفال معينون على باليفيزوماب. يكون نيرسيفيماب غير ضروري بالنسبة لمعظم الرضع إذا أُعطيت أمهاتهم لقاح الفيروس المخلوي التنفسي في أثناء الحمل.
يوصى باستعمال نيرسيفيماب للفئات التالية من الأطفال:
جميع الرضع الذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر والذين يولدوا في أثناء موسم الفيروس المخلوي التنفسي أو يمرون بموسم الفيروس المخلوي التنفسي لأول مرة في حياتهم (عادة ما يكون من شهر أكتوبر وحتى نهاية مارس في معظم الولايات القارية من أمريكا)
يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 19 شهرًا أكثر عرضةً لخطر المرض الشديد إذا أُصيبوا بعدوى الفيروس المخلوي التنفسي والذين يمرون بموسمه للمرة الثانية في حياتهم
ينبغي إعطاء نيرسيفاماب لفترة قصيرة قبل بداية موسم العدوى بالفيروسُ المَخلَوِيُّ التَّنَفُّسيّ.قد يُعطى الرضع الذين لم يحصلوا على حقنة في بداية الموسم حقنة واحدة في أي وقت خلال الموسم.
قد يُعطى نيرسيفيماب قبل مغادرة حديث الولادة للمستشفى.يمكن إعطاؤه في نفس الوقت مع لقاحات الطفولة الروتينية الأخرى.
يُعطى باليفيزوماب فقط في حالة عدم توفر نيرسيفيماب.يتم إعطاء هذا الدواء كسلسلة من الحقن على مدار موسم الفيروس المخلوي التنفسي.
يتوفر لقاحان للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي لكبار السن.في أغسطس 2023، جَرَى اعتماد أحد هذه اللقاحات للاستخدام عند الحوامل في الأسبوع 32 إلى 36 من الحمل.يساعد إعطاء اللقاح في أثناء الحمل على وِقاية المولود الجديد من الفيروس المخلوي التنفسي لمدة 6 أشهر بعد الولادة، لأن الأجسام المضادة الواقية تنتقل من الأم إلى الجنين عبر المشيمة.لم يتم اعتماد هذه اللقاحات بعد للاستعمال عند الأطفال.
لا يوجد لقاحٌ يوفِّر الوقاية من الإصابة بعدوى الفيروس الرِّئوي البشري المُتبدِّل في نفس الوقت.